Военная спецоперация на Украине 3 августа 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 августа 2023 года.

За три дня Вооруженные силы РФ заняли восемь опорных пунктов, четыре блиндажа и уничтожили три пулеметных расчета ВСУ в Сватовском районе Луганской Народной Республики.

В ходе боевых действий российские военнослужащие уничтожили до роты солдат противника и несколько единиц украинской военной техники. На данном направлении продолжаются наступательные действия с российской стороны.

В Запорожской области штурмовое подразделение ВСУ предприняло попытку прорыва российской обороны, но было уничтожено огнем артиллерии.

В медицинские пункты на Украине поступает огромное количество раненых солдат ВСУ после начала наступления, сообщила газета New York Times со ссылкой на украинских медиков.

В статье отмечалось, что все меньше раненых поступает с огнестрельными ранениями, но очень сильно выросло число тех, кто получает ранения из-за мин и других взрывных устройств.

ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль Военно-морского флота России в Черном море при помощи беспилотного катера.

В Минобороны РФ заявили, что украинские войска в течение суток безуспешно пытались наступать на пяти направлениях.

Российская артиллерия ликвидировала украинскую позицию на правом берегу Днепра в Херсонской области, где наемники из Польши пытались поднять флаг своей страны.