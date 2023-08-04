Певица Рита Dakota променяла свою свадьбу на подарок ребятам из детского дома в Тверской области

Фото: соцсети певицы

Пышное торжество, дорогое белое платье, сотни гостей - мода на шикарные свадьбы в последние годы постепенно утихает. Все больше людей понимает, что внутреннее наполнение может быть куда важнее внешних атрибутов. Новым трендом стало начинать семейную жизнь с добрых поступков: ведь то, что кого-то порадует всего лишь день, для другого может стать счастьем на долгие годы.

Тренд отдавать средства на благотворительность, а не свадебный банкет, поддерживают и звезды. Популярная певица Рита Dakota сделала свой свадебный подарок «Зубцовскому детскому дому». Вместо банкета на сотни гостей невеста с женихом решили потратить деньги на помощь детям-сиротам. Молодожены отправились в Тверскую область, чтобы лично передать сотрудникам и воспитанникам детского дома спортинвентарь и средства на ремонт помещений.

Певица, несмотря на звездный статус, честно призналась: с мужем они просто расписались в МФЦ. Не было ни платья, ни лимузинов, ни множества гостей.

- Начать семейную жизнь с большого доброго дела было нашей мечтой. Вместо застолья мы сделали ремонт и купили велосипеды Зубцовскому детскому дому, - рассказала Дакота.

Рита и ее супруг Федор Белогай устроили для детей пикник прямо во дворе детского дома, а после все играли в футбол и пели под гитару.

Певица поддерживает многие социальные проекты, например, помогла открыться кризисному центру для женщин, попавших в беду, «Дом для мамы». Как-то в интервью певица призналась, что и сама задумывается об открытии благотворительного фонда.

Акция, которую поддержала звезда, прошла совместно с благотворительным фондом помощи Детским Домам России «Добрые люди». Команда благотворительной организации выезжает в детские дома, находящиеся вдали от больших городов, туда, где помощь особенно ждут. Волонтеры устраивают детям праздники, привозят вещи, медикаменты и подарки, приглашают гостей – фотографов, музыкантов для творческих встреч с детьми.