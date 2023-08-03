Избиения от пьяной матери, детдом после страшного пожара: История жертвы челябинского маньяка, который 14 лет держал ее в рабстве

Смолинского маньяка отправили в СИЗО Фото: Егор ИВЛЕВ

Старая двухэтажка из красного кирпича, как говорят местные, скоро должна пойти под снос. Дом аварийный. Вместо него обещают новую школу построить.

Угловые окна на первом этаже - та самая квартира. Здесь прошло детство жертвы челябинского маньяка, Екатерины, которую 14 лет назад (ей было 19!) похитил челябинский маньяк Владимир Ческидов, прятал в доме и насиловал...

- Но и детство у девочки было так себе, если честно, - говорит один из соседей.

Старая двухэтажка из красного кирпича, как говорят местные, скоро должна пойти под снос. Дом аварийный Фото: Александр РОГОЗА

РОДИЛАСЬ С ТРАВМОЙ

В Челябинске район Сельмаш считается сугубо пролетарским и «бандитским». Когда-то здесь жили исключительно заводчане. «Сельмаш», кстати, - название конспиративное, для карты, для отвода глаз. На самом деле производство было оборонным, сельхозтехнику в этих цехах никогда не делали. Но в конце 1980-х и начале 1990-х завод захирел, народ начали сокращать. И понеслась душа в рай! «Развязались» тогда многие. А уж двухэтажки, в которых еще с конца 1940-х народ ютился в коммуналках, стали эпицентром спивающейся публики.

- Катина мама как-то очень быстро «присела на стакан», - рассказывают местные. - Сначала одну девочку родила (у Кати есть сестра Елена, которая на 2 года старше, - Авт.). Потом, уже от другого мужика, - Катю. Фамилии у детей были разные. Она, мамаша, кажется, и не работала никогда. С утра до ночи - пьянка в квартире, постоянно новые мужики, алкашня со всего района.

И дети тут же. Все происходит при них. Падающая после нескольких рюмок без памяти мама, пьяные свары, сизый дым сигарет, вечный мусор.

Катя родилась с травмой ноги. С детства хромала. Плюс обнаружились некоторые проблемы с развитием. Поэтому в первый класс девочка пошла лишь в 9 лет, и не в обычную школу, а в специализированный интернат на другом конце города.

В Челябинске район Сельмаш считается сугубо пролетарским и «бандитским» Фото: Александр РОГОЗА

ЧЕРНАЯ КОМНАТА

Но спустя год мама ее вернула.

- Катю отдали в школу по соседству, куда и старшая сестра, Лена, ходила, - продолжает сосед. - Жалко было на них смотреть! Даже в школу в каких-то обносках ходили. Неопрятные. Мать за ними совсем не следила. А через год случился пожар.

Кто-то из мамкиных кавалеров заснул пьяный с непотушенной сигаретой. Захламленная комната загорелась в минуту. Хорошо, говорят, что все успели выскочить - комната выгорела дотла. Денег на ремонт у женщины, естественно, не было. Окно со сгоревшей рамой и лопнувшими стеклами как заколотили фанерой тогда, в 2001-м, так оно и стоит уже больше двадцати лет - отсвечивает. В комнате с черными от копоти стенами и несмываемым запахом гари пришлось жить девочкам.

Сердобольные соседи да кто-то из учителей пожаловались на условия проживания детей. Женщину лишили родительских прав. Девочек изъяли. Сначала они провели полгода в социальном реабилитационном центре. А затем был детдом. Кате на тот момент 11 лет. Лене - 13.

ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ

- Мать буквально за год окончательно спилась и умерла, - говорит знакомый семьи. - У девочек был еще дядя, Анатолий. Знаю, что он их в детдоме навещал несколько раз. Девчата мечтали, что он их заберет к себе - в семье хотелось жить. Но у мужика условий для этого не было.

В 18 лет Лена покинула стены детдома и Катя осталась одна.

- Говорят, Лена переживала, что оставляет сестру. Но что она могла сделать? Вышла в никуда. Надо как-то где-то устраиваться. А «детдомовка» да еще с такой наследственностью - это же клеймо. Еще далеко не всякий в жены возьмет. По крайней мере, родители точно будут против.

