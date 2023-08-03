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Звезды3 августа 2023 16:32

«В тренде Барби»: Марат Башаров вышел в свет с новой блондинкой

Пара появилась на премьере фильма «Баба Яга спасает мир»
Алина ЧЕРНОВА
Кадр из сериала «Глухарь», где Ася Борисова сыграла небольшую роль

Кадр из сериала «Глухарь», где Ася Борисова сыграла небольшую роль

48-летний Марат Башаров в последнее время не частый гость на светских раутах. Исключение артист сделал для премьеры семейного фильма «Баба Яга спасает мир». На звездной дорожке артист отказался позировать репортерам. Сразу же отправился в кинозал «Октября» вместе с дочкой Амели и своей новой спутницей, 36-летней актрисой Асей Борисовой.

Говорят, что с этой симпатичной блондинкой Башаров встречается уже около года. Артист всегда предпочитал белокурых дам. Ася немного похожа на первую жену актёра - Елизавету Круцко.

Ася Борисова ранее работала в столичном «Театре Луны», а сейчас активно снимается в кино. Девушка уже успела сняться в небольших ролях в таких известных сериалах, как «Глухарь» и «Склифосовский».

Судя по всему, Борисова уже успела подружиться с дочерью Башарова. На премьере Амели мило общалась со спутницей отца, фотографировала их вдвоем на баннере.

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