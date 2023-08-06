Кто сбросил ядерную бомбу? Возмутительное заявление Генсека ООН

Виталий Коротич: «Жалко, противно, но мы живем в плену этой пропаганды» Фото: Евгения ГУСЕВА

78 лет назад, в августе 1945-го, американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки -74 тысячи. В основном - мирное население.

В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в этих городах проходят поминальные мероприятия - церемонии мира.

- … Виталий Алексеевич, сегодня такой печальный день… Генсек ООН Гутерриш по этому поводу опубликовал свое заявление. Но - там нет ни слова о том, кто бомбил Хиросиму, чьи летчики, какого государства. Как это понять? Как бы все это нам объяснили (не за Гутерриша, конечно)?

- Все мировые события, в принципе, существуют панорамно.

- В каком смысле?

Что происходило 78 лет назад? В Европе закончилась Вторая мировая война. И руководители великих держав, которые, в общем-то, были формально союзниками, уже понимали, что эти отношения разваливаются.

И уже союзничество Соединенных Штатов, Объединенного королевства Великобритании и Советского Союза, в общем, существует только формально.

И вот в это время нарастала в американской пропаганде легенда о том, что в Европе коммунистические партии, особенно в Италии, во Франции, сыграли решающую роль в победе над нацизмом. И, дескать, Сталин очень хочет продолжать наступление, не останавливаться.

А у нас, в СССР, в это время в армии находилось больше 10 миллионов человек.

Мол, мы сейчас тут с вами празднуем, говорили в Америке, а Сталин вот-вот пойдет на Европу.

Американцы заканчивали работу над атомной бомбой, они обогнали нас.

Точно такой же проект, который вел у нас Лаврентий Берия и в котором были объединены крупнейшие физики - это все еще находилось в работе.

И разведчики работали, и физики, и все работали.

Но у нас бомбы все еще не было, а у американцев - была. И вот в Америке умер творец отношений с Советским Союзом - Франклин Делано Рузвельт, и его вице-президент Трумэн - стал президентом.

Который откровенно говорил о том, что он должен остановить это предполагаемое движение, надо остановить Советский Союз и так далее.

В Потсдаме проходила встреча руководителей победивших стран, там собрались Сталин, Трумэн, туда приехали все руководители.

И там Трумэн сказал Сталину о том, что у него есть ядерная бомба, и он не хотел бы ее использовать зря.

Когда это было сказано, его поразило, что Сталин никак на это не отреагировал, совершенно не отреагировал и не впал ни в панику, ни в восторг, просто кивнул головой.

И вот, по американской версии, бомбы на Японию сброшены были - для того чтобы остановить советское движение в Европу и остановить торжество коммунистических режимов в странах, где они были в неимоверном авторитете…

- Так почему же сейчас Гутерриш в своем обращении забыл упомянуть разбомбившую Хиросиму страну?

- Потому что американцы, вообще, никогда ни в чем не извинялись и не извиняются.

Они уничтожили много стран, они уничтожали Вьетнам, Ирак, Ливию, сейчас - в Сирии «резвятся».

Это все страшно. Но ни разу они не признали того, что были не правы.

Штаты гробят своих солдат, они гробят чужестранцев - бессчетно.

Да и сейчас, собственно, вкладывая свои деньги и свое оружие в войну против России, они продолжают то же самое.

- Скажите, а Генеральный секретарь ООН, он же - не американец. И, вроде как, - «над Америкой».

- Так он «вроде» так.

Но живет в Нью-Йорке, и Организация Объединенных Наций находится на полуострове Манхэттен, на самом страшном, в самом таком активном участке американского бизнеса. Организация Объединенных Наций давно уже под контролем американцев, и там ни одного решения, которое предлагало бы, - осуждение, скажем, американского террора в той или другой стране, с осуждением их нападения – от Афганистана до других азиатских стран…

Да и по поводу всех безобразий в Европе.

Ни одного такого решения не прошло, независимо от того, кто руководит, Гутерриш или кто-то другой, кто руководил ООН.

ООН полностью давно находится под контролем Соединенных Штатов.

США там платят основную сумму на содержание ООН

И еще Советский Союз, а сейчас и Россия, серьезно говорит о том, что надо ее - эту международную организацию - перевести в какую-нибудь другую страну. Но серьезных дискуссий об этом нет.

И Гутерриш, в принципе, не может восстать против своего кормильца. Против того, кто содержит Организацию Объединенных Наций.

И, хотя бюджет там складывается из взносов и других стран, но все это построено на американской земле, и дом стоит в Штатах, и ездить по улицам надо по правилам США.

И, если хотят, они не дают визы тем же советским, а потом и российским представителям даже на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

То есть, именно американцы заправляют в ООН.

И несчастный Гутерриш, конечно, хотел бы, наверное, быть более объективным.

Да, он - не американец, а португалец, по традиции генсек ООН избирается из нейтральной страны.

Да, и он, вроде, пытается быть нейтральным.

- А Япония, которая отмечает скорбную дату, та тоже уходит от акцентов - кто же конкретно и на самом деле бомбил из города…

- А японцы боятся, японцы оккупированы, японцы дорожат своей зависимостью от американцев.

Они полностью подчинены Соединенным Штатам. И - не только их Военно-морскому флоту, который стоит там, не только их ядерным боеголовкам и подводным лодкам с ядерными же боеголовками.

Вот все это, в принципе, связывается в один узел.

И поэтому сейчас сказать, что это сделали американцы…

Ну, нет! Просто в Японии, когда отмечают эти чёрные дни и поминают погибших,, говорят, что прилетел большой самолет и сбросил ядерные бомбы.

То ли он с Луны прилетел, то ли с Марса, то ли непонятно откуда.

И, вообще, следуя этой пропаганде, можно предположить, что… «самолет, наверное, был советским».

Жалко, противно, но мы живем в плену этой пропаганды.

И сейчас, если уже такая личность, как Генеральный секретарь ООН, вынужден подчиняться этому, то о чем можно говорить?

- Так о чем же? Особенно нам…

- Значит, надо говорить о своей независимости, суверенитете.

И - осознавать, что у нас есть они - атомные бомбы. Но мы никого не собираемся ими пугать.

Но - в тех же Штатах пусть знают - это у нас имеется. И, если что…

- Спасибо вам огромное, Виталий Алексеевич.