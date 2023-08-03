"Гонка двух стариков за президентский трон": почему выборы в США превратились в пропагандистский фарс

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

Бывший главный редактор «Огонька», 10 лет проживший в США, - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Виталий Алексеевич, информация из-за океана такая. Байден отправился на двухнедельные пляжные каникулы. А Трампу «накрутили»… 500 лет тюрьмы, хотя сам он считает это незаконным. И вот уже из нескольких - американских же - источников звучит информация о том, что могут появиться другие кандидаты в президенты США.

- Вы знаете, в Америке есть несколько железных таких принципов пропаганды.

Один из них гласит, что надо примерно от 10 до 12 раз повторять одно и то же. Тогда народ этому поверит, и этот аргумент пойдет в массы, независимо от того, ложь это или правда.

И второе – надо понять, чего люди больше всего боятся

- Люди американские?

- Да. Мы же говорим о Штатах.

И тогда все это, чего они боятся, возложить на нового кандидата.

Короче говоря, здесь идет чисто пропагандистская борьба перед выборами, которые случатся через год, но, тем не менее, сейчас уже предвыборная подготовка идет очень активно.

- Они случатся в 2024-м.

- 5 ноября 2024 года, первый вторник…

Сейчас для команды Байдена очень важно выбить Трампа из президентской гонки.

- Поэтому хотят «впаять» тюремный срок…

- Вообще-то, по американским законам человек, даже сидящий в тюрьме, может быть кандидатом в президенты. Вот такие у них странные законы.

Поэтому Трамп, если его посадить, он может быть кандидатом, но это уже не президент.

Сейчас идет борьба за то, чтобы выбить Трампа.

Ведь он явно опережает Байдена.

В том числе и потому, что нынешний глава Белого дома, помимо всего прочего, отягощен еще и всеми коррупционными делами своего сына, в которых он тоже замешан. И сейчас очень выгодно их «отмазать», грубо говоря, очистить от этого.

И - все взвалить, что только можно, на Трампа…

- За что, конкретно, его могут - за решётку?

- И - за штурм Капитолия толпой, и - за какие-то старые грехи, вплоть до соблазнения каких-то женщин 100 лет назад.

Сейчас все это происходит, а у республиканской партии нет никаких других кандидатов.

- А губернатор Флориды Рон Десантис?

- Он хороший, авторитетный политик, но еще, так сказать, не намоленный, не наигранный, не готовый, для того чтобы немедленно стать президентом.

- А рейтинг?

- Десантис где-то уже наскребает 25 (не больше) процентов голосов, а Трамп 73-75 - запросто.

И это, конечно, перебьет всех Байденов вместе взятых.

Поэтому Трампа «надо выбить». Вот и вся игра. Игра не за справедливость, а за то, чтобы изгнать из предвыборной гонки человека, который может в ней победить.

- И что - такой элементарный сюжет будет долго разыгрываться?

- Он будет разыгрываться все время. На Трампа будут вешать любые обвинения, какие только можно.

Я один раз одному политику, - там, в Америке - который мне похвастался, что он чистый, и его будут избирать, и все будет хорошо…

Так вот - я ему сказал: «Ты понимаешь, что тебя могут обвинить в изнасиловании кошки в соседнем подъезде, и ты не открутишься?»

Он засмеялся и говорит: «Точно, у нас это возможно».

Вот сейчас на Трампа повесят все, что можно. Расследования, потом уже -‘судебные действия будут тянуться очень долго.

- Как долго?

- В Америке это тянется годами.

И только первые суды какие-то по обвинениям Трампа намечаются на 2024-й, выборный год. Поэтому, тут речь идет о том, чтобы выбить кандидата, подставить ему ножку.

Давайте думать о том, что и Трамп - не самый идеальный кандидат, и совсем никуда не годный кандидат Байден.

Это - гонка геронтократическая, как ее называют в прессе, гонка стариков между собой за президентский трон.

Она ужасна, в том смысле, что Америка так и не родила никакого достойного, большого конкурента.

Ни молодой (ну, тоже почти 70-летний) Роберт Кеннеди, ни губернатор Флориды, никто из них не является вообще национальным лидером. Поэтому, если что, Байден может остаться просто единственной личностью, которую более или менее все знают, к которой привыкли, и махнут рукой и проголосуют.

Давайте посмотрим. Жалко Трампа. Но если он будет президентом, не уверен, что все будет намного лучше.

Но, так или иначе, жалко Трампа, потому что он сейчас в таком болоте грязи будет плескаться, что трудно будет потом от этого отмыться. Давайте подождем, что будет дальше.

- Давайте. Спасибо вам огромное, Виталий Алексеевич.