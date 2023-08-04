"Третьей мировой войны не будет": Писатель-фантаст предсказал будущее

Жить на радиоактивном астероиде никто не хочет Фото: Shutterstock

С одним из самых популярных фантастов России, автором циклов «Тайный город», «Анклавы», «Герметикон», лауреатом премии «Фантаст года»-2010 Вадимом Пановым в эфире «Радио «Комсомольская правда» мы говорили об удивительном будущем, странном настоящем, и непредсказуемом прошлом.

ДВА ВЗГЛЯДА

- Что происходит с миром?

- Ничего такого, чего бы с ним не происходило десять, сто, тысячу лет назад. Мир идет вперед, совершает научные открытия. Торгует и борется за власть. С точки зрения глобальной, ничего из ряда вон с миром не происходит.

- И вы полагаете, что события последних двух лет на это серьезно не повлияли?

- Когда читаем книги о Великой Отечественной, то хорошо видно, как описывали одни и те же события — ту же битву на Курской дуге, - в «прозе лейтенантов» и маршалы в своих мемуарах Два разных взгляда. Мы сейчас в эпицентре события, которое для нас является очень важным. Нам кажется, что многое поменялось - но с точки зрения глобального мира пока не меняется ничего.

- В августе 2020-го, на фоне белорусских выборов вы в «Комсомолке» дали прогноз по развитию событий. Сейчас можете предположить, что будет в 2024-м?

- На событие, которое происходит сейчас, большое и сложное, воздействует масса факторов. Некоторые мы видим, о некоторых слышим, некоторые за пределами нашего понимания. Есть много вещей, о которых мы не знаем. Возможно, какие-то факторы сыграют свою роль, и все разрешится до 2024-го.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

- Российские фантасты активно общались с фантастами из Украины, которые давно предчувствовали рост напряжения на просторах бывшего СССР - у вас такие ощущения возникали в начале 2000-х?

- Нет, и я не общался именно на эту тему. И книги такого рода проходили мимо меня. Я человек более миролюбивого склада, больше интересовался положительной динамикой развития человечества. Меня интересует общество, которое нас ожидает впереди и в которое мы уже практически входим. И я не особенно задавался вопросом, какие возможны варианты здесь и сейчас.

- А вот в учебниках истории стран-соседей, и не только Украины, в 21-м веке наше общее недавнее прошлое «корректировалось» активно — и это отражалось в массовом сознании.

- Да, меня удивляло, что трактовка исторических фактов, в том числе общеизвестных, раньше не вызвавших сомнения, в независимых государствах, входивших в состав Советского Союза, сейчас подается иначе. И, к сожалению, это касается не только Украины. Часть новых элит просто решают конъюнктурные задачи.

- А писателю-фантасту, который больше про будущее, насколько интересно прошлое?

- Не все понимают, что такое урок истории в школе. Многим кажется, что прочитал ребенок учебник, захлопнул – и побежал в сеть. Но у него все сохранилось на подкорке. Возникает общеинформационное поле, в котором появляются другие факты, которые не вызывают уже вопросов.

Писатель-фантаст Вадим Панов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это как?

– Было монголо-татарское иго? Было. Спросите, когда началось и закончилось - немногие ответят. Но оно было. Есть вещи, ни у кого не вызывающие сомнений. Мы недооцениваем уроки истории — а они формируют людей с определенным мировоззрением.

- Историю переделывают политики. В ваших книгах есть переделка истории?

- Разумеется. Но мои книги художественные. И в разделе «Фантастика». Где речь идет о некоторой условности. Когда же ребенок открывает учебник истории и читает факты, он воспринимает их не так, как художественную литературу. И отношение совсем другое.

БЕЗ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

- Мы на пороге Третьей мировой?

- Мне сложно давать такой прогноз, слишком много факторов. Есть вещи, которые нам вкладывали с детства, объясняли доходчиво на примерах, и мы в это верили, не сомневаясь - один из таких примеров из моего детства, это то, что Третья мировая будет ядерной. А, значит, последней. Если я правильно понимаю психологию людей, жить на радиоактивном астероиде никто не хочет.

- В ваших книгах такое развития ситуации вы не описывали.

- Никогда. А так как большая горячая война станет последней, я искренне надеюсь, что это понимают все активные участники современных процессов.

- И большая война не разразится вокруг маленького Тайваня?

- Нет, конечно. Маленький Тайвань почти монополист в производстве чипов. Когда в Мадагаскаре, Америке, где-то еще смогут сосредоточить аналогичные мощности по производству чипов - вот тогда у Тайваня будут причины бояться. И может возникнуть напряжение. До этого никто туда не полезет.

