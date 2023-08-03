Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Жаркий несколько часов вел бой с бронетехникой ВСУ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

Гвардии сержант Игорь Овсянников

УНИЧТОЖИЛИ В БОЮ ВОСЕМЬ ЕДИНИЦ БРОНЕТЕХНИКИ

Гвардии старший лейтенант Иван Жарский и гвардии сержант Игорь Овсянников

«Гвардии старший лейтенант Иван Жарский и гвардии сержант Игорь Овсянников в составе расчета противотанкового комплекса выполняли задачи по уничтожению танков и других бронированных целей противника. Действуя в составе тактической группы российских морских пехотинцев, Иван и Игорь выполняли задачи по удержанию одного из ключевых населенных пунктов, находящегося под контролем российских Вооруженных Сил. Умело используя рельеф местности, расчет ПТРК скрытно занял огневую позицию на танкоопасном направлении. Вооруженные формирования украинских националистов, используя численное превосходство в живой силе и технике, предприняли попытку отбить стратегический объект. В условиях огневого поражения минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов противника, Иван Жарский и Игорь Овсянников грамотно меняли огневые позиции и точным огнем уничтожали боевую технику украинских боевиков на протяжении нескольких часов. Противник четыре раза пытался прорвать позиции наших подразделений, но каждый раз был отброшен силами российских морских пехотинцев. Огнём из противотанкового вооружения, Иван Жарский и Игорь Овсянников уничтожили 8 единиц вражеской техники, а также большое количество боевиков. Противник, понеся существенные потери, отступил на исходные позиции, не добившись».