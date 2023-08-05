«Мы не одни во Вселенной»: российский космонавт рассказал о неожиданных сюрпризах, которые преподнес полет

Герой России, космонавт Александр Лазуткин прибыл в одну из самых известных гостиниц Москвы, чтобы рассказать, как выглядит наша планета сверху. Фото предоставлено организатором

В «Космосе» о космосе. Герой России, космонавт Александр Лазуткин прибыл в одну из самых известных гостиниц Москвы, чтобы рассказать, как выглядит наша планета сверху и о чем еще можно мечтать, когда желание всей жизни исполнилось.

Гостиница «Космос» когда-то строилась как доказательство того, что в СССР все не хуже, чем в Европе. Здесь был шведский стол, ключ-карты и даже боулинг. На открытии, летом 1979 года выступал Джо Дассен в белоснежном костюме. Во время Олимпиады-80 здесь размещался олимпийский пресс-центр. А 1984 году тут прошел Международный съезд космонавтов и астронавтов. С тех пор гостиница повидала немало почетных гостей: в разное время здесь останавливались Ален Делон, группы BONEY M и Modern Talking, Наталья Орейро, известные спортсмены и политики.

Космонавт Александр Лазуткин приехал сюда в честь годовщины со дня открытия «Космоса». Фото предоставлено организатором

Космонавт Александр Лазуткин приехал сюда в честь годовщины со дня открытия «Космоса». Затаив дыхание, его слушали дети и взрослые – сотрудники компаний, которые входят в корпорацию АФК «Система», которой сейчас принадлежит гостиница.

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ

- Я с детства хотел стать космонавтом. Причем все время хотел. В саду играли в космонавтов. С горки как-то прыгнул зимой – получил прозвище «Сашка-космонавт». Даже в школе учился хорошо, потому что космонавт должен много знать и быть здоровым, - Александр Лазуткин в этот момент строго посмотрел на детей, которые слушали его, затаив дыхание. Потом улыбнулся. - Жаль, что тогда я не знал, космонавт должен не просто хорошо учиться, а быть лучше всех.

Как оказалось, в космическом отряде все предметы нужно сдавать на отлично. Как проходили экзамены? Вот представьте себе, что вы выходите на сцену. Перед вами зрительный зал, там сидит около сотни человек. И каждый из них имеет право задать вам по предмету сколько угодно вопросов, пока не убедятся, что вы действительно все знаете.

- Конечно, при таком обучении мы все выглядели не очень хорошо, - вспоминал космонавт. - Но быть здоровыми – тоже наша обязанность, поэтому между занятиями мы старались бегать, отжиматься, в общем, заниматься физкультурой каждую свободную минутку.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

В отряд космонавтов Лазуткина зачислили в 1992 году. Но в космос он в итоге полетел лишь 10 февраля 1997 года. На корабле «Союз ТМ-25» и на станции «Мир» в общей сложности он провел 184 дня и 22 часа.

- Невесомость наступила неожиданно, я даже ее не почувствовал, потому что был пристегнут. Только бортжурнал вдруг завис в воздухе. Я провел под ним рукой и подумал: «Да я лучше, чем Дэвид Коперфилд», - рассказывал Александр Лазуткин.

А потом признался: первая неделя в невесомости далась ему очень тяжело. Организм у всех адаптируется по-разному. Такое ощущение, будто к голове приливает кровь, и ничего с этим поделать нельзя. Болит голова. Болит спина. Ему было очень плохо, а все вокруг только и твердили: «Невесомость – это такое блаженство!»

первая неделя в невесомости далась ему очень тяжело. Фото предоставлено организатором

- Просто я никому не говорил о своих ощущениях, - объяснил ситуацию космонавт. – Критичными стали 6-7 дни полета. На ужине я со всеми простился, коллеги этого не поняли, но все же. Прилетел в модуль, залез в спальный мешок. Простился с собой, потому что был уверен: ничего этого я больше не увижу. А на утро проснулся и с удивлением подумал: «Я что, живой?». Более того, ничего не болело, тошноты не было. Целый день я ждал подвоха, но его не было – организм адаптировался. Вот тогда и наступило блаженство.

«МЯГКАЯ» ПОСАДОЧКА

Впрочем, долго наслаждаться и прохлаждаться у тех, кто в космосе, времени нет. А полет Александра Лазуткина, наверное, можно назвать рекордсменом по количеству внештатных ситуаций.

- Когда я готовился к полету, мне говорили: «Две-три внештатных ситуации обязательно будут, ну максимум пять». И вот мы полетели. Отстыковалась от нас третья ступень, раскрылись солнечные батареи, но не раскрылась до конца одна из антенн. Один, - загибает палец космонавт. - К станции лететь двое суток. Ночью звучит сирена – отказывает один из блоков управления системой корабля. Два. Подлетаем к станции, корабль идет в автоматическом режиме, и вдруг при подходе к стыковочному узлу появляется надпись «Авария», корабль останавливается и начинает улетать от станции прочь. Три. Дней через 10 после прилета начинается пожар: загорелась кислородная шашка, что было практически невозможно. Но случилось. Четыре.

