«Когда экология становится смыслом жизни»: Сергей Кириенко наградил волонтера премии «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Это произошло на торжественном открытии Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в городе Петропавловск-Камчатский. Сергей Кириенко высоко оценил деятельность Анны Пермяковой, которая совместно с Росприроднадзором организовала ряд ярких экологических акций.

- От всей души хочу поблагодарить первого заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко за такую высокую оценку и поддержку, и конечно, главу Росприроднадзора – за возможность помогать такой нужной и доброй экопремии. Для меня и нашей семьи «Экология – дело каждого» – это не просто девиз, а смысл жизни, и я рада, что хоть немного могу помочь нашей природе и окружающей среде вместе с другими волонтерами, – сказала Анна Пермякова.

В свою очередь Сергей Кириенко отметил вклад неравнодушных людей, которые по зову сердца трудятся во имя сохранения природного богатства страны, формируют разумное влияние человека на окружающую среду.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Так, например, Анна вместе с территориальным управлением Росприроднадзора помогла организовать фестиваль «Экомир», который в этом году посетило 11 тысяч человек. Экоактивистка устроила акции по приему вторсырья «Экомобиль» с участием более 300 семей, а также акции по уборке побережья реки Обь и Новосибирского водохранилища. За плечами Анны участие и партнерство в акциях «Экологический агиттеплоход», выставки работ из вторсырья, высадки саженцев на территории общеобразовательных учреждений.

Самым трогательным моментом с ее участием стало проведение мастер-классов и мероприятий для активных участников Премии – детей с ограниченными возможностями из волонтерского проекта «Веселые сибирятки». Кроме того, Анна не осталась в стороне от благотворительного проекта Премии – марафона доброты «Шар желаний» – и помогла исполнить заветные мечты двоих детей из Новосибирска.

СПРАВКА «КП»

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.

ВАЖНО!

Заявки на третий сезон Премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.