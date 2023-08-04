Каникулы ценой в 20 миллионов: в Италии популярный блогер сломал статую известного скульптора во время съёмки ролика

По сюжету «отважные хулиганы» пробираются в парк к богатею и начинают резвиться в фонтане, попутно «дурачась и творя всякую дичь»

Если задаться целью и начать описавать все выходки, которые вытворяют на камеру различные интернет-деятели ради роста популярности, на выходе получится настоящий эпос, по объёму сравнимый, наверное, с «Войной и миром». Но несомненная классика жанра для видеоблогеров и доморощенных «инфлюенсеров» - различный «движ» с произведениями искусства. Вот и 30 летний Янис Даннер, немецкий фитнес-инструктор, фотомодель и «специалист по стилю жизни» с более чем полутора миллионов подписчиков «на борту», находясь в Италии на каникулах, подумал немного разнообразить контент на своей страничке, - пишет газета «Иль Маттино».

В начале августа он вместе с друзьями решил снять видео про «незаконное проникновение» на частную территорию. По сюжету «отважные хулиганы» пробираются в парк к богатею и начинают резвиться в фонтане, попутно «дурачась и творя всякую дичь». Заморачиваться горячие немецкие парни не стали и в качестве съёмочной площадки для «сенсации» выбрали арендованную ими же виллу «Алкео» (названа так в честь древнегреческого поэта Алкея) неподалёку от города Вареpе.

Поначалу все шло как по маслу, однако в кураже Даннер с товарищем решили «пофлиртовать» со статуей девушки и, как они думали, слегка приобняли ее за талию. Однако для мраморной красотки настойчивые ухаживания закончились плачевно - она отломилась от постамента и упала.

И все бы ничего, но композиция оказалась не копией, а оригинальным произведением искусства руки Энрико Бутти, великого художника из Виченцы. Блогеры, сообразив, что переборщили, не стали выкладывать видео в соцсети, а тихо умотали к себе на родину. Не учли они только одного - камер видеонаблюдения в саду, зафиксировавших всю сцену. Итог - полицейский протокол за вандализм и нанесение ущерба художественному наследию.

Так что очередную порцию славы Янис и его друзья несомненно уже заработали, да только вот каникулы могут оказаться самыми дорогими в их жизни - стоимость шедевра приблизительно оценивается в 200 000 евро (порядка 20 миллионов рублей). Но и это ещё не все - владелец виллы после отъезда гостей решил провести дополнительную экспертизу на предмет повреждений всей своей коллекции - в доме на стенах висят редкие полотна художников-постмодернистов, в том числе Наталии Гончаровой, Феликса Волосенкова, Вячеслава Михайлова и Валерия Лукки. Если ущерб причинен и им, сумма может увеличиться на порядок.