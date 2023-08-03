Нью-Йорк стоит на пороге кризиса и хаоса: центр Манхэттена оккупировали нелегальные мигранты

Когда-то это была одна из лучших гостиниц Города Большого Яблока, но сейчас у «Рузвельта» дурная слава – отель не пережил пандемию коронавируса и закрылся Фото: Александр ВЛАДИМИРОВ

Мрачноватое здание нью-йоркского отеля «Рузвельт» занимает целый квартал в самом центре Манхэттена. Минута ходьбы до фешенебельных Мэдисон и Пятой авеню, столько же до железнодорожного вокзала Гранд-централ, позади – офисные высотки крупнейших финансовых корпораций, стоящих на Парк авеню.

Когда-то это была одна из лучших гостиниц Города Большого Яблока, но сейчас у «Рузвельта» дурная слава – отель не пережил пандемию коронавируса и закрылся, и здание арендовала нью-йоркская мэрия, разместившая в нем центр по приему нелегальных мигрантов.

Количество нелегалов, пересекших за последние годы мексиканско-американскую границу, пограничная служба США даже и не пытается определить. Известны лишь приблизительные цифры: за время нахождения в Белом доме администрации Байдена, отказавшейся от какого-либо контроля на границе в Штатах оказалось более миллиона иммигрантов из самых разных стран мира. Никаких проверок на благонадежность они не проходили.

Количество нелегалов, пересекших за последние годы мексиканско-американскую границу, пограничная служба США даже и не пытается определить. Фото: Александр ВЛАДИМИРОВ

Многие из них оказались в Нью-Йорке. Сначала тысячи человек, потом десятки тысяч. И Нью-Йорк, вечная цитадель американских демократов, тратил миллионы долларов на то, чтобы принять их и расселить, нередко в ущерб нуждающимся горожанам, а также против их воли. Но когда только в 2023 году число нелегалов, возжелавших нью-йоркского гостеприимства, перевалило за 100 тысяч, мэр Города Большого Яблока Эрик Адамс, еще вчера обещавший обогреть каждого, заявил, что вверенный ему город стоит на пороге кризиса и хаоса: городские приюты и центры приема иммигрантов переполнены, деньги в казне закончились.

И вот уже неделю как возле «Рузвельта» дежурят волонтеры правозащитных организаций, журналисты и зеваки, а по периметру здания на картонках и матрасах расположились нелегалы, которых бывший отель, а ныне один из главных городских центров по приему иммигрантов, якобы не в состоянии принять.

Мэрия объясняет «аншлаг» необходимостью обеспечить преимущество семьям с детьми. Но очередь не двигается. Более того, просмотрев кадры и фото из репортажей СМИ недельной давности, можно определить, что на тротуаре у «Рузвельта» без особых забот проводят дни одни и те же персонажи. Причем в подавляющем своем большинстве – африканцы и азиаты, когда как основной поток нелегалов, проникающий в США с юга – это латиноамериканцы.

Мрачноватое здание нью-йоркского отеля «Рузвельт» занимает целый квартал в самом центре Манхэттена. Фото: Александр ВЛАДИМИРОВ

Волонтеры настойчиво просят не вступать в контакт с «массовкой». Но она вполне охотно идет на разговор, чаще всего в обмен на пару долларов, сигарету или косяк марихуаны. И эти разговоры лишь убеждают, что элемент постановки во всем этом действе однозначно присутствует.

Салим, по его словам, добрался до Штатов из Мавритании.

- А почему не в Европу? Туда же ближе.

- В Америке больше свободы. По крайней мере, я так думал. Теперь вот жалею. Ну ничего.

- И все-таки, как в Штаты попал? На корабле? Или сначала в Мексику?

- Отстаньте, не надо меня допрашивать…

Ахур из еще более далекого Бутана.

- Но ведь Вашингтон давно договорился с Бутаном, что будет ежегодно принимать тысячи беженцев из твоей страны. Я точно знаю, что это соглашение выполняется, сам однажды встречал самолет с бутанскими беженцами в нью-йоркском аэропорту... Как ты очутился в Америке? Сколько это стоило? Как долго ты добирался?

Вполне сносно объяснявшийся до этого на английском Ахур вдруг делает вид, что не понимает ни слова и прячется за чужие спины.

Но латиноамериканцы все-таки есть, и венесуэлец Хорхе, судя по всему, уже привык к вниманию прессы. Он монотонно рассказывает типичную для нелегала историю – дома все плохо, жизнь тяжелая, в Америке хорошо, вот и двинулся в путь. Все дыры на американской границе желающим попасть в Штаты давно известны (и давно никем не охраняются), так что путешествие прошло без особых проблем. А в Нью-Йорке Хорхе решил задержаться потому, что, «тут хорошо и работу можно найти».

Волонтеры в футболках с логотипами доброго десятка правозащитных организаций тоже от общения с журналистами не отказываются, и бойко повторяют шаблонные фразы о том, что Америка – это страна иммигрантов, и общий долг нью-йоркцев новичкам посильно помочь. А вот услышав вопрос «а чем конкретно помогают ваши организации?», начинают давать общие ответы – «воду раздаем… с переводом на английский помогаем… за порядком следим…». И это при том, что только от мэрии Нью-Йорка такие организации ежегодно получают миллионными грантами.

Мэрия объясняет «аншлаг» необходимостью обеспечить преимущество семьям с детьми. Фото: Александр ВЛАДИМИРОВ

Но судя по всему даже у богатого Нью-Йорка деньги кончились, и Эрик Адамс открыл центр по приему нелегалов именно в центре Манхэттена специально, дабы устроить шумиху на весь свет и признать, что кризис действительно наступил. А ведь нью-йоркская мэрия – один из крупнейших владельцев недвижимости мегаполиса: ей принадлежат жилые дома, крытые стадионы, школьные кампусы, больницы, приюты, дома престарелых в самых разных частях города. Все это время именно на окраинах и в пригородах Адамс скрывал нелегалов от повышенного внимания, но теперь ужасное положение дел видят все. Такой позор в Вашингтоне вряд ли потерпят, и можно быть уверенным – в скором времени правительство выделит Нью-Йорку немалую сумму на размещение нелегалов. Пока же мэр заявляет, что к сотням бездомных нелегалов горожанам придется привыкнуть, «если ситуация не будет разрешена на федеральном уровне».

Интересно еще вот что – будет ли поставлена под сомнение оправданность аренды огромного, и как выяснилось, неприспособленного здания в центре Манхэттена именно под центр приема нелегалов? Кстати, владельцем бывшего отеля является… правительство Пакистана. Об этом мэр Нью-Йорка ничего не говорит.