Повышение призывного возраста, налог на сверхприбыль и труд школьников: Какие законы подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В АРМИЮ ДО 30 ЛЕТ

Большая часть из законов, подписанная Владимиром Путиным касается армии и всего, что с ней связано. В частности призывники теперь стали старше.

Призывной возраст в России теперь продлевается до 30 лет (был - до 27). При этом минимальный возраст призыва остается пока на прежнем уровне - 18 лет. Другими словами, все, кому от 18 до 30 лет теперь смогут быть призваны на срочную службу в вооруженные силы.

О том, что надо поднимать призывной возраст говорили и раньше. Тогда министр обороны Сергей Шойгу предложил сделать возраст призыва от 21 до 30 лет и сдвигать его постепенно. Собственно, как он и предлагал, верхняя планка поднята сразу , а вот нижняя осталась на прежнем уровне. То есть никакого переходного периода не будет. Закон вступит в силу с 1 января 2024.

Что важно! Закон обратной силы не имеет. То есть граждане, которым исполнится 27 лет в этом году, становятся военнообязанными запаса и под призыв в 2024 году не попадут.

КОНТРАКТ ПО-НОВОМУ

Этот же закон регулирует и вопросы заключения военных контрактов. Срочники или запасники смогут его заключать на год и меньше:

- в период чрезвычайных ситуаций (в том числе при стихийных бедствиях);

- для участия в походах кораблей;

- для поддержания международного мира и безопасности;

- для пресечения международной террористической деятельности за пределами страны.

А если в России объявят мобилизацию, военное положение или военное время, то контракт может быть заключен:

- на год и меньше с теми, кто находится в запасе;

- на год со срочниками или запасниками.

С ПОВЕСТКОЙ - НЕВЫЕЗДНОЙ

Получивший повестку военнообязанный россиянин автоматически становится невыездным. Такой закон тоже подписал Владимир Путин. Это временный запрет. Как только призывник придет в военкомат, он будет снят и границы снова станут открытыми.

Призывной возраст в России теперь повышен до 30 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ ИНОСТРАНЦЕВ

Деньги и счета иностранных граждан, которые попали под санкции в России будут заблокированы. Это касается не только физических лиц, но и стран, организаций и людей с гражданством и без, а еще всех юридических лиц, которые относятся к этим категориям. Под блокировку попадают все операции с деньгами или с имуществом. Если кто-то попробует обойти этот запрет, то банк, который в этом помогает может лишиться лицензии.

В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

Активы российского бизнеса теперь будут быстрее переводиться под российскую юрисдикцию. Это еще один закон, который подписал Владимир Путин. Этот документ позволит через суд вычеркивать из структуры владельцев наших компаний иностранцев (частных лиц или компании) из недружественных стран.

ЗАКУПКИ ДЛЯ СВО

Они теперь станут проще. По закону, который тоже подписал Владимир Путин, Минобороны для нужд армии в спецоперации сможет заключать контракты в любой форме, если закупки ведутся у единственного поставщика. Как говорят эксперты, это поможет в разы снизить бюрократию и исключит волокиту при небольших закупках для воинских частей. Кстати, закон в том числе позволяет даже расплачиваться наличными.

Минобороны для нужд армии в спецоперации сможет заключать контракты в любой форме, если закупки ведутся у единственного поставщика. Фото: Иван МАКЕЕВ

ДОСТУП К ГОСТАЙНЕ

Лица, которые имеют доступ к гостайне или просто секретной информации, перед выездом за границу должны будут поставить об этом в известность ФСБ и СВР (службу внешней разведки).

Еще по этому закону, расширяется список оснований, по которым к гостайне могут не допустить. Разрешение не дадут, если у вас или родственников есть недвижимость за рубежом или счета в иностранных банках.

НОВОЕ В ШКОЛАХ

- Подписан закон о об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

- С 2024-2025 учебного года появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Он придет на смену ОБЖ

- С этого учебного года выпускники будут получать серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени.

НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ

Компании, которые получили сверхприбыль заплатят дополнительный налог - 10%. Это одноразовая выплата, которая коснется только те организации, которые за 2021-2022 годы заработали больше 1 миллиарда рублей.

Кстати, в этом законе есть исключения. От выплаты допналога освобождаются компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании или добытчики угля.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

Управляющую компанию можно будет менять не чаще раза в год. Этот закон направлен на борьбу с захватом жилых домов. Уже не раз происходили такие случаи, когда одна управляющая компания вкладывала свои средства, налаживала все процедуры, а потом приходил конкурент, подкупал собственников (или подделывал протоколы собрания жильцов) и захватывал управление в доме.

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКОНЫ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Росгвардия теперь сможет иметь на вооружении тяжелую военную технику.

- Силовики, МЧС и ЧОП смогут пресекать движение воздушных, подводных, надводных и других беспилотников;

- За работу в незарегистрированных иностранных неправительственных организациях может грозить до двух лет тюрьмы;

- Введены штрафы до 400 тысяч рублей за нарушение правил движения для тяжелого или крупногабаритного иностранного транспорта.