Проедают последние сбережения: Почему сбежавшие из России Бурковский, Хаматова, Шелест и Назаров* не могут найти работу за границей

Иноагент Дмитрий Назаров* провалил гастроли Фото: кадр из фильма

Полтора года назад некоторые наши артисты решили, что смогут построить карьеру на Западе на русофобских высказываниях и имидже сбежавших с Родины «талантов». Кто-то отъехал за кордон вскоре после начала СВО, большинство предпочли отработать выгодные контракты на Родине, а потом бежать «с набитыми карманами». Но карьера у бывших звезд не сложилась. Теперь они проедают сбережения, которые заработали на Родине. Большинство из них открывали счета в зарубежных банках. Рассказываем шесть историй из разных стран о тех артистах, кто много получал дома.

Политолог Дмитрий Раевский рассказал kp.ru почему сбежавшие музыканты и актеры выступают в малых (или полупустых) залах или сидят без работы: «Артисты, которые уехали за границу должны были предполагать, что у них будут проблемы с количеством публики. А как иначе? Многие наши соотечественники, которые находились не только на Западе, но и на Востоке до начала СВО – полностью поддержали действия нашей страны. Крайне маловероятно, что карьера артистов, которые сейчас уехали за границу, как-то будет хотя бы держаться на плаву. Не важно на Восток или на Запад они поедут с концертами. Их не примут не из-за менталитета. Их не примут из-за бегства. Беглецов нигде не любят. И никогда не любили».

Политолог Раевский считает, что сбежавшие артисты не смогут зарабатывать за границей Фото: соцсети

США

Ольга Шелест, 46 лет

Телевизионная и радиоведущая Ольга Шелест постоянно трудилась в телепередаче «Пятеро на одного» (канал «Россия»), подрабатывала на радио и ведением мероприятий. Весной прошлого года Шелест с мужем и двумя дочками уехала из России. После начала СВО Шелест не делала политических заявлений, перестала рассказывать в соцсетях, как и где живет: делает нейтральные зарисовки из жизни. Бывшие коллеги телеведущей рассказали нам: «Шелест уехала в США. Они там много лет назад уже пытались жить. Язык знают, работает муж, она грустит».

Ольга Шелест не нашла работу в США Фото: соцсети

Ольга Шелест с мужем продюсером и режиссером Алексеем Тишкиным, дочками (10-летней Музой, 8-летней Айрис) поселились в Нью-Йорке. Шелест с Тишкиным живут больше 25 лет. Но зарегистрировали брак в Нью-Йорке только перед рождением старшей дочери. Двух дочерей Шелест рожала в США: у девочек с рождения было двойное гражданство. Шелест с мужем впервые поселились в Нью-Йорке больше 10 лет назад, когда у Тишкина там были выгодные контракты - он снимал музыкальные клипы, проекты. Но вскоре вернулись на Родину, так как у Ольги карьера и работа была только в Москве, а она зарабатывала гораздо больше мужа. Сейчас семья снимает жилье в Нью-Йорке, дочки ходят в школу (проблем с языком не было, так как в Москве дети посещали частную англоязычную школу), работает только Тишкин – снимает музыкальные клипы и другие проекты на заказ. Ольга Шелест найти работу уже год как не может.

Андрей Бурковский, 39 лет

Актер Андрей Бурковский с женой Ольгой и детьми (12-летним сыном Максимом и 10-летней дочерью Алисой) снимает жилье в Лос-Анджелесе. Уехал актер прошлым летом – внезапно решил стать голливудским актером. Начал с малого – уже год совершенствует английский язык. Когда зимой Бурковский опубликовал фотофакт о том, что он играет в Нью-Йорке в спектакле режиссера (тоже сбежавшего) Александра Молочников «Chekhov in the Chelsea» - кто-то предположил, что у актера появилась первая работа за границей. Не появилась. Это был не спектакль, а его так называемый «эскиз» - арендовали помещение и один раз показали, чтобы иметь запись и привлекать спонсоров для возможной будущей постановки. Актеры работали бесплатно. Спонсоров нет. Молочников проедает сбережения из России.

Андрей Бурковский с семьей переехал в США, где за год один раз сыграл бесплатно Фото: соцсети

У Бурковского денежные запасы посолиднее: последние годы он играл в популярных фильмах и сериалах - «Кухня», «Последний из Магикян», «Тобол», «Звоните ДиКаприо!», «Медиатор», «Хороший человек» и др. За один съемочный день актер зарабатывал до 200 тыс. руб. Плюс зарплата в театре. За границей никакой работы нет уже год – семья живет на сбережения, заработанные актером на Родине. Дети учились онлайн в частной школе. На политические темы артист не высказывается.

Иноагент Прусикин*, 38 лет

Иноагент Илья Прусикин* и его сожительница Софья Таюрская – это теперь весь состав группы «Литл Биг». Остальных распустили, так как скудных гонораров не хватает и на двоих. Парочка любовников снимает жилье в Лос-Анджелесе. Таюрская успокаивает депрессивного любовника: «Я давно говорила, что нам надо уехать и попробовать сделать что-то на весь мир». Уехали, получили грин-карту, но гастролируют по барам и малым клубам. Перед концертами Илья*выступает с порцией русофобских высказываний, но и это не помогает собрать зал. Сейчас идет летний мини-тур Таюрской и Прусикина* – работают на залы по 500 – 1000 человек. А соцсети группы «Литл Биг» поражают - там публикуют видео, на котором они пляшут на летней сцене Риги перед толпой людей. Экс-фанат «Литл Биг» айтишник Роман провел мини-расследование, о котором сообщил на странице группы – его сообщения удалили. Роман рассказал kp.ru: «Толпа в Риге на этом видео – выступление ««Little Big» на фестивале, когда зрители пришли на концерт сразу нескольких артистов. Перед этим были видео из клубов США – там задник зала отмонтирован с помощью специальных программ. Чтобы казалось, что в глубине зала толпа людей».

