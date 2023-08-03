В октябре прошлого года Ирина Петровна нашла в себе силы отметить свой юбилей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

3 августа ушла из жизни прима Московского Художественного театра. 10 дней назад, 24 июля, Ирину Мирошниченко поздравляли с 81-летием. А через несколько дней она попала в больницу в тяжелом состоянии. В МХТ им. Чехова, где она прослужила почти 58 лет, надеялись, что многочисленные пожелания здоровья возымеют силу. Но увы…

Ирина Мирошниченко скончалась в реанимации Московской инфекционной больницы.

Причина смерти Ирины Мирошниченко: какие болезни подорвали здоровье актрисы

Причины, которые привели к ухудшению её состояния, могли быть разные. Это и осложнения после перенесенного два года назад ковида. Ирина Петровна очень боялась им заболеть. Врачи ей сказали тогда, что при её хронических болячках, коронавирус для неё смертельно опасен. Когда-то она увлекалась модными диетами, в частности сидела на бессолевой. И подорвала этим здоровье. Потом попала в страшную аварию и повредила позвоночник. Из-за этого ходила в корсете.

За долгую жизнь накопились болезни. Поэтому и береглась, и все равно вирус подхватила. Два года назад ей помог лечь в 52-ю горбольницу директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Ирина Петровна к нему обратилась. А он её направил в лучшее, с его точки зрения, медучреждение. Врачам пришлось побороться за её жизнь. Тогда они её поставили на ноги, и через две недели Мирошниченко вернулась домой. Но отдаленные осложнения дали о себе знать сейчас.

В МХТ им.Чехова, где Ирина Петровна служила всю жизнь, нам сказали, что она болеет давно. Просто об этом знали только близкие. Последние полгода Мирошниченко почти никуда не выходила. Никого не принимала у себя. Вдруг резко обрубила все связи. Как будто бы произошел психологический надлом. «Прорваться» к ней не удавалось даже старым друзьям. Рядом с ней была только её помощница по хозяйству, которая решала все бытовые вопросы.

В октябре прошлого года Ирина Петровна нашла в себе силы отметить свой юбилей – 80-летие (24 июля день рождения, но праздновали его, когда начался театральный сезон). Праздник забрал последние силы.

По предварительной информации, прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, 7 августа, в МХТ им.Чехова. Потом будет отпевание в храме Святой Софии. Похоронят народную артистку на Троекуровском кладбище.