Терроризм, наркотрафик, морские пираты:поможет ли Россия сделать Африку безопасной

Этому вопросу и была посвящена дискуссия «Безопасная Африка», который обсудили участники второго саммита «Россия-Африка» в Петербурге Фото: REUTERS

Африка остается одним из мировых регионов, где вопрос безопасности стоит наиболее остро. Практика показала глобальной стабильности невозможно достичь в рамках одного государства: это вопрос взаимодействия и поддержки всех участников международного сообщества. Этому вопросу и была посвящена дискуссия «Безопасная Африка», который обсудили участники второго саммита «Россия-Африка», который состоялся в Петербурге.

Как отметил директор по научной работе, Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, то, что раньше было узконаправленным в вопросах безопасности, поскольку было связано преимущественно с военными рисками, то сейчас связано с вопросами экономическими, социальными, технологическими, культурными.

- Без физической безопасности человека не одно государство не устойчиво, - подчеркнул модератор дискуссии.

ЭКСПОРТЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность первична, только на условии решения проблем, связанных с безопасностью, можно браться за остальные, - такой тезис выдвинул зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

- Обеспечение безопасности в отрыве от геополитики невозможно. Россия выходит на лидирующие позиции в качестве страны экспортера безопасности для стран Африки, - подчеркнул сенатор.

В качестве одной из глобальных угроз современности на африканском континенте, по мнению Косачева, является неоколониальная политика Запада. При этом необходимо обеспечить правовую и биологическую безопасность.

- Что касается биологической безопасности, речь идет об американских биолабораториях, которые действуют во всем мире. Они есть в Гвинее, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Кении, Либерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганде, ЮАР, Нигерии. Я уверен, что они не находятся под 100% контролем местных властей.

Мотивация США при создании лабораторий - обеспечить собственную нацбезопаность, проводя исследования за пределами своей страны, и обеспечить безопасность своих военнослужащих в случае военных действий, - заметил Косачев.

ОКНО ДЛЯ ТЕРРОРА

Министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали отметил, что Африка и, в частности, Буркина-Фасо столкнулась с проблемами безопасности всех видов - продовольственной, гуманитарной, физической.

Он подчеркнул, что другие страны не должны навязывать остальным свой вид безопасности, выдвигая при этом свои условия и требования. Некоторые западные страны, по словам министра, блокируют покупку вооружения, при том, что власти готовы оплатить.

- Сообщество стран Западной Африке разработали региональный план по борьбе с терроризмом. Для его реализации требуется 2,25 млрд долларов. Однако нет никого, кто готов бы стать нашим партнером в этом деле, - констатировал Кулибали, добавив, что основная угроза исходит от Ливии.

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров подтвердил, что разрушенная Ливия стала окном, через которое в Африку потекли террористические группы, «Аль-Каида», ИГИЛ (запрещены в РФ - ред.) и другие. Они захватывают ресурсы, подрывая безопасность и суверенитет стран Сахара-Сахельского региона.

- В национальных рамках эту проблему решить невозможно, а транснациональные рамки - когда Сахельская пятерка предложила Франции свою стратегию борьбы с терроризмом, в ответ Париж выдвинул свои условия обеспечения безопасности, - напомнил посол. - Мы такой подход никогда не разделяли. Сейчас мы предоставляем помощь по борьбе с терроризмом, без вмешательства во внутренние дела, без называния политических и экономических условий.

ПОД УГРОЗОЙ

Первое появление «Аль-Каиды» в Африке произошло в 1998 году, когда был организован теракт у американского посольства в Найроби. Тогда пострадали более 4 тысяч человек, напомнил генсекретарь Совета нацбезопасности Конго Жан-Доминик Окемба.

Сейчас на континенте действует множество террористических группировок.

- Они обладают большим влиянием, создают огромные проблемы для структурной безопасности, затрагивают морские границы, - добавил Окемба, отметив, что основными угрозами является незаконная торговля оружием и наркотрафик.

Список угроз расширил гендиректор Competences Group (Кот-д’Ивуар) Стефан Конан. Смена режимов, гражданские войны, терроризм и войны между африканскими государствами, миграция, морское пиратство, а также киберпреступность. За шесть лет Африка потратила 46 млрд долларов на свою оборону.

Еще одной страной, которая представляет угрозу для африканского континента в силу своего географического положения, является Судан. Об этом напомнил советник Посольства Судана в РФ Муавия Абдельмджид Эльфаки Адам.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ УДАР

Россия накопила огромный опыт в области безопасности и может оказать поддержку африканским государствам, сказал начальник управления анализа и перспективного планирования «Ростеха» Андрей Крюков.

- Формы терроризма меняется, террористы стали более подготовленные в техническом, идеологическом, информационном плане. Они оснащены современным оружием, беспилотниками, используют интернет для идеологической обработки, - напомнил Крюков.

В последние годы 5 африканских государств вошли в топ-10 рейтинга смертности. 51% погибших от рук террористов - это жители Африки. Наиболее распространенные цели террористов - государственные и религиозные лидеры, а также лидеры общественного мнения и представители правоохранительных органов.

По словам Крюкова, Россия готова предоставить современные образцы вооружения - стрелковое оружие, бронеавтомобили, досмотровую технику, а также средства по обеспечению безопасности в мегаполисах.

Также Россия может поделиться опытом в противодействии киберугрозам. Об этом сообщил гендиректор «Инфорус» Андрей Масалович.

- Мы перешли от мониторинга событий к их раннему предупреждению, выявлению событий на ранних стадиях, - сказал Масалович, добавив, что работа ведется над прогнозированием угроз и их нейтрализации в зародыше. - У нас есть решения опробованные в азиатских странах, странах Латинской Америки. Сейчас у нас есть первый опыт сотрудничества с африканскими странами.