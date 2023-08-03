Турция больше не эконом-класс: названы три причины резкого подорожания отдыха для россиян

B Турции цены повысились резко и на всё, не только на гостиницы. Причём не только в лирах, но и в пересчёте на доллары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян. Самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы, затем идут Куба, Шри-Ланка и Турция.

Как уточнила «КП» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, ценовое исследование «было проведено нами на основании данных о реальных продажах агентств».

- Я бы назвал три причины попадания Турции в этот список, - заявил «КП» эксперт туристического рынка Турции Саваш Даш. – Во-первых, это феноменальное и быстрое подорожание в Турции всего сразу: продуктов питания, электроэнергии, топлива и так далее. Соответственно, отели вынуждены всё это включать в стоимость своих услуг и повышать цены.

Второй причиной он назвал слишком хороший прошлый сезон.

- В прошлом году всё было так хорошо – прекрасная наполняемость отелей, хорошие продажи, - что в этом году отельеры планировали такие же успехи и заранее немного завысили цены на своих ожиданиях. Но они не оправдались из-за третьей причины: рубль в России сильно просел, покупательная способность россиян также упала. В итоге всё сошлось в одной точке: цены взлетели, Турция, к сожалению, вырвалась вперёд там, где надо бы пятиться назад.

Однако, по его мнению, туристический бизнес страны срочно пытается отыграть назад:

- В настоящее время гостиницы – те, которые заранее не продали все пакеты, пытаются немного снизить цены, формируя новые предложения, - резюмировал Даш.

С ним согласен и владелец отеля Elit Palas Otel Эртан Устаоглу:

- Высокая инфляция в Турции, к сожалению, является причиной роста цен, - сказал он корреспонденту «КП». – Это касается не только гостиничного сектора, но и всех отраслей. Поэтому мы и оказались в этом списке. Надеемся, что с разработкой и внедрением новой экономической программы правительства можно будет говорить о стабилизации туристического рынка.

Корреспондент «КП», который активно ездит по стране, в свою очередь, подтверждает, что в Турции цены повысились резко и на всё, не только на гостиницы. Причём не только в лирах, но и в пересчёте на доллары. И процесс этот не останавливается. В ресторанах в ламинированных меню цены пишутся фломастером на пластике и при необходимости переписываются. В магазинах также все товары неуклонно растут в цене почти ежедневно. Черноморское побережье, которое ещё пару лет назад считалось «нетуристическим» и от того наиболее экономным, сегодня не уступает по стоимости отдыха туристическим регионам.

Впрочем, на ценообразование на Черноморском побережье Турции, помимо всего прочего, оказывают влияние рост покупок жилья иностранцами и туристы из арабских стран, которых за последние несколько лет прибавилось в разы.

В привычной же россиянам Анталье даже местным жителям экономить приходиться буквально на всём. Бензин, который на протяжении последних 10 лет в Турции не превышал $1,1 за литр (103 рубля), буквально на одну ночь вырос до $1,5 (141 рубль). Самой крупной турецкой банкноты в 200 лир (700 рублей), присутствие которой в кошельке ещё недавно было залогом спокойствия, сегодня не хватает даже на рядовой поход в супермаркет.