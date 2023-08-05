Жители мегаполисов реже рожают и занимаются сексом: и вот почему

Жизнь в мегаполисе дает свои преимущества, но и несет свои «побочные эффекты» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стресс и перенапряжение, вот о чем мы часто говорим, когда встречаемся с друзьями или приходим домой с работы. Жизнь в мегаполисе дает свои преимущества, это и большая доступность медицинской и психологической помощи, в том числе, возможности для обучения и профессионального развития, но и несет свои «побочные эффекты». Об основных рисках жизни в мегаполисе и лайфхаках, как с ними справляться, на Московском урбанистическом форуме рассказали доктор медицинских наук, заведующий онкоурологического, онкогинекологического отделения РНЦРР, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины РУДН Александр Дзидзария и нейробиолог, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин.

ТАК ЛИ СТРАШЕН СТРЕСС, КАК ЕГО РИСУЮТ?

Сам по себе стресс – это не плохо, а хорошо, исходно термин «стресс» означает напряжение, нагрузка. Это своеобразный защитный механизм, который позволяет нам мобилизоваться и отстоять себя и свои интересы, а при необходимости – убежать от угрозы. Плохо становится, когда стресс перестает быть механизмом адаптации человека к меняющимся условиям внешней среды, и превращается в нашего врага. Проблемы появляются, когда нагрузка слишком интенсивная или слишком длительная, когда каждый день вы тратите чуть больше энергии, чем восстанавливаете.

ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ: ПОЧЕМУ ЗАЧИНАТЬ И РОЖАТЬ ДЕТЕЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ?

- Истощение ресурсов организма и хроническая усталость – это дорога к онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям и к тому, что у половины пар, способных к деторождению, возникают сложности с зачатием, - говори врач-онкоуролог Александр Дзидзария. – Тут и дефициты, например, у женщин это частая железодефицитная анемия, сказывается и мода на вегетарианство, и стрессы, и мода на истощенное телосложение, да и возраст вступления в брак в городах отдаляется. А ведь после 35 – 40 лет существенно возрастает риск патологий развития плода, но это сложность не только женщин, но и мужчин. С каждым годом происходит фрагментация ДНК и у мужчин снижается качество спермы. На стресс реагирует и эндокринная система, это сразу видно в анализах. У мужчин показатель того, что стресса в жизни слишком много и точно пора перезагружаться, - пропадает утренняя эрекция.

То, что сейчас считается нормой по качеству спермы, раньше считалось просто ужасным, отмечает врач. Оказывается, у старших поколений в молодом возрасте уровень тестостерона был выше, чем сейчас в том же возрасте у их сыновей.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, КАК ПОБОРОТЬ СТРЕСС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ?

Думаете, после стресса нужен максимальный отдых по типу «лежбища для котиков», только на диване? Один из эффективных приемов, — это смена доминанты деятельности.

- К примеру, на работе я оперирую, а вечером – пошел на борьбу, - говорит Александр Дзидзария. – Я так релаксирую, поскольку меняю характер психологической нагрузки и выбрасываю какие-то негативные эмоции, но самое главное – остаюсь физически активным. Второе, очень важно качественное питание и стоит добавлять вещества для поддержки нервной системы. Например, я пью триптофан для нервной системы, слежу за витамином Д.

Тренироваться жителю большого города просто необходимо, ведь это значит компенсировать то неполезное, что принес с собой прогресс. А работать стоит так: 20 – 30 минут позанимались, 10 минут отдохнули. Делайте регулярные перерывы в работе и учебе и не стоит ходить «фиолетового цвета» на работу, регулярный отпуск и выходные – залог здоровья.

- Мой рецепт здорового питания, это, прежде всего, простая пища, моно-составляющая по продуктам и самого простого приготовления, - говорит врач. – И важно подбирать рацион питания под свои нагрузки.

ВМЕСТО СТОРИС В СМАРТФОНЕ – ПРОГУЛКА ЗА ГОРОДОМ

Залипание в сторис в телефоне – это определенного рода «наркомания» современного горожанина. Да, наш мозг очень любит есть информацию, причем, без разбора. На этой особенности мозга и зациклены алгоритмы соцсетей. Можно 40 минут листать ленту, «а вдруг сейчас будет что-то действительно интересное?».

- Наш мозг впитывает все, что мы видим и слышим, причем, на глубинных уровнях даже тогда, когда мы этого не осознаем, - говорит нейробиолог Вячеслав Дубынин. - В коре больших полушарий и в стволовых структур мозга вся информация продолжает крутиться. Отсюда, в том числе, и может возникать тревожность.

К тому же визуальная среда города устроена таким образом, что мы видим вокруг себя много прямых линий и прямых углов, что для природы, конечно, не характерно.

- Наша зрительная система, с одной стороны, очень любит прямые линии, а с другой, большое их количество довольно быстро утомляет нашу нервную систему, потому что наш мозг все время анализирует это пространство, - говорит нейробиолог Вячеслав Дубынин. - Когда мы попадаем в лес, там все линии изогнутые и наша нервная система отдыхает. Не зря же архитектор Гауди снискал себе мировую славу тем, что использовал плавные линии в архитектуре. Так что, смена природы и ландшафтного окружения очень полезна для нашего мозга.