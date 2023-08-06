Женя стал военным, чтобы помочь многодетной семье

В ночь на 25 февраля 2022 его покалечило взрывом - машина, в которой он ехал, упала с моста в воду, Фото: Ярослава ТАНЬКОВА

Семья Жени живет старом деревенском доме дом. Мама, на которой хозяйство держится. Папа вкалывает в городе за копеечную зарплату и приезжает домой только на выходные (из предприятий в округе — один завод по производству упаковки, работы просто нет). Но никто не жалуется. До города - Новосибирска - несколько часов езды. Тут все так живут. Правда, Корнеевы еще и многодетные – у Жени трое младших братьев. Однако это же не горе, а счастье, хоть и непростое.

Женя – старший сын – всегда ощущал ответственность и мечтал, когда вырастет, помочь родителям. Хотел выучиться, стать хорошим специалистом, устроиться на хорошую работу, купить машину. Поступил в новосибирский железнодорожный колледж на помощника машиниста, но тут призвали в армию. А там - и на контракт: «Хорошая зарплата! Служба – мужское дело! Соглашайся!». Женю дома ждала невеста, и ему так хотелось свою семью создать, а учеба в колледже когда еще закончится… Согласился.

Подписывал контракт, радовался сумме – вот он и опора семьи, теперь новая жизнь начнется! Сняли с Кристиной квартиру в городе, стали жить. Но счастье продлилось недолго.

- Однажды Женя сказал мне, что уезжает в командировку по работе на три месяца, – рассказывает Кристина. - Я, конечно, расстроилась, но не волновалась. Он же был связистом, а их часто забирают на дополнительную учебу. О том, что мой жених стал участником СВО, я узнала только через неделю – в начале марта. В ночь на 25 февраля 2022 его покалечило взрывом - машина, в которой он ехал, упала с моста в воду, и чудо, что Женя вообще выплыл. Мне позвонили из больницы, сообщили, что ранен, но жив. Это был шок и радость одновременно!

Кристине пришлось уволиться с работы, чтобы быть рядом с любимым, и помогать ему Фото: Ярослава ТАНЬКОВА

После операции парень полгода провел в военном госпитале в Москве. А когда вернулся, стало понятно, что съемная квартира молодой семье не под силу. Поехали в родное Болотное, к родителям. Кристине пришлось уволиться с работы, чтобы быть рядом с любимым, и помогать ему. Жене оформили пенсию, получили выплаты за увечья - и президентскую, и губернаторскую. Казалось, надолго хватит! Но деньги растаяли на глазах. Оно и понятно. Попробуй, оборудуй обычный частный дом под инвалидную коляску! Пандусы, всякие держалки-ручки… Делали все своими руками. Папа, приезжая с вахты, тут же принимался за сооружение удобств для сына. Но материалы сами по себе денег стоят.

Но главное - реабилитация. Чтобы по максимуму вернуть телу подвижность, справиться с немощностью и бессилием, необходимо заниматься со специалистами, на серьезных тренажерах, регулярно, и залог успеха этих занятий – непрерывность! Такое лечение в нужном размере, увы, никакие выплаты не окупят. И остался постепенно Женя и без работы, и без здоровья, и без денег на его поправку.

- Я бы ни в коем случае не стал жаловаться и просить – вздыхает парень. – Пенсию же мне платят. Но проблема в том, что даже если я всю ее только на реабилитацию буду тратить, не хватит! Ведь один курс лечения стоит почти 400 000 рублей, а мне нужен не один. И жить еще на что-то нужно. Врачи говорят, что у меня есть все шансы снова встать на ноги. Пока есть, если не прекращать заниматься. Пожалуйста, помогите!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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