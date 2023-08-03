Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (слева) в рядах ВСУ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В нынешнем противостоянии России и Запада политики и разного рода официальные лица достаточно часто несут чушь и нелепицу, которая у людей с нормальным чувством юмора может вызвать только смех. Мы не поленились и выбрали тех, кто сегодня претендует на звание самых-самых...

Первое место. Британские разведчики (Джеймсы Бонды нынешнего розлива) смогли выяснить, "что мешает наступлению ВСУ". Препятствием оказались кустарники и молодые деревца, разросшиеся на невозделываемых полях. Пока британские ученые кусают локти от зависти, надо срочно привезти британских садовников. Или ждать до осени, когда мешать наступлению снова начнут дождь и Rasputitza.

Второе место. Трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал/а/о официальным спикером Харьковской теробороны на страны Европы и США. Существо до гендерного перехода называлось Майкл Джон Чирилло, смогло жениться, завести ребенка, но решило, что бабой "был бы краше". Женщиной оно стало в 2019-м в возрасте 42 лет. В Штатах работало аналитиком по недвижимости, игроком в покер, пыталось баллотироваться в городской совет Лас-Вегаса. Везде пролетело, но нашло себя на Украине после начала СВО, где стало военным. А вот украинские военные возмущены назначением Майкла-Сары.

Третье место. Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек. Достойный конкурент президента Зеленского в филологической сфере. Зеленский в свое время создал мем " я - нелох". Пан Чарнек пошел дальше. Комментируя польско-украинский скандал по поводу недостаточной благодарности Украины Польше за помощь, министр образования и науки Республики Польша заявил украинцам: "Мы союзники, а не фраера". Такое вот образование в Польше.

Нефраера против нелоха – лучший жабогадюкинг.