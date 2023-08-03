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Общество3 августа 2023 12:30

Прямая речь российского чиновника: «Поверьте, здесь дело даже не в обучении, а больше всё же в его значении»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратился к нашим госслужащим с просьбой не использовать в своих выступлениях канцеляризмы и птичий язык («они только портят весь смысл и расстраивают людей»). Пример того, как делать не надо, читайте ниже
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Коллеги!

Пользуясь положением,

Позвольте мне выступить с предложением.

(чиновник поднимает руку, аудитория затихает)

В контексте сегодняшнего события,

Требующего становления и развития

(И - равным образом - беспристрастия

В оценке нашего в нём участия),

Я оглашу свою точку зрения

Как раз об особенностях становления

И срочных мерах реализации

Активизации организации.

(глубоко вздыхает)

Здесь дело даже не в обучении,

А больше всё же в его значении.

(делает глоток воды)

Имеют место быть технологии

(Конечно, в рамках методологии).

Позвольте факты проконстатировать

И ситуацию смоделировать.

У нас, согласно всем дефинициям,

План проработан по всем позициям.

Наверх отправлены соглашения

Для коллективного улучшения

И предстоящей оптимизации

И интеграции всей нашей фракции.

Всё это просто, но - тем не менее -

Есть замечания и уточнения.

В ближайший четверг собираем коллегию,

Чтоб разработать уже стратегию

(Я убеждён, без единой стратегии

Нам не дадут ни одной привилегии).

(вытирает платком пот со лба)

Теперь, извините меня за активность,

Обсудим рентабельность и эффективность -

В рамках, конечно, нормализации

И фильтрации информации.

Эффективность предполагает тактику.

А тактика ежедневную практику.

А потому - запишите в тетрадь -

Мы будем...

Чаще...

Практиковать!..

P.S. В эту секунду - без аллегории - раздался грохот в аудитории. И люди, в страхе собравшись в гурьбу, подумали, Пушкин перевернулся в гробу.

P.P.S. А это чиновник - как во время сражения - в обморок шмякнулся от напряжения.

Занавес.

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