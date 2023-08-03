Россияне признались, что любят арбуз больше дыни

3 августа отмечается Международный день арбуза. Фото: Оксана ЗУЙКО

3 августа отмечается Международный день арбуза. Считается, что именно в этот день можно смело открывать сезон, покупать арбуз, и он точно будет спелым и вкусным. В этот праздник сайт KP.RU решил провести голосование и разрешить вечный вопрос: арбуз или дыня?

Как оказалось, главным лакомством лета для россиян все же считает арбуз. За него проголосовали целых 39% опрошенных. А вот дыне отдают предпочтение только 16% участников исследования.

При этом почти еще 39% опрошенных признались, что не могут выбрать что-то одно, так сильно они любят и дыни, и арбузы. А август они искренне считают самым вкусным месяцем года.

«Обожаю все! С удовольствием покупаем и едим и арбузы, и дыни», - рассказывает участница опроса.

«Люблю и арбуз, и дыню. Только отдельно. У каждого свой вкус. Чтобы не перебивали друг дружку», - соглашается другая.

При этом нашлись в стране 6%, которые заявили, что не особо-то любят арбузы с дынями и отдают предпочтение другим фруктам-ягодам, например, черешне, персикам, абрикосам.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,7 тысячи человек.

Напомним, ранее сайт KP.RU рассказывал, как правильно выбрать арбуз. Оптимальный вес для него около пяти килограммов, цвет полос должен быть очень насыщенным, контрастным, а звук – звонким.

Также стоит обратить внимание на наличие желтого пятна на ягоде. Если оно есть – это хороший знак. Бок, на котором арбуз лежал при созревании, не получал достаточно солнца, поэтому остался бледным, но ягода точно спелая, потому что созрела на грядке.