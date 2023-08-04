Большинство россиян раздражает снижение объема товара в упаковке при сохранении цены

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На полках магазинов стало появляться все больше товаров уменьшенного размера (к примеру, молока в пакете не литр, 900 мл, шоколадка не 100 грамм, в только 80%) по старым ценам. В связи с чем Госдума планирует обязать магазины указывать стоимость продукции за килограмм и литр, а не за упаковку, чтобы покупатели не путались.

Тем временем сами россияне признались, что их такая политика производителей возмущает. 85% участников опроса сайта KP.RU признались, что заметили эту хитрость и каждый раз негодуют, когда по старой цене им продают все меньше и меньше сахара, творога, молока, и других продуктов питания.

«Уменьшилось все, особенно почему-то потрясли крошечные пакетики сметаны, 400 грамм по цене полкило. Лучше бы фасовали по-прежнему, все равно цену поднимают постоянно, раздражает уже пачка творога 180 грамм, я еще помню 250-граммовые пачки», - говорит участница опроса.

«Пельмени 700 грамм вместо килограмма, как раньше, вот это действительно нож в спину», - жалуется другой.

«Давно это заметили, упаковка огромная, а мороженое маленькое», - огорчается третий.

При этом 6% респондентов добавили, что тоже заметили этот прием производителей. Однако по их наблюдениям, таких товаров на полках магазинов совсем немного.

3% россиян были сильно удивлены вопросом, ранее они не замечали, что производитель уменьшает количество товара в упаковке, и продает эту упаковку по старой цене.

А вот 6% добавили, что даже не обращают на это внимания. Нужен творог – они все равно его купят, сколько бы он ни стоит, и какой бы вес ни был у пачки. Есть-то все равно нужно, разводят руками участники опроса.

И только оставшийся 1% добавили, что товары, которые они покупают, остались неизменны по весу и объему. А если какой-то производитель начинает хитрить, они принципиально перестают покупать его продукцию.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 11,2 тысячи человек.