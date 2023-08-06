«Звонила, сказала, что ее силой держат в доме»: кем была первая рабыня смолинского маньяка, чьи кости нашли в подвале

Кем была убитая им женщина, останки которой нашли под полом

Пожалуй, самая главная загадка, которая на данный момент сохраняется в истории челябинского маньяка Владимира Ческидова: кем была убитая им женщина, останки которой нашли под полом.

Напомним, настоящая история незаметного и необщительного жителя пригородного поселка Смолино всплыла почти случайно. После выпивки у 51-летнего мужчины началась белая горячка с бредом и агрессией, пожилая мама вызвала психиатрическую бригаду. Владимира забрали. Мать поехала за ним. (Валентина Ческидова, между прочим, сама когда-то работала фельдшером на скорой и медсестрой в местной психушке). Пока Ческидовых не было, из дома сумела сбежать 33-летняя Екатерина Белянкина. Добравшись до дома сестры, живущей в другом районе, женщина сообщила, что в далеком 2009 году пришла в гости к случайному знакомому. И с тех пор, 14 лет, он держал ее в рабстве, закрыв в одной из комнат.

По словам Белянкиной, одно время у Ческидова жила еще одна пленница. Женщину по имени Оксана, которой было около 30 лет, маньяк держал в сарае. Однажды Оксана пыталась сбежать и Ческидов ее зарезал. Потом расчленил тело, пытался сжечь, но в итоге спрятал в подпол. Во время обыска криминалисты действительно нашли человеческие останки. Кости лежали в большой кастрюле, которую Ческидов спрятал «подальше» в погребе. Там же, к слову, семья хранила и продукты…

Но кем была убитая? Найденные останки сейчас изучают эксперты. А мы провели свое небольшое расследование.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Итак, у нас есть мизер информации о жертве. По словам Кати, Оксана попала к Ческидову в 2010-2011 годах, то есть, позже нее самой. Дата «плавающая», потому что за 14 лет женщина пережила серьезный удар по психике - точная дата убийства нам пока неизвестна. Только со слов самой Екатерины, но в датах - повторим - она может и путаться. При этом на момент убийства, опять же со слов спасшейся, Оксане было около 30 лет.

Саму Екатерину, напомним, родня не искала. Так только, самостоятельно, по знакомым поспрашивали. Но никакой официальной информации о поисках, вроде волонтерских листовок, не существует. (Дядя Белянкиной вообще заявил журналистам, что был уверен, что Кати больше нет вживых).

Мы же поверили в лучшее. Поверили, что Оксану все-таки искали. Поэтому обратились за помощью к тем самым поисковикам.

Ребята из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в течение суток несколько раз промониторили свою базу в поисках подходящих заявок. К слову, иногда случается, что родственники пропавших без вести людей обращаются в отряд и через годы. Во время очередной волны активности. Такие поиски волонтеры «ЛА» не ведут, их профиль - помощь по только что пропавшим людям. Но обращения в базе все равно фиксируются.

К сожалению, в крупнейшем поисково-спасательном отряде России нам ничем помочь не смогли.

«Очень мало информации, чтобы что-то подтверждать», — сообщил представитель отряда. При этом уточнил, что «Лиза Алерт» не принимает заявки на поиск, если ранее не было написано заявление в полицию об исчезновении человека. Можно предположить, что по поводу нашей Оксаны в полицию в первой половине никто действительно не обращался?

В местном челябинском отряде «Легион-Спас» нам тоже ничем помочь не смогли: не было подобных обращений!

ДЕВУШКА ИЗ МИАССА

Тем не менее один вариант, который можно отнести и к нашим поискам, есть.

5 марта 2012-го в городе Миасс Челябинской области пропала 29-летняя Оксана Иванова. Позже появилась информация, что она могла уехать в областной центр, Челябинск (между городами чуть более 80 км). Через полгода после исчезновения женщина позвонила родным и сообщила, что ее удерживают в некоем частном доме. После этого никаких весточек о себе Оксана не подавала. И никогда не была найдена.

В ориентировки дается такая информация. Невысокая (164 см), худенькая, черные волосы, коричневые глаза. Из особых примет - шрам от ножа на правой руке в районе запястья. В момент исчезновения была одета в красную куртку, белую футболку и синие джинсы.

Разумеется, нельзя утверждать, что именно эта девушка попала в дом Ческидова. Но совпадения по имени, возрасту и дате исчезновения имеются.

Можно предположить, что вторую пленницу Владимир Ческидов мог найти по тому же алгоритму, что и Катю - познакомились у вокзала, разговорились, пригласил «в гости».

Найденные в погребе останки сейчас изучат судмедэксперты. Возможно, после окончания экспертизы личность жертвы все-таки будет установлена.

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