Банки стали брать комиссию за прием долларов и евро через кассу

С 15 августа Ситибанк вводит комиссию 5% за прием долларов и евро через кассу Фото: Shutterstock

- Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на то, что с 15 августа 2023 года... водится комиссия за внесение наличных денежных средств в долларах США и евро на счета - 5% от суммы операции.

Таким сообщением огорошил 2 августа своих клиентов «Ситибанк» - дочерняя компания американского Citigroup. И стал уже восьмым российским банком, усложнившим прием наличных долларов и евро через кассу.

Напомним, еще в прошлом году многие российские банки начали вводить комиссии за внесение наличных долларов и евро на счета (в среднем 5%). Но раньше ограничения касались только банкоматов: на внесение валюты через кассу дополнительной платы не брали.

Однако ситуация стала меняться, и не в лучшую сторону. Сначала «Райффайзенбанк» в конце июля объявил, что «временно» прекращает принимать наличную валюту в кассах. Затем банк «Интеза» (российский филиал итальянского Intesa Sanpaolo) ввел комиссии в 5% за внесение долларов и евро на счета – даже через кассу. Следом еще несколько банков объявили о подобных комиссиях (см. «Конкретно»). А теперь и «Сити» туда же.

И это очень странно. Ведь по законам экономики и здравого смысла, валюта банкам нужна. Ликвидность (грубо говоря, достаточные запасы денег) - важнейшее условие существования для любого банка.

Вот и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян недоумевает: с коммерческой точки зрения ситуация с комиссиями не очень понятна.

- Предположу, что часть банков - особенно дочки западных банков - собираются в скором времени покинуть российский рынок, — считает Гарегин Тосунян. Проще говоря, банки сворачивают свою работу в нашей стране. И лишние операции по покупке-продаже валюты им сейчас ни к чему.

Что же касается остальных финансовых организаций, то для них работа с валютой становится все менее выгодной.

- Другим банкам валютная наличность не очень интересна сейчас, потому что объем операций с валютой ограничен (например, по правилам ЦБ с новых валютных счетов россияне могут снять только рубли по курсу, - Ред.). И работа с ней добавляет больше головной боли, нежели прибыли, - говорит Гарегин Тосунян. - Этот инструмент (работа с валютой, - Ред.) требует определенного контроля, проверки и инкассации. Судя по всему, банками он оценивается сейчас как нерентабельный и в перспективе сужающийся рынок. При этом у населения спрос на доллары и евро есть, другое дело, что он из-за высокого курса сократился.

Кстати, все эти ограничения не касаются обмена валют. Если вы хотите поменять доллары и евро на рубли, комиссию с вас брать не будут.

Комиссии за внесение валюты на счет через кассу

Тинькофф Банк - 4%,

БКС Банк - 5% при сумме более 10 тысяч долларов или евро,

«Интеза» - от 5 до 10% в зависимости от суммы,

Москоммерцбанк - от 5% при сумме меньше $100 тысяч до 10% при сумме выше $100 тысяч,

Цифра Банк - 2,5%,

Экспобанк - 2% для счетов, открытых с 10 августа,

Ситибанк - 5%.

Райффайзенбанк – полный отказ в приеме валюты