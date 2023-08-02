Найдена основная причина ожирения: Фрукты и ягоды не так уж безобидны

Исследователи из Медицинского кампуса Университета Колорадо заявили, что нашли главную причину ожирения и это – фруктоза, она же виновник таких заболевании, как диабет и жировая болезнь печени. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исследователи из Медицинского кампуса Университета Колорадо заявили, что нашли главную причину ожирения и это – фруктоза, она же виновник таких заболевании, как диабет и жировая болезнь печени.

Дело в том, что фруктоза практически превращает нас в этаких бурых мишек перед спячкой: стимулирует чувство голода и замедляет обмен веществ, что ведет к накоплению энергии. Само вещество «фруктоза» в большом количестве содержится в ягодах и фруктах и придает им сладкий вкус. Однако, не в этом виде она страшна, хотя перебарщивать с ягодами и фруктами тоже не стоит, все хорошо в меру. Хуже всего та фруктоза, которая продается как «полезный не сахар» и в виде сиропов, например, кукурузного, или под видом «здорового сахарозаменителя» добавляется в различные газированные напитки.

Ученые установили, что фруктоза действует иначе, чем другие питательные вещества, снижая активную энергию и повреждая митохондрии, такие своеобразные «энергетические депо» в клетках нашего организма.

В общем, фруктоза словно переключает наш организм на режим запаса питательных веществ на случай, если еда вдруг станет в недостатке, а эта генетическая программа бережливости заложена в нас природой, так как помогала сохранять жизнь миллионам наших предков. Кроме того, результаты показывают, что прием фруктозы может привести к увеличению веса, невосприимчивости к инсулину, может повышать давление и приводить к ожирению печени, помимо других сложностей с обменом веществ.

- В исследовании собраны воедино все аргументы в пользу того, что конкретный углевод, фруктоза, может играть центральную роль в развитии ожирения и диабета, — говорит Ричард Джонсон, доктор медицинских наук, профессор Медицинской школы Университета Колорадо. – И мы можем проследить эту гипотезу от наших предков и впадающих в спячку животных, вплоть до наших дней, наблюдая, как фруктоза «переключает» энергетические процессы внутри организма, вызывая ожирение.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАНОВИТЬСЯ ЗАЛОЖНИКОМ СЛАДОСТИ?

Терапевт Оксана Драпкина, профессор, академик РАН, заслуженный врач России, в своем интернет – канале рекомендует:

- Утоляйте жажду чистой водой, а не сладкими напитками. Одна бутылка газировки объемом 0,5 л содержит около 50 гр. сахара. Фруктовые соки вовсе нельзя считать полезной альтернативой, ведь они могут содержать до 75 гр. сахара на пол-литра напитка.

- Снижайте количество сахара, которое добавляете в чай или кофе.

- Вместо десертов и сладостей лучше выбрать свежие фрукты, ягоды, орехи. Природного сахара в них вполне достаточно, чтобы организм получил необходимое количество энергии.

- Для завтрака выбирайте несладкие цельнозерновые хлопья и избегайте добавок в них (глазурь, шоколад, мед).

- Не стоит есть сладкое натощак! Это вызывает резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, из-за чего вскоре снова захочется сладкого и может развиться резистентность к инсулину.

- По возможности, старайтесь готовить дома, так проще контролировать состав и качество пищи.

ВАЖНО!

Внимательно читайте этикетки. Если в составе сахар указан на первом или втором месте, это говорит о его высоком содержании в продукте.

Кроме того, производители маскируют сахар под множеством названий: сироп агавы, кукурузный сироп, тростниковый, инвертный или солодовый сахар, патока. Также для того, чтобы спрятать сахар в составе используются названия, заканчивающихся на «оза» (декстроза, фруктоза, глюкоза, лактоза, мальтоза, сахароза).

И стоит быть осторожными с сахарозаменителями. Их долгосрочное влияние на организм изучено недостаточно.