Виктория Исакова увлеклась психозондированием

Фото: кадр из фильма "Лунатики"

Кинофестиваль «Окно в Европу» с этого года поменял название, теперь он официально называется «Выборг». Легко понять, почему так произошло: например, потому, что Финляндия, в 60 километрах от которой расположен балтийский город, стала совсем негостеприимной. Но, если честно, никаким «окном в Европу» выборгский фестиваль сроду и не являлся, а был самым обыкновенным смотром отечественных картин, так что перемена имени никак на нем не отразилась.

Открылся фестиваль по традиции торжественным шествием гостей, участников и примкнувших к ним горожан от гостиницы «Дружба» до кинотеатра «Выборг-палас». В самом кинотеатре настроение было скорее минорным: это первый фестиваль, который проводится без Армена Медведева, киноведа, продюсера, бывшего министра кинематографии СССР. Он был одним из создателей «Окна в Европу» и душой мероприятия. Увы, Армен Николаевич скончался в декабре прошлого года.

На открытии показали конкурсный фильм «Нина», снятый Оксаной Бычковой, автором «Питер FM» и «Еще одного года». Речь в нем идет о женщине по имени, соответственно, Нина (Юлия Пересильд), которая кажется абсолютно счастливой. У нее есть заботливый и чуткий муж (Кирилл Кяро), двое замечательных детей. И вдруг раздается звонок от бывшего бойфренда (Евгений Цыганов): он в Тбилиси, умирает от какой-то редкой болезни сердца. Хочет напоследок повидаться с любимой когда-то девушкой и предлагает немедленно приехать к нему. Муж, святой человек, отпускает Нину на Кавказ, и там у нее начинаются приключения. Во-первых, бывший бойфренд ненавязчиво пытается ею напоследок овладеть (от него приходится вяло отбиваться, вместо секса предаваясь воспоминаниям о 2005 годе, когда они были вместе: «Увидели бы мы тогда, какими станем со временем!») Во-вторых, на рынке Нина знакомится с симпатичным продавцом чурчхелы, и это будет иметь далеко идущие последствия. Муж, с которым Нина скайпится каждый вечер, начинает подозревать, что ждать ее домой уже бессмысленно. В целом, он окажется прав.

В «Нине» настолько хорошие артисты (прежде всего это касается Цыганова) и настолько живописные зимние грузинские ландшафты, что не сразу обращаешь внимание на крайнюю рыхлость продукта. Это история про прекрасную леди, которая сама не знает, чего она хочет; каждый раз, когда надо продемонстрировать, какой у нее сложный внутренний мир, камера просто на минуту замирает, тупо пялясь на красавицу Пересильд. А внутренний мир становится все сложнее, а поступки — все непредсказуемее. Венчает «Нину» абсурдный, нелогичный, - а если попросту, совершенно идиотский финал.

Как могла Бычкова, в прошлом автор хороших картин, выпустить явный неликвид? Ответ кроется в словах, которые она на днях написала в соцсети: «К сожалению - в фильме «Нина» мой только материал и фамилия в титрах. Каюсь - смалодушничала, не сняла фамилию. Монтаж и звук - делали без меня. Цвет - без оператора. Очень трагичная история для меня. Собственно вот». Уж непонятно, почему Бычкова не доделала свой фильм сама, и как бы он выглядел в авторской версии, но история и впрямь получилась малорадостной.

Еще одна конкурсная картина называется «Лунатики», снял ее заслуженный режиссер Юрий Мороз (сериалы «Каменская», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Угрюм-река»), а главную роль сыграла его супруга Виктория Исакова. Ее героиня — очень ухоженная дама, продюсирующая арт-проекты и живущая на деньги бывшего супруга-богача. У нее есть сын Никита, рэпер и «сознательный наркоман» (то есть такой, который все понимает про себя и про вред наркотиков, но останавливаться не желает). Устав от его передозов, каждый из которых может закончиться смертью, мать решается на радикальное лечение. И парень просто исчезает с радаров. Через полгода его подружка приносит в полицию заявление: ей кажется, что бойфренда убили. Следователь (Алексей Филимонов) встречается с матерью и разбирается, в чем заключалось лечение, которому она подвергла своего великовозрастного ребенка.

А лечение это называется «психозондированием» (или как-то так), в его ходе оказывается воздействие на подсознание пациента, и изменяется его память. «Наркотиков в его воспоминаниях больше не будет» - обещает врач, и действительно — Никита становится другим человеком. Самое любопытное, что «Лунатики» основаны на реальной истории: Юрий Мороз утверждает, что у героя есть прототип, которому вот так же почистили память, после чего жизнь его преобразилась. Эта методика разрабатывалась еще в СССР академиком Игорем Смирновым, и, наверное, заслуживает отдельного рассказа, не в рамках репортажа с фестиваля.

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