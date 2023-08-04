Зюганов: На СВО сражаются и побеждают потомки Героев Великой Отечественной войны

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Фото Юрия Александрова

«Алёша» повторил подвиг Ивана Любушкина

…- Геннадий Андреевич, доброе утро. Это помощник Зюганова.

- …Орловщина, Саш, привет тебе передает.

- Я знаю, где вы. Спасибо вам огромное. Я буквально пару вопросов вам задам.

- Давай.

- Когда стало известно о том, что наш танк «Алеша» разбил бронетанковую колонку укронацистов, один парень из этого экипажа по телевизору передал привет на свою малую родину - якутам, и по-якутски произнес там несколько слов. И вся Якутия вздрогнула. И у них там несколько дней уже национальный праздник.

- Молодцы!

- И я вашему другу Айсену Николаеву звонил, главе Якутии. И он мне говорит: да, это наш парень. И этот герой - из деревни, где занимаются сельскохозяйственным трудом и откуда во время Великой Отечественной вышло больше всего Героев Советского Союза. Скажите, здесь какая-то связь,да? И - какая-то логика в этом, что вот и сейчас фашистскую колонну разгромили эти парни, где служит вот этот потомок Героев Советского Союза, которые победили фашизм в 1945-м.

- Прямо тебе скажу, «Алеша» повторил, по сути дела, подвиг Ивана Любушкина, который у деревне Первый Воин (населенный пункт в Орловской области. - А.Г.) осенью 1941-го остановил фашистов. Он один тогда подбил 9 танков.

Тогда эта огромная колонна застряла почти на неделю. Гудериан прилетал разбираться, почему эти танки, которые шли на Москву, застряли на Орловщине, под Мценском.

И я должен отметить, что наши танкисты всегда отличались героизмом. Первая танковая армия, гвардия родилась у меня на Орловщине.

Так что, я поздравляю нашего друга из Якутии и всех ребят. Сам факт того, что они мужественно и отчаянно сражаются против современных нацистов, фашистов, против бандеровщины, продолжая ратное дело отцов и дедов, он заслуживает всякой поддержки, одобрения и больших наград. Так что, сражаемся!

Первый салют Победы был в Орле

- Геннадий Андреевич, как у вас там сейчас в Орле?

- Орловщина в эти дни готовится отметить 80 лет разгрома фашистов на Орловско-Курской дуге и освобождения городов Белгорода и Орла.

Сталин тогда подписал свой первый приказ о городах первого салюта. И Родина из 120 орудий 12 артиллерийскими залпами просалютовала этой Великой Победе.

Когда гениального и талантливого полководца Жукова, чьи военные операции изучают во всех академиях мира, спросили: какие три главные события больше всего повлияли на морально-политическое состояние советского народа?

Он сказал: это речь Сталина 3 июля 1941-го, когда он обратился к народу: «Братья и сестры», и вся страна поднялась на защиту Родины.

Кстати, за первую неделю одних добровольцев записалось более 5 миллионов.

Вдумайтесь – более 5 миллионов в войне против фашистов!

Второе событие – это военный парад на Красной площади 7 ноября 1941-го, когда почти 30 тысяч воинов после парада уходили сразу на защиту Москвы. Фашисты стояли в нескольких километрах от столицы.

И третье главное событие - салют в честь Орла и Белгорода.

Вот я хочу поздравить наших ребят, которые сегодня сражаются против современных фашистов, с тем, что они продолжают славное дело своих дедов и прадедов, и показывают высокий героизм и достоинство.

Поэтому пожелаем всем удачи и новых Побед!

…И вот сейчас, когда ты мне звонишь, мы с товарищами как раз идем по славным местам в центре Орла.

Здесь сегодня будет и парад, и встречи большие. Так что, мы продолжаем, славная Орловщина отмечает великую дату – 80 лет победы и разгрома фашистов на Орловско-Курской дуге.

17 традиционных ценностей России, которые утвердил Путин

- Скажите, вот вы товарища Сталина вспомнили, а наш нынешний Верховный Главнокомандующий, президент Владимир Путин еще в ноябре прошлого года подписал указ об определении 17 традиционных ценностей России, принципов наших, российских. И, в том числе, там речь идет о патриотизме. И вот мы сейчас, говоря о героях - участниках СВО, лишний раз убеждаемся: эти наши ценности, принципы и традиции - они не просто и не только на бумаге. А - и в жизни. Это так, да, у меня правильный ход мыслей?

- Александр, я тебе прямо скажу, патриотизм – это чувство любви к Родине.

Я, вообще, считаю, русский человек – это тот, кто любит Родину и служит ей. И в этом отношении моя Орловщина всегда отличалась героизмом, патриотизмом.

Мы здесь первые открывали памятник танкистам и комсомольско-пионерский пост, когда всегда нес эту службу. Даже в лихие ельцинские времена - не сумели, не справились с нашими этими патриотическими шагами, а ведь хотели запретить.

На мой взгляд, Путин, кроме 17 наших ценностей, поставил еще очень важную задачу – укрепить суверенитет государства и вернуться к национальным традициям. Национальные традиции нашего народа – это, прежде всего, героизм, патриотизм и победа.

Мы выжили в истории, благодаря семи великим победам – от Чудского озера, через Куликово поле, Бородино, Прохоровское поле – до сегодняшнего дня.

А патриотизм формируется в семье, в школе, в вузе. И надо сейчас изучать подлинную историю, а не сквозь зубы выговаривать о советских победах, о советской власти. Пора им научиться и понять, что вершиной нашей цивилизации русской была советская власть, советские победы, советский космос. Так что нам надо двигаться вперед.

* * *

- И, наверное, завершающий вопрос, товарищ генеральный секретарь. Если рядом с вами губернатор Клычков идет, или вы с ним, может быть, встречаться будете, скажите, пожалуйста, вот сейчас много орловских ребят находится на передовой СВО - танкистов, артиллеристов, пехотинцев?

- Я должен сказать, орловцы там держатся достойно, сражаются славно. Клычков уже десять раз побывал на линии фронта. Каждую неделю отправляем туда большие конвои. Орловская область не очень богатая, но она уже собрала 1,2 миллиарда рублей для поддержки семей, ребят, в принципе.

А мы, наша партия отправила 115 конвоев, 19 тысяч тонн всего, что необходимо.

Ещё раз всех с праздником!

- Ура!