Штурм поселка Новоселовское, что в Луганской области попал на видео.

Новые реалии: поле боя, как на ладони — в объективе камеры беспилотника. В распространенном Минобороны видео — штурм поселка Новоселовское, что в Луганской области. В последние недели российские войска на этом направлении перешли от активной обороны в «ползучее» наступление, отбив квадратных километров территории больше, чем Украина по всей линии за два месяца.

Вот группа «захистиников» бежит между руинами и запрыгивает в полуразрушенный дом. Его тут же снайперски расколошмачивает наша артиллерия. Уцелевшие бегут дальше, их снова накрывают разрывы. Они прячутся под сгоревший броневик. В дело вступают минометы, закидывая снаряды буквально под ноги. Завидная точность. Следом пойдут наши штурмовые группы, выполняя самую сложную работу, чтобы в новой фронтовой сводке появился очередной освобожденный населенный пункт.

Новоселовское стоит на трассе Купянск-Сватово, по которой ВСУ планировали наступать на Луганскую народную республику в прошлом году, после нашего отхода из Харьковской области. Сегодня наши подразделения медленно, но планомерно отвоевывают утраченные земли. И это, пожалуй, тот козырь, который мы держали к украинскому «наступу». Киев сконцентрировал свои ресурсы на приоритетном — Запорожском направлении в надежде прорвать там линию обороны и широкой поступью направиться к Азовскому морю и крымским перешейкам.

Но, судя по всему, неожиданно для противника мы начали давить на Красно-Лиманском и Купянском направлениях, заставив Украину распылять свои резервы по всей зоне СВО. Лишая себя возможности сконцентрировать большие силы на одном участке. Сейчас ВСУ оказались в не очень выгодной для себя позиции. Я ездил по этой трассе много раз, пока наша группировка была в Изюме. Там практически нет населенных пунктов, за которые можно было бы цепляться. И угроза потери Купянска для противника стала неиллюзорно прорисовываться и с юго-востока, как раз от Новоселовского, и с северо-востока, где наши войска также потихоньку движутся вперед. При это мы умудряемся расширять плацдарм, улучшая свои позиции по флангам, чтобы избежать угрозы окружения наших войск на выступах.

Конечно, об освобождении Купянска говорить еще очень рано. Врага для начала надо выдавить за естественную преграду — речку Оскол, а это значит, надо двигаться широким фронтом — от Кременной и почти до границы с Белгородчины. Но я смотрю на карту продвижения на этом направлении и испытываю осторожный оптимизм.