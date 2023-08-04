В семье Раймонда Паулса случилось страшное

Раймонд Паулс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Раймонд Паулс переживает страшное горе. Умерла его жена Лана Паулс, носившая имя Светлана Епифанова. 84-летняя женщина серьезно болела. Она упала в туалете, ее привезли в больницу, где диагностировали онкологию.

Раймонд Паулс потерял любимую супругу Лану Пулс, которая умерла в больнице. В окружении композитора сообщили подробности трагедии. Жена музыканта упала в туалете в доме три дня назад. Супруг помог ей подняться, после чего повез ее в больницу. У Ланы диагностировали перелом. А потом взяли анализы и обнаружили метастазы.

О том, что у Ланы рак, никто не догадывался. В последние месяцы, правда, пенсионерка сильно похудела, пишет сайт mk.ru.

Паулс буквально раздавлен смертью жены. Рядом с ним сейчас находятся единственная дочь Анета и внучка Анна-Мария. Они поддерживают композитора.

Напомним, Раймонд Паулс создал музыку к песням "Миллион алых роз", "Листья желтые", "Исчезли солнечные дни" и другим. Композитор более 60 лет прожил с женой. Супруги познакомились в 1959 году в Одессе. Паулс приехал на гастроли, а Лана там работала экскурсоводом в одной из гостиниц.

Жена музыканта многое делала ради избранника, терпела его непростой характер. "Он к быту неприспособлен совершенно. Его нельзя на пару дней дома одного оставить, он может забыть что-то закрыть или выключить. При этом у нас никогда не было домработниц, он не переносит, когда в доме появляются чужие люди", - откровенничала в одном из интервью Лана.

Ради мужа она научилась готовить. "Он очень любит домашнюю кухню. Я сперва готовить вообще не умела, все делала по кулинарной книге. А по ней все блюда почему-то одинаковые получаются. Он терпел-терпел, а потом говорит: «Слушай, купи другую книгу, мне эта надоела». Теперь-то я готовить научилась…" - сообщала жена музыканта.

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