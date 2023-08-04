«Синдром бога»: О чем говорит список предметов, найденных в доме челябинского маньяка

Ческидов, по данным следствия - много лет назад похитил двух женщин Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске продолжается расследование по делу Владимира Ческидова, который - по данным следствия - много лет назад похитил двух женщин. Одну он зверски убил после попытки побега в 2011 году. А вторую 14 лет держал в «секретной» комнате частного дома на окраине Челябинска. Ческидов ее регулярно насиловал и бил.

Как стало известно KP.RU, при обыске в той самой комнате оперативники обнаружили целый «арсенал» секс-игрушек: фиксаторы для рук и ног, намордники в стиле садо-мазо, два фаллоимитатора, много DVD-дисков с порнографией.

Как сообщила следователям сбежавшая от Ческидова Екатерина Белянкина (была похищена в 19 лет, сейчас ей 33), когда маньяк хотел поразвлечься, он привязывал ее к специальной столешнице и насиловал.

Мы попросили психолога Екатерину Алексееву прокомментировать список предметов, найденных в доме Ческидова. К слову, ранее специалист объясняла, что нереализоваавший себя маньяк (никогда не работал, жил в доме родителей, детей завести не мог из-за бесплодия) специально подобрал будущую жертву - у девушки с рождения травма ноги, она хромает, выросла в неблагополучной семье, почти половину жизни провела в интернате и детдоме.

Дом Ческидовых Фото: Вадим АРХИПОВ

- Это желание доминировать над жертвой, быть НАД ней, - объясняет Екатерина Алексеева. - Доминировать, когда жертва не дает своего согласия на такие «игры», но просто не может сопротивляться - это вроде «синдрома бога». Психопатическая история, когда человеку важно управлять другим - воплощать через секс то, что в обычной жизни у него не получается. Мужья-садисты - из той же серии. Но у маньяка это все в десять раз сильнее. Игрушки? Так тоже часто делают мужья или парни женщин, которые находятся в абьюзивных отношениях. Да, это чистое насилие. В таких «отношениях» оно часто бывает не только моральное, физическое, но еще и сексуальное.

- Наличие игрушек в данном случае о чем говорит? О способе возбуждения для самого маньяка или о проблемах с потенцией? Это ведь, как вы и сказали, не тот случай, когда пара состоит в стандартных отношениях и подобные игры нравятся обоим.

- Тут не обязательно проблема с потенцией, хотя это вопрос открытый. Но вероятно, именно такого рода «игры» его заводили.

- А диски с порно?

- Мы с вами не знаем, что на этих дисках, какие категории порнографии. Но можно предположить: наличие DVD с порно говорит о том, что он не из своей головы фантазии брал, а воплощал то, что когда-то увидел на экране и ему это понравилось. Такой вариант возможен.

Известно, что с Екатериной Белянкиной сейчас работают психологи. Владимиру Ческидову предъявлены обвинения по статьям «убийство», «похищение человека», «изнасилование». Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.