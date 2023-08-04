Всемирный слет юных скаутов в Корее превратился в ад: в больницах 600 детей, на месте работают военные

Южнокорейские СМИ уже назвали этот слет национальным позором Фото: REUTERS

В Южной Корее прошел 25-ый Всемирный скаутский слет, на который приехали дети из многих стран мира. Только из Великобритании туда отправились более 4,5 тысяч подростков. В общей сложности в слете участвовало более 43 тысяч человек.

Зная о том, что Корейский полуостров в это время будет находиться во власти аномальной жары, организаторы решили не отменять мероприятие.

Как водится, оно должно было пройти в полевых условиях – на открытом пространстве. Столбики термометров показывали +38 градусов по Цельсию, солнце палило нещадно, была высокая влажность; лагерь атаковали полчища комаров. В итоге более 600 подростков угодили в больницу из-за тепловых ударов, обмороков и обезвоживания.

Казалось бы, слет необходимо было немедленно прекратить или изыскать возможность для перевода его в другое место, но жара лидеров скаутского движения не смущала.

Паника началась, когда в соцсетях отрывок из своей приветственной речи на церемонии открытии слета опубликовал известный британский телеведущий, автор программы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс. Обливавшийся потом, еле ворочающий языком опытный путешественник-экстремал выглядел так плохо, что родители, отправившие своих отпрысков в Южную Корею, перепугались не на шутку.

Позже выяснилось, что в разбитом под палящем солнцем лагере не было достаточно воды, туалетов, не хватало медиков, в какой-то момент пришлось вызывать на подмогу военных. Вмешался и президент Южной Кореи, который выделил средства на аренду кондиционированных автобусов, в них дети смогли хотя бы на время укрываться от жары.

Южнокорейские СМИ уже назвали этот слет национальным позором, особо указывая на тот факт, что на подготовку массового мероприятия международного масштаба было отведено достаточно времени и средств. Кроме того, немалые суммы из своего кармана должны были заплатить и родители подростков. Так, взнос за участие одного британского скаута стоило около 3,5 тыс. фунтов стерлингов.

Всемирные слеты юных скаутов проводятся раз в 4 года. Первый прошел в 1920 году. Каждый раз для их проведения выбирается новая страна.