Екатерина провела в детском доме еще пять лет. «Выпустилась» в 2008-м. На тот момент у старшей сестры была уже семья и старший сын (сейчас их двое, - Авт.).

- Лена жила вместе с родителями мужа. Не могла же она еще и сестру забрать! - объясняют соседи. - Вот Катя и вернулась в мамину квартиру.

А там - все как было. Горы затхлого мусора, грязь и черная комната.

- Девочки ведь сами по себе очень разные. Лена - бойкая, позитивная, работящая. А Катя всегда была молчаливой, угрюмой и ведомой. Ну и плюс ее проблемы с общением. Еще и по поводу ножки комплексовала - хромала же всю жизнь. В итоге связалась с нехорошей компанией. Где-то подрабатывала. После работы - пивко, веселые компании. И ребята все такие, больше маргинальные, из нехороших семей...

ОН ЕЕ «ПРОЧИТАЛ»

Видимо, один из таких загулов и привел Катю в 2009 году на челябинский автовокзал. Там ее и встретил Владимир Ческидов. Угостил выпивкой. Предложил проехать к нему для продолжения.

Обделенная вниманием девушка пошла за взрослым дядей (Ческидову тогда уже 37), как теленок. Четыре станции на электричке. 10 минут пешком через частный сектор пригорода. И вот уже домик с синим забором на Фестивальной улице. А внутри - нож к горлу, решетки на окнах, дверь с висячим замком и новые правила «игры». Слушаться дяденьку, разрешать ему делать с собой все, что он хочет. Никогда не кричать. И не пытаться бежать. (Хотя с Катиной ногой это и так непросто). Иначе - нож у мужчины был всегда под рукой.

Домик с синим забором на Фестивальной улице Фото: Дарья МАРКОВА

Психолог Екатерина Алексеева объясняет, что маньяк, скорее всего, выбрал жертву не просто так. Сначала - визуально. Затем мог убедиться в своем выборе, расспросив девушку о ее жизни.

- Такие люди выбирают жертв интуитивно, - говорит Алексеева. - Они сразу видят человека, который не будет сопротивляться. И это, кстати, вовсе не зависит от физических габаритов. Условно, это может быть даже крепкий мужчина, который вопреки внешнему представлению о себе не даст отпор. Я как психолог тоже вижу таких людей в толпе. Но я этому училась. А маньяк выбирает интуитивно...

Нормальной семьи она никогда не знала. Пьяная мама их с сестрой била. Потом - детдом с законами джунглей и где Катя с ее характером явно снова была жертвой. Потом - этот маньяк из Смолино. Насилует, бьет, но кормит. Несколько лет и девушка с «определенными проблемами» вполне могла счесть такие отношения нормой.

Это к вопросу «почему не сбежала раньше».

СПАСЛА «БЕЛОЧКА»

Из дома Ческидова, напомним, Екатерина смогла выбраться, когда мать маньяка вызвала психиатрическую бригаду - напился, началась «белочка», стал кидаться с ножом. Ческидова забрали, а комнату, где жила Катя, он запереть не успел.

Молодая женщина сумела добраться до старого дома. А там закрыто. Помнила, что сестра живет где-то рядом. Соседи подсказали - тут всего через несколько домов, только сквер пересечь...

Катю после стольких лет небытия сестра узнала не сразу. И именно Елена вызвала полицию, когда услышала рассказ про похищение, дом на окраине, решетки.

Многие не могут понять: человека не было 14 лет. И его никто не искал?!

А кроме сестры и некому. При этом известно, что в полицию об исчезновении сестры Елена сообщила лишь в 2018-м, когда пыталась продать мамину квартиру (по закону сестры владели этими тремя комнатами в аварийном доме напополам). Катю полицейские тогда искать, конечно, не стали. (Да и где б?) Но внесли в базу как «пропавшую без вести».

Так почему сестра ее не искала? Или искала? На этот вопрос пока ответа нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рос одиночкой, сидел за разбой, женат: что известно о жизни смолинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и убийстве

Рассказываем, какие тайны скрывает биография смолинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и убийстве девушек из Челябинска (подробности)