Я к вам пишу, поставьте смайлик: Как с помощью переписки лучше узнать друг друга

Если мы хотим познакомиться в переписке, узнать друг друга, о чем не стоит забывать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Об этом нам могли бы рассказать Наполеон Бонапарт и его знаменитая возлюбленная. «Моя единственная Жозефина, вдали от тебя весь мир кажется мне пустыней… Ты - единственный мой помысел…»

А сейчас: пилик-пилик! А там: «Чё как? В воскр или в пнд кофе ок?»

Если мы хотим познакомиться в переписке, узнать друг друга, о чем не стоит забывать?

Без права голоса

Когда незнакомый человек пишет нам, мы «озвучиваем» его по-своему. Голос, тон. Наверняка приукрашиваем. Хочется ведь, чтобы у него не только глаза были голубые, но и приятный баритон. Ну так и не затягивайте с личной встречей. Познакомьтесь, узнайте настоящий голос того, с кем переписываетесь, и потом уже он будет звучать в его текстовых сообщениях - непридуманный.

Однажды моя подруга Таня переписывалась сразу с двумя мужчинами. Оба звали ее на свидание. Она пыталась решить, с кем пойти. И вот выбор пал на Витю. Читая его сообщения, Таня хохотала до слез. Он так смешно описывал свою жизнь, так красиво делал комплименты. Таня поняла, что Витя - ее идеал. Наверняка высокий, статный, с розой в зубах. На свидание она сразу готова была идти в подвенечном платье и с открытым сердцем и паспортом.

Ох, ох... При встрече выяснилось, что Витя - маленький, очень неаккуратный, с писклявым голосом. Таня сбежала и прорыдала пару дней.

От безысходности отправила сообщение второму кавалеру, очень скучно пишущему Диме. А он неожиданно оказался рослым красавцем, который прекрасно говорит и весело рассказывает, просто не любит писать.

Поэтому встречайтесь, встречайтесь и встречайтесь!

Осторожно, психопаты!

Но и бежать на свидание после пары первых сообщений тоже не стоит. В переписке легко увидеть моменты, которые сразу должны насторожить.

Контроль. «Ты где? Пришли фоточку! Это твои подруги? А что там за мужик справа?»

Манипуляции. «Почему ты не отвечаешь? Вот как ты относишься ко мне!» «Ты не отреагировал на фото, которое я отправила, тебе совсем на меня наплевать?» «Ответь в течение 3 минут, иначе я подумаю, что я тебе безразличен» (а сам может не отвечать несколько дней).

Навязчивость. Сообщения сыплются целый день. «Доброе утро! Напишу в обед». «Ой, мы не общались уже два часа, я скучаю».

Обидчивость. Ты не ответила сразу. Или написала без смайлика или сердечка. И он обиделся. Воспитывает молчанием.

Стоп-сигналы. «Не пиши мне, пожалуйста, после десяти вечера, я рано ложусь спать». «Я не люблю болтать в мессенджерах просто так, я их использую, только чтобы решить какие-то конкретные вопросы». «Я не слушаю аудиосообщения, мне неудобно».

Видишь все вот это? Беги! Закрывай чат. Блок, бан.

Переписка еще и тем хороша, что помогает разглядеть опасность и не попасть на личную встречу, на которой серый волк может прикинуться киногероем и втянуть тебя в отношения, о которых ты очень скоро пожалеешь.

Долой стереотипы

Первой не пиши. Сразу не отвечай, пусть помучается. Железные правила родом из той поры, когда переписку вели пером на бумаге, а конверты сбрызгивали духами с ароматом флердоранжа.

Чувствуешь, что хочешь ответить, отвечай, ни к чему эти мхатовские паузы. Или боишься, что он сочтет тебя легкомысленной?

Всё проще

Знакомство по переписке - не только отличный выход для скромных и не умеющих знакомиться лично. Оно удобно еще и тем, что дает возможность отшить человека, не обидев. Можно сказаться занятым работой или другими отношениями. И сделать это аккуратно. А не кривиться: «Фу, ты страшный, не хочу с тобой в кино».

А еще можно сразу же проговорить цель вашей переписки. Просто поболтать? Познакомиться, чтобы как можно скорее встретиться? «С серьезными намерениями»? Поддерживать общение, потому что редко получается встречаться?

У меня, например, был друг по переписке - испанец Хорхе, с которым мы сразу договорились, что я в этой переписке тренирую свой испанский, а он - свой русский. Подтянули.

Что бесит

Лично меня - опечатки и ошибки. А еще - одно сообщение, разбитое на пятнадцать.

Варь!

Ты как?

Мне тут посоветовали кино.

Хорошее.

Может, сходим?

В пятницу.

Или в субботу.

Ага, точно в субботу.

Сидишь, а оно блямкает и бзыкает… А слабо составить сообщение и отправить? Всё. Сразу. Целиком.

Или вот еще. «Привет»… и молчание.

Ну давай, дело говори! Ты что, когда письма писал в другой город, сначала писал «привет», а потом ждал ответного письма? Нет. Ты сразу писал обо всем. Вот и тут так же.

Не поставишь смайлик или скобочку, и сразу: «Ты чего такая злая?» А я не злая, я просто смайлики не люблю.

Или вот: рассказываешь историю, пишешь ее по всем законам художественной литературы. Довольная собой, отправляешь. А в ответ приходит значок «большой палец вверх». Или еще хуже: «ок». Что ок? Что тебе тут ок? Нет, ничего у нас с тобой не выйдет.

Бесит сто сообщений подряд с просьбой срочно ответить.

Бесит, когда следят, во сколько ты был в сети: «Ах, ты же была в 23 часа, а мне сказала, что будешь спать». Привет, контроль!

Но, кстати, в переписке вопрос «ты спишь?» не так бесит, как в телефонном звонке в 5 утра.