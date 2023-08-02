Военная правда Донбасса: Ангелы с закопченным лицом

Парк уникальной спасательной техники был сожжен во время обстрела ВСУ. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Донбасс – край шахт. Там, в глубине, в любой момент может случиться выход ядовитого и взрывоопасного газа. А во время обстрелов на отключается свет, встают вентиляторы, сотни людей застревают под землёй.

В таких случаях у шахтёров одна надежда – на горных спасателей, которые примчатся, потушат, выведут всех наверх, окажут медпомощь. Самим же донецким спасателям рассчитывать не на кого. Они – еще и мишень для артиллерии ВСУ...

СПАСАЮЩИЕ СПАСАТЕЛЕЙ

Летом прошлого года я был в Донецке и помню чудовищные обстрелы. Лупили по центру города, улицы были вымершими. Было много прилётов на улице Артёма. Даже сейчас я оставляю машину на восточной стороне этой улицы с тревогой. Лучше бы на западной, под прикрытием домов...

Сворачиваю в сквер, где меня встречает начальник спасотряда Дмитрий Махорин. Идём мимо разбитой базы спасателей. Я уже видел её в навигаторе, там до сих пор висит домайданное фото 2012 года: у гаража есть двери, окна, крыша. Сейчас это - скелет.

- Наш отряд пытались уничтожить, - говорит Дмитрий. – Мы спустились в убежище, и сидели там 2-3 часа, пока не приехали пожарные.

- Спасатели спасали спасателей?

- Так точно. Но потом и пожарным пришлось прятаться в бомбоубежище...

- Почему ваш отряд хотели уничтожить?

- Чтобы шахты не могли работать. А мы - не ликвидировали аварии.

Дмитрий Махорин, начальник отряда спасателей. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Могли вас принять за военных?

- Нет. Наше расположение не было секретом. Отряд уничтожали целенаправленно. А перед этим обстреляли наше отделение на шахте имени Челюскинцев, техника сгорела.

Шахта имени Челюскинцев была обстреляна ВСУ в июне 2022 г. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В момент обстрела под землей находились 52 человека. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Но уничтожить отряд не смогли?

- Нет, МЧС России прислало новую технику.

Во дворе гаража картина апокалиптическая. Обгоревшие остовы спасательных машин сложены друг на друга. Но в расчищенных углах гаража уже стоят белоснежные «КамАЗы», готовые к выездам спасения.

Парк уникальной спасательной техники был сожжен во время обстрела ВСУ. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ОТКАПЫВАЛИ 3 ДНЯ

Спасателеи — единственные, кто имеет право спускаться в шахты и ликвидировать пожары, аварии. А подземный пожар страшнее обычного. Там замкнутое пространство. Глубина, давление, нехватка воздуха, риск взрыва метана. Спасатели идут на пожар в защитных костюмах с запасом кислорода на 4 часа.

- Часто вам приходится выезжать на аварии?

- С начала СВО было больше 70 вызовов. Под землей может застрять сразу до 150 человек. Обстрел обесточивает весь район. И люди на глубине 1200 метров не могут выбраться наверх. Бывает, останавливается подъемная клеть, а в ней полтора десятка человек.

- И что, вы спускаете им лестницы, тросы?

- Лестниц такой длины не существует, а трос бесполезен. Единственный вариант – снова запустить клеть. Подгоняем генераторы и клеть поднимаем.

- Долго людям приходится так висеть?

- Мы выезжаем сразу. У нас норматив: от поступления заявки до выезда за ворота – 6 минут. Но был случай на копанке в районе Шахтерска - там завалило людей. Они сидели в шахте 3 дня, пока их не откопали.

Здание спасательной службы сильно пострадало во время обстрела. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Несколько снарядов попало в здание спасательной службы. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ВОДА, ОГОНЬ И МЕТРО

На Донбассе сейчас работают шахты торезовского отряда, макеевские. Донецкие шахты уголь не добывают. Но их сохраняют.

Потому что шахта, как любой колодец, заполняется водой, ее нужно откачивать. Если отключить насосы, шахту сразу затопит. А там дорогое оборудование…

К тому же вода из закрытых шахт перетекает в работающие. В Донецке шахты часто рядом или одна над другой. Если уйти с одной шахты, потерять можно и соседние. А значит спасателям приходится выезжать туда, где висят вражеские дроны, а дороги засыпаны минами.

- Работаете только с шахтами?

- Ещё с метро, там тоже откачивают воду.

- Откуда в Донецке метро?!

- Его хотели построить перед 2014 годом. Выкопали котлованы, провели тоннели. Не успели, но проект есть. Когда обстрелы прекратятся, достроят.

СНАРЯДЫ И СТРЕССЫ

Мы заходим в медкабинет. Он кажется тёмным, как шахта. Хозяин кабинета – Александр, врач МЧС. Выезжает на аварии и спасает жизни буквально – лечит ожоги, останавливает кровотечение. В отличие от полного жизни Дмитрия, он кажется человеком сдержанным, отвечает сухо.