Вскоре после этого космонавты сбились со счета: системы отказывали одна за другой, их чинили, но тут же случалось что-то еще. В довершении к этому произошло еще и столкновение станции «Мир» с грузовым кораблем. Было понятно, что и полет обратно на Землю может оказаться не из легких. Когда не включился магнитофон для записи переговоров (аналог максимально надежного «черного ящика» на самолетах), все поняли, что так и будет.

В отряд космонавтов Лазуткина зачислили в 1992 году. Фото предоставлено организатором

В момент раскрытия парашюта часть приборов не сработала, и команда чуть ли не до последнего не знала, есть ли над ними спасительный купол. Когда, наконец, его увидели, подумали: «Ну теперь мы точно живы!».

- Удар об землю был страшным. Мы даже дышать сначала не могли. Я подумал: «Ничего себе - мягкая посадка!», - вспоминает Александр Лазуткин. - Когда открыли люк, мы узнали, что двигатели мягкой посадки не сработали. Так мы распрощались с космосом. Живые.

После возвращения на Землю организм тоже адаптировался не сразу. Тяжело было дышать, идти. А тут всю команду встречали журналисты и красивые девушки с хлебом-солью.

— Я пропустил командира вперед. Он подошел к девушке, отломил кусочек хлеба, окунул его в соль, проглотил, поцеловал девушку в щечку и пошел дальше. Я попытался повторить. Кусочек отломил, с солью проглотил, и даже попытался поцеловать девушку. Но тут меня подвела координация движений. Вижу: щека девушки, шея, плечо. Тут стоявший сзади доктор дернул меня обратно, и я не упал. Но понял: «Целовать девушку мне было еще рано», — смеясь, рассказал Александр Лазуткин.

СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ

О чем мечтают космонавты? Конечно, полететь в космос! А что делать, когда это желание исполнилось?

- Когда я полетел на станцию «Мир», у меня было три цели: увидеть землю со стороны, полетать в невесомости и увидеть инопланетян. С невесомостью, как вы помните, отношения у меня сложились хорошие не сразу. Вид Земли их космоса меня удивил. Я и так знал, что она круглая. Но тут оказалось, что мне не комфортно смотреть на нее и не видеть, что же ее удерживает: ни черепах, ни слонов, ни даже веревочки какой-нибудь, - улыбается Александр Лазуткин.

Дети в зрительном зале слушали его, затаив дыхание. «А инопланетян? НЛО вы видели?», - с предвкушением спросил один из зрителей. «Да-да, неужели мы одни во вселенной?», - присоединились остальные.

- Одни ли мы во Вселенной? Для меня этот вопрос отпал сам собой, когда я увидел, сколько звезд и миров вокруг нас. Я уверен: мы не одни. Поэтому я до сих пор хожу и смотрю наверх. Жду, - признался космонавт. – Что касается встречи с НЛО в космосе, то скажу честно: не знаю. Когда я был там, то думал, что инопланетяне появляются во время серьезных испытаний, И вот после того, как в нас врезался грузовой корабль, когда произошла разгерметизация, пропали связь и электричество, мы собрались с коллегами у большого иллюминатора. Я сначала думал: «Там, на Земле знают, что у нас случилось. Значит, и инопланетяне знают. Наверное, прилетят посмотреть на нас». Но время шло, а никто не прилетал. И тут я подумал: «Ну если не прилетают, значит, знают, что все закончится хорошо, и я вернусь домой живой». Так и произошло.

Но вопрос о том, видели ли космонавты инопланетян, остается открытым: ведь это наше воображение рисует нам, что те, другие, наверняка внешне отличаются от нас. А если это не так? То-то же!

Люди в зрительном зале слушали космонавта, затаив дыхание, а после - встали в очередь за автографом. Фото предоставлено организатором

И хотя инопланетян Александр Лазуткин не увидел (вроде бы), главная его мечта о космосе сбылась. Что дальше? Дальше пришлось искать другую мечту. Такой стало желание увидеть кольца Сатурна. И вот как-то уже после возвращения на Землю он приехал к друзьям в обсерваторию. И эта мечта сбылась тоже.

- Сначала был восторг. А потом мысль: «Ну вот, еще одна мечта сбылась», - говорит космонавт. – Осталась еще одна – Туманность Андромеды. Я бы хотел увидеть ее в телескоп. И мог – на слете астрономов. Но не стал. Пусть эта мечта останется со мной.