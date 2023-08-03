Аукнется во взрослом возрасте: детство перед телевизором и смартфоном грозит опасными болезнями

О том, что в вашей жизни было слишком много программ “Сельский час”, Играй гармонь любимая!” и сериала “Богатые тоже плачут” вы узнаете в возрасте 45 лет. Фото: Shutterstock

“Хватит торчать перед телевизором, пойди погуляй!” - говорили многим из нас мамы в детстве. Оказалось, что мама, как всегда, была права. Детство перед телевизором ( а у современной мелюзги телевизор успешно заменяется смартфоном) связано с метаболическим синдром (болезни сердца, сосудов, ожирение) во взрослом возрасте. Это показало долгосрочное исследование, которое провели ученые из Новой Зеландии.

В масштабном эксперименте участвовали более 1 000 людей, которые родились в 1972 или 1973. Замеры времени, которое они проводили перед телевизором, делали в возрасте 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 32 года.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР…

О том, что в вашей жизни было слишком много программ “Сельский час”, Играй гармонь любимая!” и сериала “Богатые тоже плачут” вы узнаете в возрасте 45 лет. Именно тогда телеманы, как правило, сталкиваются с затрудненной работой сердца, сосудов, дыхательной и легочной систем и более высоким индексом массы тела в возрасте 45 лет. А также чувствуют такие симптомы, как высокий уровень сахара в крови, ожирение, аномальный уровень холестерина и высокое кровяное давление. То есть симптомы, повышающие риск инсульта, сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Согласно исследованию, залипание перед телевизором в возрасте от 5 до 15 лет – самый значимый фактор, способствующий развитию метаболического синдрома.

- Важно понимать: даже если эти дети, ведущие малоподвижный образ жизни, в какой-то момент, например, в 20 лет, решили вести активный образ жизни, у них все равно остается повышенный метаболический риск в возрасте 45 лет и риск проблем со здоровьем в старшем возрасте, — говорит доктор Колин Крафт, педиатр Детской больницы Лос-Анджелеса и профессор Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ОТ ТЕЛЕВИЗОРА – К ОЖИРЕНИЮ?

Часы экранного времени отнимают время у активной жизни, общения с друзьями и прогулок, занятий спортом, с активностью, которая связана с физическим и психическим здоровьем. К тому же дети-домоседы, скорее всего, будут отдавать предпочтение сладким напиткам и жирным закускам, а полученную энергию некуда будет расходовать.

Эксперты обращают внимание на то, что, хотя они отдельно не изучали влияние сидячего времени перед компьютером и смартфоном у современных детей, но тенденцию нельзя отрицать: дети сидят в телефонах, планшетах и компьютерах большую часть дня, что может стать предпосылкой к лавине проблем со здоровьем в будущем.

Плюс, злую шутку в определенном смысле с нами сыграла цифровая трансформация времени пандемии, когда большая часть жизни перешла в онлайн и так там и осталась.

- У меня есть опасения, что люди недостаточно выходят из дома, что в каком-то смысле они стали более замкнутыми наедине со своим домашним комфортом, - говорит доктор Скотт Краковер, детский психиатр из клиники Northwell Health в Нью-Йорке. – По своей практике я вижу, что все больше детей сидят в соцсетях и не могут оторваться от экрана. В некотором роде это их социализирует, такой вариант общения важен для их эмоционального роста и взросления. Но, с другой стороны, я бы сказал, что это может оказать негативное влияние на их самооценку и развитие, поскольку они сидят дома, они никуда не выходят.

ТАК КАКОЙ ЕСТЬ ВЫХОД, КАК ОТОРВАТЬ РЕБЕНКА ОТ ГАДЖЕТА?

- Когда ребенок, наконец, вылез из гаджета, обязательно его похвалите, - рассказала KP.RU эксперт-психолог «Актион Образование» Татьяна Папова. – Используйте так называемую «описательную похвалу», отразите для ребенка тот богатый и красивый мир, которые он сам создает вне компьютера, своими руками. Например, так: «Да у тебя тут настоящая художественная студия!», «Когда я смотрю на этот рисунок, я так и вижу море». Опишите усилия или способности ребенка: «Ого! Непросто же было это сделать!», «Эти рисунки у тебя получились такие яркие, как настоящие цветы на лугу».

Часто дети привязаны к гаджетам не просто так, а потому, что это, отчасти, удобно их родителям. Чтобы изменить детское поведение, важно сначала сами что-то поменять во взаимодействии с ребенком.

Часто гаджеты важны детям, которым не хватает впечатлений, а значит стоит пополнять запас впечатлений ребенка через общение и совместный досуг. Причем важно, чтобы эти занятия придумывались совместно, даже с младшими детьми.

- Например, можно использовать такой заход: оставьте ребенку записку с вашим пожеланием, даже если он еще не умеет читать. Прочитайте ее ребенку. В записке вежливо и с симпатией изложите просьбу к детям. Например: «Милые дети! Прошу вас придумать и нарисовать по 5 занятий, которые вам понравятся больше игры на планшете. Люблю вас, папа», - рекомендует психолог.

- Ходите в парк вместе с детьми, танцуйте вместе с ними, сходите на совместную велосипедную прогулку или просто прогуляйтесь и понаблюдайте за природой. Дети всегда будут моделировать поведение родителей. И ограничьте экранное время! — рекомендует педиатр Колин Крафт.

ПОЧЕМУ ПОСТОЯННЫЙ ОНЛАЙН НЕ НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ?

Эмоциональная близость – крайне важное условие развития социального интеллекта и уверенности в себе. В условиях онлайн-общения социальные навыки развиваются недостаточно и не покрывают всех наших потребностей в общении. Это ведет, в частности, к росту социальной тревожности у подростков, - рассказала KP.RU психолог Ольга Пуговкина , доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ.

Что же делать родителю подростка? Быть открытым к диалогу, помнить про приоритет поддержки над критикой. Мы ведь можем и не замечать, что иногда на одну поддерживающую реплику со стороны родителя приходится по пять – шесть выражений недовольства, критики, требований. А это нехорошо.