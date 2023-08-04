Роскачество рассказало, как вернуть вещи, забытые в электричке или поезде

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Раньше о забытых в поезде вещах можно было забыть (да, грустная тавтология). Ну или пройти семь кругов ада, чтобы их вернуть. Иногда помогало чудо – сердобольные пассажиры находили хозяина потеряшки. Было немало трогательных историй о путешествующих игрушках.
Сейчас все изменилось. Эксперты Роскачества подсказывают, как можно вернуть забытые в электричках или поездах вещи.
1. Самое простое: если забыл в купе, в котором ехал сутки.
РЖД предлагает новый сервис: забыл вещь, заполнил бланк на сайте (https://lost.fpc.ru/), через некоторое время получил фотографию потеряшки на почту. Она? Ну слава Богу! Не она? Продолжат поиски.
Нюанс: работает только для поездов дальнего следования.
Но можете пойти другим путем. Тем более, если пропажи хватились сразу.
2. Самое очевидное: если заметили сразу, что остались без необходимой сумки.
Вышли из поезда, он махнул на прощание последним вагоном, а вы спохватились, что забыли вещь?
* Сразу обращайтесь к дежурному по станции, на которую вы прибыли, или в справочную службу. У вас на руках еще все данные о поезде, вагоне и, возможно, номере места, а значит, найти вещь будет гораздо проще.
* Скорее всего, отправят телеграмму на ближайшую станцию по следованию состава, и информацию передадут начальнику этой станции и машинисту. Забытую вещь максимально быстро найдут.
* Затем по правилам ее должны осмотреть в присутствии полицейского (чтобы убедиться в безопасности), описать, занести в список найденных вещей и передать в бюро находок, откуда вы сможете ее забрать.
3. Если оставили сумку на перроне.
Сразу же сообщите об этом проводнику - он свяжется со станцией отправления, вещи найдут, оформят и передадут в бюро находок.
Важно! Чем точнее вы опишете вещи, тем больше вероятность, что их быстро найдут. Если у вашей собственности есть характерные «приметы», непременно сообщайте о них.
4. Если заметили пропажу не сразу.
Если прошло какое-то время, обращаться нужно уже в бюро находок вокзала. Причем конечной станции того маршрута, по которому следовал поезд.
Как правило, все бесхозные вещи, на которые не поступала «ориентировка» от хозяина, проверяют при участии сотрудника полиции, описывают и передают в бюро находок. Там они хранятся 30 дней.
Если вы заявите на них свои права, нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. А также максимально точно описать потерянный предмет (или сделать опись предметов в забытом чемодане).
5. Что-то оставили в электричке.
И в пригородных поездах, и в электричках действуют те же самые правила: как только обнаружили пропажу, обращайтесь в администрацию той станции, куда приехали (или той станции, куда приехал поезд). Потерянные и забытые предметы будут переданы в бюро находок, вы сможете оттуда забрать их в течение месяца.
КСТАТИ
Оставить заявку на розыск вещи, оставленной на территории вокзального или пригородного комплекса, можно по телефону ЕИСЦ 8-800-775-00-00 или по адресу info@rzd.ru.
ВАЖНО
Платить придется
Например, за телеграмму, которую отправляли, если вы обнаружили пропажу сразу. За каждый день хранения в бюро находок также придется заплатить (сумма зависит от региона).