- Бои меняют картину травм, которые получают шахтёры?

- Да, появляются минно-взрывные, осколочные ранения.

- Нужно ли оказывать шахтерам психологическую помощь?

- Бывает, люди в шоке. Хотя привыкли к обстрелам. Но чем ближе снаряд ложится, тем стресс больше.

Новые машины прислали из МЧС России. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А у спасателей бывает стресс?

- У нас есть штатный психолог. Но чтобы кто-то из спасателей к нему обратился – такого не было.

- Что в вашей практике было самым сложным?

- Однажды человека завалило по пояс. Он провел под обрушением 6 часов, и подобраться к нему было сложно. Но извлекли, доставили в больницу. Выздоровел, работает дальше.

- Как нести пострадавшего через шахту? Под землей это непросто.

- Его привязывают к носилкам. А носилки у нас складные, горно-спасательные.

ДЛЯ ТАКОЙ РАБОТЫ НУЖНО ИДЕАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Чтобы завершить эту историю, я еду на встречу с бывшим горным спасателем. Николай уволился, когда в ДНР начались бои, увёз детей в Россию. Потом вернулся, но в спасатели уже не взяли по возрасту. Устроится на эту работу можно до 35 лет. Поэтому сейчас - охранник. В свободное время волонтерствует, увлечен индийской культурой.

За воротами играют мантры-бхаджаны. Волонтёры под музыку готовят еду для нуждающихся: повезут в Мариуполь и пострадавшие от боев сёла. В столовой сидят на полу, едят карри и чапати.

Трудно поверить, глядя на этого человека с улыбающимися глазами, чем он занимался раньше. Но Николай рассказывает о своем опыте с ностальгией, если б разрешили – вернулся бы в спасатели.

- Помню аварию, когда думал: если выберусь, пойду рассчитываться, - вспоминает он. - Люди навстречу бежали, спасались от огня. Потом взрыв. Я не знал, выгребу или нет. Все было на пределе физических возможностей.

- Когда огонь летит по шахте, как его остановить?

- Приходится коридоры закрывать. Ставится бетонит: две стенки, а то и шесть. В шахту заносят мешки с гипсом, подают воду и строят эти стены.

- Прямо во время пожара строят?

- Да. Потом через отверстия в стенках нагнетают выхлопной газ – он выдавливает кислород, и огонь затихает. Газа нужно много, поэтому в шахту устанавливают вертолётный двигатель.

- Вертолётный?!

- Когда инженеры это придумали, их тоже подняли на смех. Но оказалось, что он эффективнее всего.

- Отчего вообще возникает пожар в шахте? Вряд ли там кто-то курит!

- Если достанешь сигарету, башку отобьют. Разные причины бывают: электричество искранёт, пласты угля самовозгораются. Есть метанообильные шахты. Если метан хлопнет и поднимет угольную пыль, она тоже вспыхнет. Поэтому пыль орошают, чтобы была влажной. Фонарь используют изолированный, называется «коногонка». С обычным нельзя, чтобы искры не было.

- Тяжело тушить пожар в шахте?

- Идеальное здоровье нужно. Несешь на себе 30-40 килограммов - баллон кислорода, рукава пожарные, огнетушители, охлаждающие элементы, брикеты со льдом в карманах, гидрант-пистолет...

- Что за гидрант-пистолет?

- Он пробивает дыру в водопроводной трубе, чтобы к ней присоединиться и качивать воду оттуда.

- Жарко в шахте?

- Бывает и холодно, в фуфайке мерзнешь. А иногда в трусах жарко. Чем глубже спускаешься, тем жарче. На каждые 100 метров глубины температура увеличивается на 1 градус. Максимум мы работали на глубине до 1,5 км.

- Часто бывают взрывы на шахтах?

- Шахта Засядько – вообще пороховая бочка. В нулевых годах бывало – от 30 до 100 человек за один раз взрывались. И только бахнуло, смотрим, уже по территории шахты бегают люди с листами о приеме на работу. Потому что места освободились. Тогда при Украине сёла стояли запущенные, другой работы не было.

- Что ощущаешь, когда под землёй взрыв?

- Наш командир попал под взрыв и летел по выработке. Говорил: чувствуешь себя как лист на ветру, ни залечь, ни схватиться. Но остался жив.

НЕ ГОЛЛИВУДСКИЕ ГЕРОИ

Уезжая от волонтёров, я думал, как тяжела работа шахтёра. Как опасна работа спасателя шахтёров. Но ещё сложнее работать и спасать, когда враг тебя целенаправленно пытается убить. Сколько же всего способен выдержать человек?! Не выдуманный голливудский герой, чистенький и невредимый, когда ему на голову падает самолёт. А обычный русский человек, с закопчённым угольной пылью лицом.