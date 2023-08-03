В России планируют вернуть штрафы за превышение средней скорости: что это и как отразится на водителях

Суть штрафов по средней скорости в том, чтобы наказывать не только лихачей, но и хитрых лихачей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Список наказаний для водителей может пополниться новым штрафом — за среднее превышение скорости на участке дороги. Такие поправки разработал Минтранс, и в среду их обсуждали на заседании специальной рабочей группы в сфере безопасности дорожного движения при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Суть штрафов по средней скорости в том, чтобы наказывать не только лихачей, но и хитрых лихачей. Дело в том, что навигаторы подсказывают, где есть камеры. А там, где их нет, некоторые водители, не обращая внимания на ограничения, давят на газ со всей мочи. Но как только слышат сигнал о том, что «впереди камера на 70», сбавляют ход. В итоге избегают наказания. Камеры определения средней скорости высчитывают ее по известной со школы формуле, зафиксировав, за какое время машина проехала расстояние от одной камеры до другой. Таким образом даже если этот осмотрительный лихач не нарушал скорость непосредственно под камерой, а превышал только там, где камер нет, расчет средней скорости выведет его на чистую воду. Понятно, что для такого расчета должно быть как минимум две камеры.

Такая мера уже применялась, но в 2021 г. Верховный суд РФ признал ее незаконной, посчитав, что местом нарушения должна быть конкретная точка на дороге, а не протяженный участок. Сейчас на заседании рабочей группы определили, что местом нарушения является последняя камера на контрольном участке. Кроме того, уточнили, что если камера зафиксировала и среднюю скорость и мгновенную, то наказывать водителя надо за одно нарушение.

- Контроль средней скорости — это мировая практика, это важнее для безопасности, чем контроль моментальной скорости, и справедливее, поскольку наказывается злостный нарушитель, а не тот, кто, например, в отсутствие круиз-контроля на машине вдруг превысил скорость на 1-2 километра в час и попал на камеру, - сказал KP.RU автоэксперт Игорь Моржаретто. - У нас тоже за время применения этого правила набралась статистика, которая позволяет сказать, что это действительно эффективная мера в борьбе с нарушителями и в профилактике нарушений.

По мнению эксперта, нужно эту меру вводить, но соблюсти необходимые юридические процедуры — прописать определение средней скорости в Кодексе об административных правонарушениях и Правилах дорожного движения. Кроме того, контролируемые участки не должны предполагать возможность остановки. Если, например, на участке есть автозаправка, лихач может на нее заехать, заправиться, перекусить и дальше гнать с превышением. А по показаниям камеры выйдет, что средняя скорость в пределах нормы — за счет остановки на заправке.