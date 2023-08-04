«Дикая традиция»: в Казахстане собираются ввести уголовную ответственность за кражу невест

Такие женщины могут стать жертвами домашнего насилия и лишиться элементарных прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казахстане предложили ввести уголовную ответственность за похищение невест. С такой инициативой выступил уполномоченный по правам человека в республике Артур Ластаев. Эту инициативу уже поддержали в генеральной прокуратуре.

ДЕВУШКИ СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ НАСИЛИЯ

В аппарате омбудсмена подчеркивают, что украденные невесты нередко подвергаются сексуальному насилию и становятся жертвами домашних тиранов.

Существующие в обществе стереотипы не позволяют женщинам обратиться за помощью. Они боятся стать мишенью для насмешек.

Некоторые жертвы похищений, не выдерживая издевательств, совершают суициды.

- Зачастую принудительные браки лишают девушек возможности получить образование и специальность, что усугубляет их зависимое и уязвимое положение, - уточнили в аппарате уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Особенно данная практика распространена в южных регионах республики. Правда, точной статистики о том, сколько именно девушек было похищено с целью женитьбы в Казахстане нет. Ведь в уголовном кодексе в настоящее время попросту не существует такой статьи.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова:

- Я буду очень рада, если в Казахстане наконец-то введут уголовную ответственность за похищение с целью женитьбы. В соседнем Кыргызстане отдельная статья за похищение невест существует уже 10 лет. И там этот опыт дал положительный результат – число похищений снизилось. А в 2023 году за это ужесточили ответственность, и теперь похитителям «светит» от пяти до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Жанна Уразбахова объяснила «КП», почему жертвы похищений не обращаются за помощью. Фото: личный архив

- В законодательстве Казахстана есть примечание: «Лицо, добровольно освободившее похищенного (похищенную), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления». Зачастую украденную девушку насилуют и под угрозой позора она остается в семье похитителя. С появлением статьи наконец-то станет возможно привлечь похитителя уже по самому факту – даже без заявления жертвы. Похищение невест – дикая и давно устаревшая «традиция». Мы живем в современном и прогрессирующем обществе, где недопустимо похищать и распоряжаться судьбой девушек против их воли. Она должна сама выбирать себе спутника жизни, - подытожила Жанна Уразбахова.

А КАК У НАС?

Похитители девушек, которые не прикрываются традициями, существуют и в России. Такая практика до сих пор есть в республиках Северного Кавказа. Например, в этом году в Дагестане осудили женщину, которая подстроила похищение своей знакомой. «Сваха» таким способом хотела женить девушку на своем брате. К счастью, невеста перед тем как у нее отобрали телефон, успела вызвать полицию. Позже всех участников этой истории признали виновными по статье «Похищение человека». Но все они отделались условным сроком.

Но нельзя не отметить, что с варварской традицией на Кавказе все-таки борются. Помимо ответственности по статье о похищении человека, в некоторых республиках женихам «светят» дополнительные санкции. Например, в Чечне — это штраф в миллион рублей для жениха или его родственников, а также для имама, давшего согласие на этот «брак», и старейшины рода, благословившего беззаконие. А вот в Ингушетии штраф поменьше — 300 тысяч возьмут с жениха или его родни, если он банкрот. В Чечне и Ингушетии эти деньги передаются в мечети и прихожане решают, как именно распределить их среди малоимущих.