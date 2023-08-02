Как в лесу не нарваться на ложные белые и шампиньоны

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Наступил август, а это значит, что мне пора писать про грибы. Их в подмосковных лесах сейчас много - благодаря ливням, недавно прошедшим в Москве и области. Мы с коллегой, корреспондентом «КП», собирались в лес довольно долго; вот, наконец, сели на электричку и по Рижскому направлению меньше, чем за полтора часа добрались до станции, название которой не скажем (а то знаем мы вас, любезнейшие читатели - набежите и вытопчите).

На самом деле, направление могло быть любым - Киевским, Савеловским, Павелецким… Залезаем в группу «Грибники Подмосковья» в запрещенной социальной сети, и видим массу фотоотчетов. Вот лисички и белые рядом с Волоколамском. Вот гордое: «Наш вчерашний улов в Можайском лесу превзошёл все ожидания». Или полная корзинка с подписью «Хорошие выходные в Фряново». То есть люди в этой и других группах, в отличие от нас, легко сдают места, где набрали горы грибов.

А если вы совсем не понимаете, куда за ними ехать, доезжайте до какой-нибудь подмосковной станции или городка (Серпухов, Чехов, Звенигород, Дмитров, Руза - нет им числа), подходите к водителю такси на стоянке и просите довезти вас до грибных мест. Как правило, местные жители примерно в курсе, где есть грибы: у кого-то жена увлекается, у кого-то - шурин. А может, они просто видели людей с полными корзинами или машины, стоящие у обочин. (Вот так и мой коллега однажды приметил станцию, на которой мы позавчера вышли: проезжал ее однажды и увидел людей с корзинками белых).

Важно запомнить, что грибы в массе своей не любят людей: чем дальше от скоплений домов (и, кстати, чем дальше от Москвы, расползающейся со своими жилыми комплексами по окрестностям), тем больше шансов найти целые россыпи. В нашем случае недалеко от места тихой охоты находился дачный поселок, но совсем небольшой. По лесу ходили другие грибники и визжали «Маша, иди сюда!» - но им не удалось нам всерьез помешать.

Лучше всего ездить за грибами в середине недели - меньше шансов нарваться на Машу. В выходные в лесах слишком велика конкуренция, в понедельник все выкошено, к среде-четвергу что-то уже вырастает по новой. Постарайтесь взять отгул, если грибы для вас - это серьезно. Оптимально, конечно, на машине заехать куда-нибудь в Тверскую область, в глушь. Или сойти на совсем дальней станции, где трава по пояс… (Хотя, извините, нет: грибы как раз не любят густые заросли травы).

Лучше взять в лес резиновые перчатки (вспомним начало пандемии, может, у вас что-то сохранилось) - так вы не запачкаете руки в земле и не будете вычищать грязь из-под ногтей.

И надо еще раз повторить первую и главную заповедь грибника: НИКОГДА НЕ СОБИРАЙТЕ И НЕ ЕШЬТЕ НЕЗНАКОМЫХ ГРИБОВ. Помните, что четверти шляпки бледной поганки достаточно, чтобы убить человека, - а она легко может замаскироваться, например, под зеленую сыроежку. Лучше всего собирать трубчатые грибы, у которых нижняя часть шляпки как губка - смертельно ядовитых среди них в наших лесах нет. Но будьте осторожны с горчаком, «ложным белым», очень похожим на настоящий, но с розоватым оттенком на нижней части светло-коричневой шляпки: он правда очень горький, испортит вам все жаркое. Если сомневаетесь, откусите от шляпки кусочек и пожуйте прямо в лесу - горечь вы должны будете ощутить незамедлительно. Не бойтесь, от этого вы не умрете.

И еще: никогда не собирайте свинушки. И давайте без споров с аргументами типа «а у меня бабушка ела всю жизнь, и ничего»: научно доказано, что свинушка - смертельно опасный гриб. Он убивает не сразу и не всех, и все-таки запросто может убить лично вас. Ешьте, конечно, если хотите, но потом, когда будете умирать от малокровия и труднообъяснимого отказа печени и почек, вспомните этот абзац.

ЧТО МЫ НАШЛИ

Грибов было не то чтобы очень много - вдвоем мы нашли по несколько штук каждого вида, плюс пару горстей лисичек и по полкило разных опят. Но грибы есть, они хороши, и мы ездили не зря.

