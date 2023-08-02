Россия создала еще одну линию обороны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теробороновцам из приграничных Курской и Белгородской областей начали выдавать оружие. Об этом сообщили губернаторы этих областей.

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что в ближайшее время раздадут 300 единиц оружия. И что в Курском регионе сейчас 2 тысячи участников добровольных народных дружин.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сказал, что кроме автоматов, ополченцам передадут автомобили УАЗ и антидроновые ружья.

Учитывая продолжающиеся обстрелы и угрозы вылазок украинских диверсантов в приграничных районах этих регионов, вооружение местных народных дружин - событие важное и долгожданное. Тысячи мужчин тут вызвались вступить в ряды ополчения и даже прошли боевую подготовку. Теперь нашли способ им выдать оружие.

Я видел как готовили теробороновцев в Курской области, общался с ополченцами Белгородской - все они люди мотивированные, понимающие опасность ситуации и хрупкость границы. Местные жители могут помочь защитить родной край.

Дайте оружие - требовали люди - определите статус ополченцев и порядок действий в случае прорыва террористов.

Но были и те, кто сомневался. Нельзя давать оружие гражданским, неизвестно к каким последствиям это приведет, говорили они. Кто будет отвечать, если нарезные стволы попадут в незаконный оборот?! Если начнется бесконтрольная стрельба?!

Означает ли раздача оружия гражданским лицам то, что власти начали воспринимать ополченцев всерьез?

Я позвонил своим товарищам в Белгородскую и Курскую области, и вот что услышал:

- Это очень круто! Парни счастливы, обнимают друг друга. У нас 3 тысячи ополченцев! Но все ходили в лучшем случае с макетами оружия. Когда были прорывы украинских диверсантов в Грайворонский район, мы ничего сделать не могли, нечем было их встречать! Сейчас начали выдавать автоматы. Отличная новость!

- Лишь бы это не оказалось показухой, - ответил другой товарищ. - Запишут ополченцев в егеря, выдадут карабины "Сайга" и всё. А подготовка? Если людей вооружать, нужно их обучать, иначе к ним самим тогда охрану нужно будет приставлять.

В общем, новости приходят обнадеживающие. Но важно, чтобы процесс и дальше шел в правильную сторону. Не для галочки. Вооруженные ополченцы - это ещё одна линия обороны. Надо сделать эту линию прочной и эффективной.

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