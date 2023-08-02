Найдена основная причина ожирения: Фрукты и ягоды не так уж безобидны

Исследователи из Медицинского кампуса Университета Колорадо заявили, что нашли главную причину ожирения и это – фруктоза, она же виновник таких заболевании, как диабет и жировая болезнь печени.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Исследователи из Медицинского кампуса Университета Колорадо заявили, что нашли главную причину ожирения и это – фруктоза, она же виновник таких заболевании, как диабет и жировая болезнь печени.
Дело в том, что фруктоза практически превращает нас в этаких бурых мишек перед спячкой: стимулирует чувство голода и замедляет обмен веществ, что ведет к накоплению энергии. Само вещество «фруктоза» в большом количестве содержится в ягодах и фруктах и придает им сладкий вкус. Однако, не в этом виде она страшна, хотя перебарщивать с ягодами и фруктами тоже не стоит, все хорошо в меру. Хуже всего та фруктоза, которая продается как «полезный не сахар» и в виде сиропов, например, кукурузного, или под видом «здорового сахарозаменителя» добавляется в различные газированные напитки.
Ученые установили, что фруктоза действует иначе, чем другие питательные вещества, снижая активную энергию и повреждая митохондрии, такие своеобразные «энергетические депо» в клетках нашего организма.
В общем, фруктоза словно переключает наш организм на режим запаса питательных веществ на случай, если еда вдруг станет в недостатке, а эта генетическая программа бережливости заложена в нас природой, так как помогала сохранять жизнь миллионам наших предков. Кроме того, результаты показывают, что прием фруктозы может привести к увеличению веса, невосприимчивости к инсулину, может повышать давление и приводить к ожирению печени, помимо других сложностей с обменом веществ.
- В исследовании собраны воедино все аргументы в пользу того, что конкретный углевод, фруктоза, может играть центральную роль в развитии ожирения и диабета, — говорит Ричард Джонсон, доктор медицинских наук, профессор Медицинской школы Университета Колорадо. – И мы можем проследить эту гипотезу от наших предков и впадающих в спячку животных, вплоть до наших дней, наблюдая, как фруктоза «переключает» энергетические процессы внутри организма, вызывая ожирение.
Терапевт Оксана Драпкина, профессор, академик РАН, заслуженный врач России, в своем интернет – канале рекомендует:
- Утоляйте жажду чистой водой, а не сладкими напитками. Одна бутылка газировки объемом 0,5 л содержит около 50 гр. сахара. Фруктовые соки вовсе нельзя считать полезной альтернативой, ведь они могут содержать до 75 гр. сахара на пол-литра напитка.
- Снижайте количество сахара, которое добавляете в чай или кофе.
- Вместо десертов и сладостей лучше выбрать свежие фрукты, ягоды, орехи. Природного сахара в них вполне достаточно, чтобы организм получил необходимое количество энергии.
- Для завтрака выбирайте несладкие цельнозерновые хлопья и избегайте добавок в них (глазурь, шоколад, мед).
- Не стоит есть сладкое натощак! Это вызывает резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, из-за чего вскоре снова захочется сладкого и может развиться резистентность к инсулину.
- По возможности, старайтесь готовить дома, так проще контролировать состав и качество пищи.
ВАЖНО!
Внимательно читайте этикетки. Если в составе сахар указан на первом или втором месте, это говорит о его высоком содержании в продукте.
Кроме того, производители маскируют сахар под множеством названий: сироп агавы, кукурузный сироп, тростниковый, инвертный или солодовый сахар, патока. Также для того, чтобы спрятать сахар в составе используются названия, заканчивающихся на «оза» (декстроза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза).
И стоит быть осторожными с сахарозаменителями. Их долгосрочное влияние на организм изучено недостаточно.