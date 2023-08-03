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3 августа 2023 10:10

Избиения от пьяной матери, детдом после страшного пожара: История жертвы челябинского маньяка, который 14 лет держал ее в рабстве

Пленница челябинского маньяка в 11 лет попала в детский дом из-за пьющих родителей
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Смолинского маньяка отправили в СИЗО

Смолинского маньяка отправили в СИЗО

Фото: Егор ИВЛЕВ

Старая двухэтажка из красного кирпича, как говорят местные, скоро должна пойти под снос. Дом аварийный. Вместо него обещают новую школу построить.

Угловые окна на первом этаже - та самая квартира. Здесь прошло детство жертвы челябинского маньяка, Екатерины, которую 14 лет назад (ей было 19!) похитил челябинский маньяк Владимир Ческидов, прятал в доме и насиловал...

- Но и детство у девочки было так себе, если честно, - говорит один из соседей.

Старая двухэтажка из красного кирпича, как говорят местные, скоро должна пойти под снос. Дом аварийный

Старая двухэтажка из красного кирпича, как говорят местные, скоро должна пойти под снос. Дом аварийный

Фото: Александр РОГОЗА

РОДИЛАСЬ С ТРАВМОЙ

В Челябинске район Сельмаш считается сугубо пролетарским и «бандитским». Когда-то здесь жили исключительно заводчане. «Сельмаш», кстати, - название конспиративное, для карты, для отвода глаз. На самом деле производство было оборонным, сельхозтехнику в этих цехах никогда не делали. Но в конце 1980-х и начале 1990-х завод захирел, народ начали сокращать. И понеслась душа в рай! «Развязались» тогда многие. А уж двухэтажки, в которых еще с конца 1940-х народ ютился в коммуналках, стали эпицентром спивающейся публики.

- Катина мама как-то очень быстро «присела на стакан», - рассказывают местные. - Сначала одну девочку родила (у Кати есть сестра Елена, которая на 2 года старше, - Авт.). Потом, уже от другого мужика, - Катю. Фамилии у детей были разные. Она, мамаша, кажется, и не работала никогда. С утра до ночи - пьянка в квартире, постоянно новые мужики, алкашня со всего района.

И дети тут же. Все происходит при них. Падающая после нескольких рюмок без памяти мама, пьяные свары, сизый дым сигарет, вечный мусор.

Катя родилась с травмой ноги. С детства хромала. Плюс обнаружились некоторые проблемы с развитием. Поэтому в первый класс девочка пошла лишь в 9 лет, и не в обычную школу, а в специализированный интернат на другом конце города.

В Челябинске район Сельмаш считается сугубо пролетарским и «бандитским»

В Челябинске район Сельмаш считается сугубо пролетарским и «бандитским»

Фото: Александр РОГОЗА

ЧЕРНАЯ КОМНАТА

Но спустя год мама ее вернула.

- Катю отдали в школу по соседству, куда и старшая сестра, Лена, ходила, - продолжает сосед. - Жалко было на них смотреть! Даже в школу в каких-то обносках ходили. Неопрятные. Мать за ними совсем не следила. А через год случился пожар.

Кто-то из мамкиных кавалеров заснул пьяный с непотушенной сигаретой. Захламленная комната загорелась в минуту. Хорошо, говорят, что все успели выскочить - комната выгорела дотла. Денег на ремонт у женщины, естественно, не было. Окно со сгоревшей рамой и лопнувшими стеклами как заколотили фанерой тогда, в 2001-м, так оно и стоит уже больше двадцати лет - отсвечивает. В комнате с черными от копоти стенами и несмываемым запахом гари пришлось жить девочкам.

Сердобольные соседи да кто-то из учителей пожаловались на условия проживания детей. Женщину лишили родительских прав. Девочек изъяли. Сначала они провели полгода в социальном реабилитационном центре. А затем был детдом. Кате на тот момент 11 лет. Лене - 13.

ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ

- Мать буквально за год окончательно спилась и умерла, - говорит знакомый семьи. - У девочек был еще дядя, Анатолий. Знаю, что он их в детдоме навещал несколько раз. Девчата мечтали, что он их заберет к себе - в семье хотелось жить. Но у мужика условий для этого не было.

В 18 лет Лена покинула стены детдома и Катя осталась одна.

