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Очередные атаки ВСУ в районе Работино отбиты

Российские войска отбили атаку националистов в районе Работино в Запорожской области. Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки «Восток», сообщил, что противник серьезно потерял в личном составе и технике. По его данным, ударами бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации прорежены скопления военных сил и техники ВСУ в районах Приютного, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки и Пятихатки. Боевики потеряли минометный расчет и бронемашины на северо-востоке от Урожайного, где им пришлось отступить. Были разбиты опорный пункт противника в Новомихайловке и пункты временной дислокации врага в районе Угледара. При попытке переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Старомайорского ликвидирована ДРГ националистов. Восток — дело звонкое.

Авиация ударила по ВСУ на Лисичанском направлении

Авиация группировки «Юг» нанесла удары по объектам ВСУ на Лисичанском направлении. Вертолеты армейской авиации уничтожили БТР и БМП противника в районах Богдановки и Клещеевки. Артиллерийскими ударами создали некомфортную среду 22-й отдельной мехбригаде ВСУ в районе Александро-Калиново, где боевики потеряли две реактивные установки БМ-21 «Град», большегрузы с боеприпасами, три 120-мм миномета и буксируемое орудие «Мста-Б» и две станции РЭБ в Карповке и Красногоровке.

Наступление ВСУ замедлилось из-за огромных потерь

Ян Гагин, советник главы ДНР, констатировал, что из-за понесенных ВСУ больших потерь их контрнаступление замедлилось. По его словам, противник продолжает проводить атаки малыми группами с использованием бронетехники. Гагин утверждает, что поставки техники Запада Киеву ощутимо сократились — и этот отражается, в том числе, на ситуации на фронтах. Не бывает бездонных бочек и вечных двигателей.

В Киеве кричат, что никаких «сроков наступления» нет

Алексей Данилов, играющий роль секретаря Совета нацбезопасности незалежной, заявил, что никаких сроков по украинскому "контрнаступлению" не существует. Слова этого выдающегося госдеятеля приводит самостийный телеканал ТСН: «Никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может. Никакого графика наступления нет. У нас «натовская» система ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом общей задачи». Данилов признал, что из-за огромного количества русских мин ВСУ многие участки преодолевают пешком, а не на западной бронетехнике. А на кривой кобыле не пробовали объехать?

Боррель видит «коварный замысел» России в срыве зерновой сделки

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, уверен, что Россия предлагает странам Африки и Азии дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. Евродипломат утверждает, что, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Москва предлагает уязвимым странам зерно по сниженным ценам. Евросоюз, по его словам приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран (ха-ха три раза). Ну и подтвердил, что ЕС «нарастит поддержку Киева» в ответ на решение России по прекращению зерновой сделки. Это та поддержка под тремя флагами, что болтается на нижнедунайском рейде и памперсы отважно меняет?

Казаки-сибиряки подтверждают широкое применение ВСУ кассетных снарядов

Боец с позывным «Шмас» из казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь», воюющий под Соледаром, заявил об активном применении кассетных боеприпасов со стороны ВСУ. В интервью РИА Новостям он сообщил, что ночью по позициям казаков прилетело 10 кассетных бомб. Они запрещены международными конвенциями, но ВСУ их применяют все чаще в зоне СВО. Другой боец подтвердил, что противник активно использует кассетные боеприпасы и по Соледару, и по его окрестностям. В ответ российские бойцы ночью использовали РСЗО «Град» в районе Васюковки, изнывающей под контролем Киева. Пригорело хуторянам.

Нынешний киевский режим угрожает польской государственности

Адам Смех, обозреватель издания Mysl Polska, заявил, что поддержка Варшавой пробандеровской Украины является угрозой существованию Польши. Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) загнала себя в угол заявлениями о том, что политике поддержки антироссийской Украины нет альтернативы. Автор полагает, что польские власти пребывают в состоянии «политической шизофрении», поддерживая Украину вопреки национальным интересам Польши. Нынешние польские власти мечтают руками Киева победить Москву и разделить Россию на несколько марионеточных государств, уверен Адам Смех. То есть, фантомные боли по поводу трех разделов Польши у пшеков не ослабевают.

Через полтора года Британия выгонит 100 тысяч самостийных беженцев

Роберт Бакленд, член парламента и экс-министр юстиции Британии, утверждает, что в 2025-м, когда срок действия выданных виз истечет, 100 тысяч украинских беженцев выдворят с Туманного Альбиона. И уже сейчас украинским семьям нужна ясность по данному вопросу. Ведь многие из беженцев устроили своих детей в местные школы. Бакленд призвал британских министров подумать о предоставлении украинским беженцам «более постоянного статуса». Всего с начала конфликта в Британию прибыли 182 тысяч украинцев, большая часть – за последние полгода. На этом фоне в британских СМИ все чаще пишут об инцидентах, связанных с украинскими беженцами — воровство, мошенничество, драки, проституция. А что вы хотели — Украина це Европа.