Украинские солдаты тысячами теряют конечности на минных полях: зачем Киев гонит своих военных на верную смерть и увечья

Украинские больницы переполнены такими ранеными Фото: REUTERS

Американская газета Wall Street Journal собрала воедино разрозненные данные украинских и зарубежных протезных фирм, клиник и благотворительных организаций. Оказалось, что после начала СВО от 20 000 до 50 000 украинцев потеряли одну или две конечности в ходе боевых действий. Подавляющее большинство их них получили увечья во время попыток атаковать российские позиции через минные поля, а также от действий русской артиллерии и беспилотников.

Издание полагает, что число пострадавших может быть и выше, так как о многих ампутациях просто не сообщается. В любом случае, пишет Wall Street Journal, это невиданный уровень со времени Первой Мировой войны. Тогда в ампутациях нуждались около 41 000 британцев и 67 000 немцев.

Газета сообщает, что украинские больницы переполнены такими ранеными, квалифицированного персонала не хватает, чтобы справиться с наплывом. Руководитель одной из клиник, занимающихся лечением и реабилитацией людей с ампутированными конечностями, заявил журналистам, что ситуация складывается настолько тяжело, что подобные клиники "теперь должны быть такими же распространенными, как стоматологи".

Данные издания позволяют косвенно судить о катастрофическом количестве потерь среди украинских военнослужащих. Это - прямое следствие "мясных атак", в которые бросает своих солдат киевский режим, в прямом смысле пытаясь провести "разминирование" их телами. Западные спонсоры требуют предъявить успехи "наступа". А их все нет. Вот и гонят на смерть и увечья все новые волны вояк.