Российские вузы готовы открыть свои филиалы в Африке

Oдной из ключевых тем на втором Саммите Россия-Африка стал вопрос образования
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Более полувека российские вузы по традиции, заложенной еще в СССР, готовят высококлассных специалистов для африканских стран. Поэтому одной из ключевых тем на втором Саммите Россия-Африка стал вопрос образования и кооперации в сфере высшего образования.
Участники дискуссии обсудили вопросы формирования новых устойчивых связей между университетами России и стран Африки. Формируемая в нашей стране новая модель высшего образования должна способствовать как расширению подготовки кадров в интересах приоритетных отраслей экономики и гуманитарной сферы стран африканского континента, обеспечению взаимного признания образования и квалификаций, так и в целом обеспечению устойчивого развития России и стран Африки.
Модератором дискуссии выступил помощник президента России Андрей Фурсенко. Он напомнил, что Африка - это один из самых быстро меняющихся континентов, в том числе в вопросах овладения новыми знаниями. Поэтому основополагающим является подготовка кадров для новой экономики и новой жизни.
- Когда мы говорим о подготовке кадров, мы должны понять, что есть две задачи: обеспечить успешное существование наших стран сегодня, обеспечить критические области (проблемы, связанные с питанием, здравоохранением, энергетикой) и одновременно думать о будущем. Например, интерес стран Африки к космосу неслучаен - это подход к решению текущих проблем и к тому, что будет в будущем, - уверен Фурсенко.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков напомнил, что с 60-х годов, когда началось активное сотрудничество по линии вузов, за прошедшие годы Россия подготовила более 310 тысяч африканских специалистов. На сегодня в российских вузах проходят обучение более 34 тысяч студентов. И с каждым годом количество квот - бюджетных мест - только увеличивается.
- Традиционные направления (для учебы - ред.): разработка и переработка минерально-сырьевых ресурсов, связана с богатейшими недрами, которые есть в африканских странах, медицина, сельское хозяйство, строительство (инженерное дело и технические навыки), а в 90-е и 2000-е годы это еще и экономика, - пояснил Фальков.
Участники дискуссии сошлись на том, что самый эффективный способ образовательного сотрудничества - это создание совместных (сетевых) образовательных программ.
Министр образования, науки, инноваций и технологий Зимбабве Амон Мурвира сделал акцент на том, что при подготовке специалистов необходимо стремиться к тому, чтобы это были не только люди с дипломами, а высококлассные специалисты на практике, обладатели реально полезных для общества и производства знаний.
- Образование должно развивать способности, которые необходимы, чтобы достичь определённого уровня развития для удовлетворения человеческих потребностей, - заметил министр.
Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко согласился с этим, подчеркнув, что образование в XXI веке превратилось в локомотив любой экономики и любая модернизация образовательной системы должна проходить с учетом запросов рынка. Правда, нужно стремиться к тому, чтобы полученные в вузах знания стали базисом, на который будут ложиться новые знания и навыки.
Эту же позицию разделил ректор МГУ Виктор Садовничий, напомнив, что именно фундаментальные знания, которые дают российские вузы, являются преимуществом России.
Ректор Российского государственного геологоразведочного университета им. Орджоникидзе Юрий Панов рассказал, что в ближайшее время в Зимбабве планируется создать Центр исследований минерального сырья в Зимбабве, который появится при республиканском университете и станет хабом, через который смогут заходить в страну российские компании.
О планах открыть филиалы ряда российских вузов, с которыми сотрудничает госкорпорация «Росатом», рассказал первый заместитель гендиректора по атомной энергетике «Росатома» Андрей Петров. В частности, речь идет о МИФИ и Петербургском электротехническом университете. Это напрямую связано с теми проектами, которые реализует компания на континенте, например, в Египте. Это позволит подготовить специалистов, которые смогут на протяжении нескольких десятилетий поддерживать на должном уровне такой сложный объект как АЭС.
Большие надежды страны Африки и Россия возлагают на Российско-Африканский сетевой университет, созданный в 2021 году. В состав РАФУ входят 38 организаций из России и стран Африки, его координатором до 2025 года является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ректор вуза Андрей Рудской, что помимо 21 страны-участницы образовательного консорциума, к участию в РАФУ стали привлекать российские предприятия, которые уже сейчас работают в Африке.