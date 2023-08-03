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Политика3 августа 2023 16:30

Отношения США и Украины на краю пропасти: предназначенные Киеву деньги хотят отдать Тайваню

В Киеве заголосили о "зраде", но так ли все плохо для Зеленского или уже еще хуже
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Тайваньские солдаты во время ежегодных учений по отражению морского десанта.

Тайваньские солдаты во время ежегодных учений по отражению морского десанта.

Фото: REUTERS

Яка зрада! Нет, ну яка ж це зрада! Financial Times написала, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение Тайваня. Да не просто так, а за счет средств, выделенных Украине. То есть, Украина из-за этого получит меньше и денег, и вооружений, потому что часть выделенного для нее пойдет на помощь Тайваня.

- Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины, — пишет издание.

В Киеве уже затянули унылую песню "Як нас предал старый дид". А тут еще и министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил при посещении бригады горных егерей Бундесвера, что Берлин не станет передавать Киеву ракеты "особой дальности" Taurus. По его словам, в этом нет никакой насущной необходимости, поскольку и "США не передают Украине дальнобойные ракеты". Эх, рановато Мельника убрали из Берлина, он бы сейчас объяснил и Шольцу, и Писториусу, и всему немецкому правительству, мясными субпродуктами какого сорта и какой свежести они являются.

Ну, Германия – это Германия. Эти покричат, попротестуют, а потом все равно сделают так, как им скажут в Вашингтоне. Но вот что скажут в Вашингтоне – теперь это уже не просто дежурный вопрос. Это уже очень большой вопрос после таких намерений Байдена. Да и самому "диду на перфокарте" будет труднее нажимать на Берлин, поскольку его спросят, почему он сам убавил помощь Незалежной. Впрочем, если ему помощники заранее не скажут, он просто не поймет, о чем речь.

Украинские эксперты голосят, что Байден, мол, поженихался с Украиной, поженихался, а теперь бросил ее и ушел к другой. Тут же появились прогнозы, что Украина уходит на вторые, если не третьи-четвертые роли, а на ее место на авансцене выходят Тайвань с Китаем. А Европе, мол, сейчас гораздо важнее Незалежной становится Нигер, откуда французов выпнули под зад ногой. И тут у них, особенно у тех же французов, не абы какая защита абстрактной "демократии", а, как говорил капитан Жеглов, "любовь с интересом". И все заклинания того же Зеленского, его истерики и перформансы ничего тут не изменят.

Вот только все не так просто, как это кажется на первый взгляд. Дело все в том, что Байдену приходится лавировать между республиканцами и демократами в Конгрессе, причем, даже его однопартийцы не в восторге от нынешнего лидера американской нации. Вставив Тайвань в получателей помощи в пакете, предусмотренном для Украины, команда Байдена намерена привлечь необходимые дополнительные голоса, иначе конгрессмены могли поставить вопрос – или Тайвань, или Украина. А тут получается, что оба получателя "в одном флаконе". К тому же, необходимость помощи Тайваню в Конгрессе имеет гораздо большую поддержку, нежели помощь Незалежной. Традиция сотрудничества с более долгой историей, а гарантии безопасности островному Китаю куда как четче и обязательнее. Да и вопросов к Тайбэю по поводу расходования помощи у Вашингтона гораздо меньше, чем к Киеву. Понятно, сам Байден вряд ли мог придумать такую комбинацию. Как понятно и то, что в команде у него собраны далеко не дураки.

Так что здесь все действительно не так однозначно. И Вашингтон еще очень далек от того, чтобы бросить Киев на произвол его собственной судьбы. Но несомненно, что все-таки ближе, чем еще полгода назад. И что положение у Байдена сейчас гораздо менее устойчивое, чем те же полгода назад, и что Украина сыграла для усиления данной тенденции далеко не последнюю роль.

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