ЛЮДИ НЕ НУЖНЫ?

- Полтора года назад вы сказали: «Люди становятся не нужны» - что имели в виду?

- За эти полтора года успела выйти моя первая не художественная книга, исследование будущего, «Симулятор безумия». Там, в том числе, развивается вопрос о необходимости людей в будущем. В мировой промышленности людей все меньше. А в развитых странах Европы доля людей, занятых в сельском хозяйстве, не превышает 5 %.

- В Европе — не в Азии с Африкой.

- Допустим, у Европы есть колоссальный отрыв от Бирмы. Но по сравнению с Индонезией, с Таиландом большого отрыва уже нет. Технологии развиваются быстро, чем меньше людей, тем меньше расходы на их содержание. И те профессии, что требовали большого количества людей, уходят.

- Но что властям делать с теми, кто из-за этого остается без работы?

- Будет социальный взрыв, это все понимают. Именно потому сейчас, например, внедрение робототехники идет не теми темпами, которыми могло бы. Идет плавный переход на автоматизацию.

- Под управлением искусственного интеллекта?

- Вопрос интересный. То, что мы сейчас называем искусственным интеллектом, это развитая нейросеть.

- Опасения Маска насчет этой заразы не разделяете?

- Есть опасения. Но вот одна из мощных аналитических нейросетей, у которой запросили прогноз в экономике на ближайший год, сделала любопытные выводы.

- Все прочитали с удовольствием?

- Да. Но вдруг выяснилось, что первые две научные работы, на которые она ссылалась в этом прогнозе и привела в списке работ, задействованных при обработке данных - так вот, эти статьи она... придумала. Людей, отвечавших за работу этой сети, спросили: а вас ничего не смущает? Они ответили: смущает, но мы пока не знаем, что происходит.

- Нейросеть научилась врать?

- Или подгонять факты, как ей это нужно. Нейросети становятся все больше похожи на людей.

В мировой промышленности людей все меньше Фото: Shutterstock

- И это для людей опасно?

- Совершенно безопасно. Когда ты знаешь, как твой собеседник думает, он перестает быть опасным. Чем Skynet был опасен для людей? Герой этого фильма не понимал, как ИИ работает и чего хочет. А нейросети вплетаются в общество, мимикрируют под людей — они «свои парни».

ВИРУСЫ И АСТРОЛОГИ

- Однажды вы сказали, что власть имущие поручат ученым создать вирус, который радикально сократит лишнее население — ковид пришел, радикально не сократил, и что дальше?

- Ковид на спаде, но он сделал много для цивилизации. Научил нас бояться снова. В XIX веке люди боялись голода, в ХХ веке ядерной бомбы, в XXI страхи закончились, но без них сложно. И вот вам дали страшилку - вся планета в самоизоляции. Но если посмотреть, какие вирусы существуют, ковид не самый опасный.

- У вас в 2022 году в серии «Герметикон» вышла книга «Три Неизвестности» о событиях на странной планете Мартина, где астрология – высокая наука, и что же там ищут герои?

- Они, в общем, не успевают найти ответ на свои вопросы, но догадываются, к чему стремятся живущие на Мартине. А стремятся они, в том числе, к власти.

- Как, извините, и на Земле?

- И, заполучив в свои руки уникальные достижения, уникальные ресурсы, эти люди не нашли ничего лучше, как использовать их, в общем, во зло.

- Только не говорите, что зло побеждает.

- Ни в коем случае. У нашего добра очень большие кулаки. Кстати, уже в сентябре выйдет продолжение цикла «Герметикон», новый роман, «Сады пяти стремлений».

- Ваши книги сейчас за рубежом издаются?

- В Китае.

- А в Европе?

- Не могу сказать, что у меня был с ними очень большой роман (в переносном смысле), но в целом – да, после известных событий интерес угас.

- Китайцам интересна русская фантастика вообще или конкретные направления?

- Китайцы издали мои «детские» романы, 4 книги, рассказывающее о том, как девочки из нашего мира попадают в мир волшебный. Это очень заинтересовало китайских издателей.

- Почему российских фантастов не могут экранизировать так, чтобы это имело такой же успех, как у читателей?

- Я не настолько погружен в мир кинобизнеса, чтобы давать здесь аналитическую оценку.

- А вы сценарии пишете?

- Редактирую. Сделать хороший сценарий, тем более сценарий фантастический, очень сложно. И у нас такого опыта до сих пор особенно не было. Просто перенести книгу на пленку – не выход. В книге слишком много нюансов, которые не перенести на пленку. Написать сценарий таким образом, чтобы фильм смотрелся так, как книга читается - задача для профессионалов очень высокого уровня.