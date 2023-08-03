Российские вузы готовы открыть свои филиалы в Африке

Oдной из ключевых тем на втором Саммите Россия-Африка стал вопрос образования Фото: EAST NEWS

Более полувека российские вузы по традиции, заложенной еще в СССР, готовят высококлассных специалистов для африканских стран. Поэтому одной из ключевых тем на втором Саммите Россия-Африка стал вопрос образования и кооперации в сфере высшего образования.

Участники дискуссии обсудили вопросы формирования новых устойчивых связей между университетами России и стран Африки. Формируемая в нашей стране новая модель высшего образования должна способствовать как расширению подготовки кадров в интересах приоритетных отраслей экономики и гуманитарной сферы стран африканского континента, обеспечению взаимного признания образования и квалификаций, так и в целом обеспечению устойчивого развития России и стран Африки.

МЕДИЦИНА, РЕСУРСЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Модератором дискуссии выступил помощник президента России Андрей Фурсенко. Он напомнил, что Африка - это один из самых быстро меняющихся континентов, в том числе в вопросах овладения новыми знаниями. Поэтому основополагающим является подготовка кадров для новой экономики и новой жизни.

- Когда мы говорим о подготовке кадров, мы должны понять, что есть две задачи: обеспечить успешное существование наших стран сегодня, обеспечить критические области (проблемы, связанные с питанием, здравоохранением, энергетикой) и одновременно думать о будущем. Например, интерес стран Африки к космосу неслучаен - это подход к решению текущих проблем и к тому, что будет в будущем, - уверен Фурсенко.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков напомнил, что с 60-х годов, когда началось активное сотрудничество по линии вузов, за прошедшие годы Россия подготовила более 310 тысяч африканских специалистов. На сегодня в российских вузах проходят обучение более 34 тысяч студентов. И с каждым годом количество квот - бюджетных мест - только увеличивается.

- Традиционные направления (для учебы - ред.): разработка и переработка минерально-сырьевых ресурсов, связана с богатейшими недрами, которые есть в африканских странах, медицина, сельское хозяйство, строительство (инженерное дело и технические навыки), а в 90-е и 2000-е годы это еще и экономика, - пояснил Фальков.

ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ

Участники дискуссии сошлись на том, что самый эффективный способ образовательного сотрудничества - это создание совместных (сетевых) образовательных программ.

Министр образования, науки, инноваций и технологий Зимбабве Амон Мурвира сделал акцент на том, что при подготовке специалистов необходимо стремиться к тому, чтобы это были не только люди с дипломами, а высококлассные специалисты на практике, обладатели реально полезных для общества и производства знаний.

- Образование должно развивать способности, которые необходимы, чтобы достичь определённого уровня развития для удовлетворения человеческих потребностей, - заметил министр.

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко согласился с этим, подчеркнув, что образование в XXI веке превратилось в локомотив любой экономики и любая модернизация образовательной системы должна проходить с учетом запросов рынка. Правда, нужно стремиться к тому, чтобы полученные в вузах знания стали базисом, на который будут ложиться новые знания и навыки.

Эту же позицию разделил ректор МГУ Виктор Садовничий, напомнив, что именно фундаментальные знания, которые дают российские вузы, являются преимуществом России.

РУКА ОБ РУКУ С БИЗНЕСОМ

Ректор Российского государственного геологоразведочного университета им. Орджоникидзе Юрий Панов рассказал, что в ближайшее время в Зимбабве планируется создать Центр исследований минерального сырья в Зимбабве, который появится при республиканском университете и станет хабом, через который смогут заходить в страну российские компании.

О планах открыть филиалы ряда российских вузов, с которыми сотрудничает госкорпорация «Росатом», рассказал первый заместитель гендиректора по атомной энергетике «Росатома» Андрей Петров. В частности, речь идет о МИФИ и Петербургском электротехническом университете. Это напрямую связано с теми проектами, которые реализует компания на континенте, например, в Египте. Это позволит подготовить специалистов, которые смогут на протяжении нескольких десятилетий поддерживать на должном уровне такой сложный объект как АЭС.

Большие надежды страны Африки и Россия возлагают на Российско-Африканский сетевой университет, созданный в 2021 году. В состав РАФУ входят 38 организаций из России и стран Африки, его координатором до 2025 года является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ректор вуза Андрей Рудской, что помимо 21 страны-участницы образовательного консорциума, к участию в РАФУ стали привлекать российские предприятия, которые уже сейчас работают в Африке.