Фото: Денис КОРСАКОВ

* Белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички. Комментарии излишни. С белыми нам повезло: уже под конец прогулки прямо у забора какой-то дачи обнаружилось целое месторождение огромных, уже немолодых грибов - не то чтобы косой коси, но штук десять нарвать удалось. Увы, ввиду почтенного возраста в них было немало червей.

* Польский гриб. Очень хороший (и исключительно красивый) съедобный гриб. По сути своей - моховик (его другое название - моховик каштановый), но внешне очень похож на белый, на расстоянии не отличишь; вблизи же видно, что у него более темная, чуть бархатная шляпка благородного коричневого цвета, и мякоть на изломе слегка синеет.

* Шампиньон лесной. Шампиньон иногда путают с бледной поганкой, но есть одно отличие: у шампиньона пластинки всегда цветные (розовые, красноватые, вплоть до черных в совсем пожилом возрасте), а у бледной поганки - всегда белые. Пара шампиньонов была безупречна, а пара напомнила шампиньон желтокожий, поэтому их пришлось выбросить. (Желтокожий - несъедобный гриб с желтоватым, собственно говоря, оттенком кожицы, у него подозрительный неприятный запах, некоторым напоминающий об аптеке).

* Опята. Редкий случай - на одном бревне слева росли летние опята, а справа - молоденькие осенние. (Они только называются осенними, в августе их уже легко обнаружить). А летний опенок - технически вообще не опенок (он относится к семейству строфариевых, и на самом деле называется кюнеромицес изменчивый). Но его вкусовым качествам это ничуть не мешает. Его легко отличить по шляпке: она коричневая, а в центре круглое пятнышко более светлого оттенка.

* Мокруха еловая. Гриб с сероватой липкой шляпкой и желтизной в основании ножки. Знаменитый миколог Михаил Вишневский говорил в интервью «КП»: «Выглядит довольно пугающе, но на самом деле это ближайший родственник масленка, практически неотличимый от него по вкусу. Под шляпкой у этого гриба не трубочки и поры, а пластинки, но поверхность шляпки точно такая же липкая и влажная. Мокруху легко отличить от остальных грибов: ножка у нее желтая, а на срезе в основании так и просто ярко-канареечная. В мокрухе содержится огромное количество витаминов, минералов, антибиотиков, аминокислот - примерно в 10 раз больше, чем в белом грибе, и опытные грибники собирают ее в том числе в лекарственных целях».

Мокруха еловая. Фото: Денис КОРСАКОВ

* Грибы-зонтики. Большинство людей их боится и считает поганками, на самом деле это один из самых вкусных грибов, которые можно найти в наших лесах. Они отличаются огромным размером и во взрослом виде реально напоминают небольшой белый зонт, покрытый чешуйками. Коллеге повезло найти молодые зонтики, с еще нераскрывшейся шляпкой.

* Дождевики. Многие грибники ими брезгуют, а на самом деле - отличный съедобный гриб. Самые распространенные в наших лесах дождевики - грушевидный (он растет на гниющей древесине группами, подобно опятам) и жемчужный, в народе называемый "дедушкин табак": если наступить на старый коричневый гриб, из него вылетит целое облако спор. Но пока мякоть дождевиков на разрезе чисто белая, они съедобны. Снова Вишневский: «Технически дождевики – почти то же, что шампиньоны, они относятся к одному семейству и очень близки к ним по вкусу и запаху. Дождевики ни в коем случае не надо перед приготовлением отваривать, иначе получится склизкая биомасса: надо просто помыть и пожарить. А еще лучше - высушить, а затем размолоть в порошок и на этой основе варить грибной суп. Аромат сушеных дождевиков в супе даст фору даже супу из белых грибов. Есть ложнодождевики, они слабо ядовитые - но их невозможно перепутать с настоящими: мякоть на разрезе у зрелых грибов них черно-синяя».

Дождевики. Фото: Денис КОРСАКОВ

* Рогатик желтый. По мнению многих, вообще не гриб, а какая-то растительная козявка. Но нет, он съедобен, и некоторые любители считают его одним из самых вкусных грибов на свете. Его можно пожарить во фритюре и есть, как чипсы.