- Говорят, Лена переживала, что оставляет сестру. Но что она могла сделать? Вышла в никуда. Надо как-то где-то устраиваться. А «детдомовка» да еще с такой наследственностью - это же клеймо. Еще далеко не всякий в жены возьмет. По крайней мере, родители точно будут против.

Екатерина провела в детском доме еще пять лет. «Выпустилась» в 2008-м. На тот момент у старшей сестры была уже семья и старший сын (сейчас их двое, - Авт.).

- Лена жила вместе с родителями мужа. Не могла же она еще и сестру забрать! - объясняют соседи. - Вот Катя и вернулась в мамину квартиру.

А там - все как было. Горы затхлого мусора, грязь и черная комната.

- Девочки ведь сами по себе очень разные. Лена - бойкая, позитивная, работящая. А Катя всегда была молчаливой, угрюмой и ведомой. Ну и плюс ее проблемы с общением. Еще и по поводу ножки комплексовала - хромала же всю жизнь. В итоге связалась с нехорошей компанией. Где-то подрабатывала. После работы - пивко, веселые компании. И ребята все такие, больше маргинальные, из нехороших семей...

ОН ЕЕ «ПРОЧИТАЛ»

Видимо, один из таких загулов и привел Катю в 2009 году на челябинский автовокзал. Там ее и встретил Владимир Ческидов. Угостил выпивкой. Предложил проехать к нему для продолжения.

Обделенная вниманием девушка пошла за взрослым дядей (Ческидову тогда уже 37), как теленок. Четыре станции на электричке. 10 минут пешком через частный сектор пригорода. И вот уже домик с синим забором на Фестивальной улице. А внутри - нож к горлу, решетки на окнах, дверь с висячим замком и новые правила «игры». Слушаться дяденьку, разрешать ему делать с собой все, что он хочет. Никогда не кричать. И не пытаться бежать. (Хотя с Катиной ногой это и так непросто). Иначе - нож у мужчины был всегда под рукой.

Домик с синим забором на Фестивальной улице

Домик с синим забором на Фестивальной улице

Фото: Дарья МАРКОВА

Психолог Екатерина Алексеева объясняет, что маньяк, скорее всего, выбрал жертву не просто так. Сначала - визуально. Затем мог убедиться в своем выборе, расспросив девушку о ее жизни.

- Такие люди выбирают жертв интуитивно, - говорит Алексеева. - Они сразу видят человека, который не будет сопротивляться. И это, кстати, вовсе не зависит от физических габаритов. Условно, это может быть даже крепкий мужчина, который вопреки внешнему представлению о себе не даст отпор. Я как психолог тоже вижу таких людей в толпе. Но я этому училась. А маньяк выбирает интуитивно...

Нормальной семьи она никогда не знала. Пьяная мама их с сестрой била. Потом - детдом с законами джунглей и где Катя с ее характером явно снова была жертвой. Потом - этот маньяк из Смолино. Насилует, бьет, но кормит. Несколько лет и девушка с «определенными проблемами» вполне могла счесть такие отношения нормой.

Это к вопросу «почему не сбежала раньше».

СПАСЛА «БЕЛОЧКА»

Из дома Ческидова, напомним, Екатерина смогла выбраться, когда мать маньяка вызвала психиатрическую бригаду - напился, началась «белочка», стал кидаться с ножом. Ческидова забрали, а комнату, где жила Катя, он запереть не успел.

Молодая женщина сумела добраться до старого дома. А там закрыто. Помнила, что сестра живет где-то рядом. Соседи подсказали - тут всего через несколько домов, только сквер пересечь...

Катю после стольких лет небытия сестра узнала не сразу. И именно Елена вызвала полицию, когда услышала рассказ про похищение, дом на окраине, решетки.

Многие не могут понять: человека не было 14 лет. И его никто не искал?!

А кроме сестры и некому. При этом известно, что в полицию об исчезновении сестры Елена сообщила лишь в 2018-м, когда пыталась продать мамину квартиру (по закону сестры владели этими тремя комнатами в аварийном доме напополам). Катю полицейские тогда искать, конечно, не стали. (Да и где б?) Но внесли в базу как «пропавшую без вести».

Так почему сестра ее не искала? Или искала? На этот вопрос пока ответа нет.

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