Герой спецоперации «Z» сержант Кушнарев обезвредил 7000 мин и снарядов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное - для утешения».

УСТРАНИЛ РАЗРЫВЫ ЛИНИЙ

Мичман Евгений КОРОТКОВ

«Техник узла связи мичман Евгений Коротков в ходе ведения боевых действий выполнял задачи по организации и обеспечению бесперебойной устойчивой связи между командными пунктами и подразделениями российских войск в интересах подразделений морской пехоты. Противник, стремясь уничтожить пункт связи российской группировки и тем самым лишить российские подразделения управления, нанес по нему массированный артиллерийский удар с применением реактивных систем залпового огня. В результате атаки часть оборудования и линий связи были выведены из строя. Действуя под огнем украинских боевиков, Коротков продолжил руководить своим подразделением. Потеря связи могла лишить командование возможности оперативно руководить действиями сил на поле боя. Мичман Евгений Коротков вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к устранению повреждений. В кратчайшие сроки связистам удалось восстановить разрывы линий, произвести замену вышедших из строя блоков и агрегатов, восстановить поврежденные стационарные и временные сооружения, что позволило обеспечить устойчивую, беспрерывную работу пунктов управления».

ОБЕЗВРЕДИЛ 7000 МИН И СНАРЯДОВ

Сержант Евгений Кушнарев

«Саперная группа под командованием сержанта Евгения Кушнарева выполняла боевую задачу по разминированию территории завода, оставленной украинскими боевиками в ходе наступления российских войск.

Покидая занимаемые ранее позиции, противник, стремясь сдержать наступление российских сил, а также нанести максимальный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре, заминировал помещения освобожденной промышленной зоны. При проведения разминирования группой Кушнарева было выявлено, обезврежено и уничтожено более 7000 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой личный состав группы под руководством сержанта Евгения Кушнарева очистил территорию промзоны от опасных объектов без потерь среди личного состава. По завершении разминирования территория завода стала безопасна для проведения восстановительных работ».