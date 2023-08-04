Самое опасное - не нитраты: Как не отравиться арбузом

Во всех точках – на рынках или официальных развалах – каждая партия проходит строгий контроль Роспотребнадзора Фото: Иван МАКЕЕВ

3 августа официально стартовал арбузный сезон в Москве. А значит, сейчас полосатые ягоды максимально полезны. И, теоретически, безопасны.

- В общем-то это так и есть: отравиться нитратным арбузом сейчас невозможно. Во всех точках – на рынках или официальных развалах – каждая партия проходит строгий контроль Роспотребнадзора, - поясняет начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. – Если и существует вероятность нитратного отравления, то это больше относится к ранним сортам и (чаще всего) – импортным. То есть, если вы купили арбуз вне сезона, например, в марте или апреле, то, действительно, небольшая, но опасность нитратного отравления есть. Сейчас, в сезон, – практически нет. Более высока опасность пищевого отравления, если вы едите чуть подкисший арбуз на следующий день.

- Вообще, отравиться проще не нитратами, а бактериями с корки, если плохо ее промыли, - объясняет старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов, эксперт Роскачества. – Ведь арбуз проходит через множество рук при транспортировке, и, увы, не всегда чистых.

Как рассказала Надежда Раева, в прошлом году, 0,6% отбракованных партий были из-за гельминтов (проще говоря – яиц глистов) на корке.

СОВЕТ: Всегда тщательно промывайте арбуз под проточной водой, лучше всего с мылом. Если нет возможности вымыть в поточной – отмойте корку в тазу, а потом окатите бутилированной водой. Всегда режьте арбуз чистым ножом!

ГДЕ ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ – НА РЫНКЕ, А МАГАЗИНЕ ИЛИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОЧКАХ

В сезон это не имеет большого значения. Как объясняет представитель Роспотребнадзора, везут к нам арбузы не только из России - Краснодар, Астрахань, Ставрополье. Есть арбузы из ближнего зарубежья - Казахастана, Узбекистана, и дальнего – Вьетнама, Тайланда, больше всего – из Китая.

- У нас существуют проверки ввозимых в Россию партий, а также проверки на рынках и торговых точках, - объясняет Надежда Раева. – Так что, покупая арбуз в местах санкционированной торговли, вы не рискуете. А вот покупать арбузы на стихийных развалах у дорог точно не стоит. Там вполне возможно наткнуться на отбракованную партию, которую специалисты завернули с рынка, например, из-за превышений тех же нитратов или по микробиологическим показателям. И купить некачественный арбуз у дороги – проще.

- Если вы едете где-то на юге России вдоль арбузного поля, я даже советую покупать арбуз у дороги, – говорит Артем Соколов. – Именно такие арбузы, чаще всего, самые свежие и полностью созревшие, собранные в тот же день. Хотя, конечно, его нужно обязательно вымыть. Но не из-за выхлопных газов, которые якобы накапливаются в корке - они слишком быстро рассеиваются и не успевают навредить арбузу. Зато вся пыль на нем оседает.

Что касается арбузов в магазинах, тут эксперты обтекаемо говорят, что наткнуться на неспелый или некачественный там проще, чем на рынке. В основном, потому что зачастую закупочная оптовая цена низкая, а такие арбузы редко бывают поспевшими и качественными, часто – это остатки с полей.

СОВЕТ: Если боитесь нитратов, пестицидов и прочего – не ешьте арбуз близко к белой корке. Самая безопасная (и самая вкусная) – мякоть в сердцевине.

И ВСЕ-ТАКИ: КАК ВЫГЛЯДИТ КАЧЕСТВЕННЫЙ И СПЕЛЫЙ АРБУЗ

Как объяснила Надежда Раева, признаков не так уж много.

- Корка чистая, чуть матовая.

- Размер – средний (слишком маленький – есть вероятность, что он не спелый, если слишком большой – перезрелый).

- Яркие, четкие полосы (если арбуз полосатый) с довольно большим расстоянием между ними - как минимум в палец толщиной.

- Яркое желтое пятно, на котором арбуз лежал (если он не тепличный, а бахчевой).

- Твердая корка, без вмятин, которая не прогибается при нажатии.

- Отсутствие любого запаха.

А как же хвостик? Увы, это не 100-процентный признак спелого арбуза, говорит Артем Соколов: «Да, сухой хвостик - это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Но не забывайте про транспортировку – обычно арбуз едет до точки продажи не меньше 3-7 дней. А хвостик, даже если он совсем зеленый, высыхает буквально за 3-4 дня».

А по стуку определить можно? «Да, звук должен быть не глухим и не звонким, а средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию, - поясняет Артем Соколов. - Глухой звук – признак перезрелого арбуза, слишком звонкий – недозрелого». В общем, если обладаете музыкальным слухом и навыками выбора по звуку, то способ работает.

СОВЕТ: Лучше покупать арбуз средних размеров, чтобы съесть его за один раз.

СКОЛЬКО МОЖНО СЪЕСТЬ В ДЕНЬ

Арбузные диеты в сезон становятся резко популярными, арбузы рекомендуют есть килограммами, чтобы «почистить» организм.

- Я бы не рекомендовала монодиеты, даже на самом полезном арбузе. Безусловно, в нем масса полезным витаминов, микроэлементов, но в первую очередь воды и углеводов, - говорит заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ Департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова. – Любая монодиета после окончания вызывает обратный эффект, иногда его называют «эффектом йо-йо»: то есть сброшенные килограммы очень быстро возвращаются, причем в виде жировой ткани. Поэтому арбуз есть, конечно, можно и нужно, но соблюдая несколько простых правил:

1. Не более 500 граммов мякоти в день (то есть 3-4 куска с корочкой).

2. Не забывать про баланс в питании: должен быть и белок, и жиры, и углеводы. Арбуз может быть десертом или, например, перекусом в полдник.

3. Не стоит есть его на ночь – нарушите сон, бегая в туалет.

Зато в сезон есть его можно хоть каждый день!

КСТАТИ

А как выбрать хорошую дыню?

- По сравнению с арбузом, все признаки спелой дыни как бы «наоборот», - говорит Надежда Раева. – Во-первых, сладкий, дынно-медовый запах. Во-вторых, корка мягко-упругая, чуть прогибающаяся под пальцами. В-третьих, мягкий острый кончик. И не стоит бояться на дыне вмятин – это тоже признак спелости.