Иноагент Прусикин* жалуется на маленькие заработки Фото: соцсети

На частные концерты группу не заказывали ни разу после их бегства. Билеты на заявленные концерты на малых площадках расходятся плохо (продано по половине зала). Местным жителям эти артисты не интересны, приходит русскоязычная публика – но не активно. Бывшая звезда Прусикин* плачет: «Я был богатым, но потерял все. Сейчас мы выступаем, но все деньги, что зарабатываем уходят на жилье и еду. Раньше у меня были деньги, дом, машина. Их лишился. У меня больше нет рекламных контрактов – а они были по полмиллиона евро».

Потратить за пару лет бешеные деньги, которые он заработал за годы популярности группы невозможно. Один «заказник» группы «Литл Биг» стоил 6 млн. руб. Наверняка, гонорары инвестированы, а живет Илья* с любовницей на проценты (дивиденды) от прежней роскоши. Как и многие сбежавшие.

Франция

Дмитрий Назаров*, 66 лет

Актер-иноагент Дмитрий Назаров* с женой 55-летней артисткой Ольгой Васильевой решили, что чем больше они будут выдавать в сети русофобских интервью и пахабных стишков – тем лучше будут продаваться билеты на их спектакль. Но не получилось. Если весной Назаров* с женой проехались по нескольким малым залам Израиля – выступали для русскоязычного населения, то летом мини-тур сорвался. Сначала отменили запланированное выступление в Берлине, потом в других городах Германии – не продались билеты. Также сорвались концерты в Прибалтике. Сам актер делает вид, что ничего не случилось – а куда ему деваться?

За похабные антипатриотичные песенки и стишки собственного сочинения, распространение клеветы в интервью Назаров* потерял работу в России: его перестали снимать, уволили с женой из театра МХТ им. А.П. Чехова. Люди были возмущены антипатриотичной позицией Назарова* и его жены – после чего отменили и их антрепризные спектакли. Только потеряв работу, актер с женой уехал за границу – проедать заработанные деньги. Один съемочный день на Родине у Назарова* стоил 200 тысяч рублей.

Несколько лет назад Назаров* купил апартаменты во французских Каннах. Интересно, что сам артист говорит о наличии на курорте одной квартиры, а зарегистрирован сразу по двум адресам – скорее всего у него здесь 2 объекта недвижимости, один из которых сдается в аренду. Оба объекта недвижимости - в старой части города неподалеку от Средиземного моря

Латвия

Чулпан Хаматова, 47 лет

Актриса Чулпан Хаматова в депрессии – ее планы не осуществились. Она уехала полтора года назад с дочками в Латвию, где у нее было жилье и вид на жительство. Наняла репетитора и стала учить латышский язык. Хаматов даже взяли на работу в труппу Нового рижского театра. Но один спектакль с участием Чулпан Хаматовой сняли с репертуара после премьеры с формулировкой: «Это творческая неудача». А второй на ближайшие три месяца стоит в афише один раз. Зарплату артистке не платят – только гонорары за спектакли. Была попытка делать антрепризные постановки и гастролировать с ними: но после первых спектаклей стало понятно – не окупается. Если и ездит Хаматова - то редко, так как билеты продать сложно даже в малые залы. Актриса завела агента в Америке и Европе в надежде на кинопроекты. Но их нет. В Латвии большое кино и сериалов не снимают.

У Чулпан Хаматовой один спектакль за три месяца Фото: скриншот видео

Израиль

Андрей Макаревич*, 69 лет

Этот иноагент проживает полтора года в Израиле, где у него много лет назад была куплена пятикомнатная квартир на курорте Натания. Летом музыкант начал говорить, что готов давать концерты в России – надоело петь по заграничным кабакам… И русофобских высказываний от Макаревича* последнее время не слышно. Зато он стал жаловаться на израильский быт. Изначально Андрей Макаревич* подчинился уговорам молодой жены (четвертой по счету), которая мечтала жить в Израиле. 38-летняя Эйнат Кляйн (Инна Калинина) переехала из Киева в Тель-Авив три года назад, где весной 2022 года родила Макаревичу* сына. Живет иноагент Макаревич* с женой, сыном и тещей, которая переехала к молодой семье из Киева.

Иноагент Андрей Макаревич* ради хороших гонораров готов попеть и на Родине, откуда убежал. Только здесь его никто не заказывает Фото: соцсети

Артист продолжает работать – только работы мало, и заработки меньше. Недавние гастроли Макаревича* с квинтетом прошли по залам на 400 – 500 человек, он спел в маленьких городах Германии, на Кипре, в Турции. Гонорар на коллектив: до 20 тысяч евро (2 млн. руб). Два года назад концерт артиста стоил 100 тысяч евро на частном мероприятии. Спроса на коллектив в нашей стране нет совсем. А на частные мероприятия – нет нигде.

*Физлицо, признанное иностранным агентом.

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