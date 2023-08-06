Кто сбросил ядерную бомбу? Возмутительное заявление Генсека ООН

Виталий Коротич: «Жалко, противно, но мы живем в плену этой пропаганды»
Фото: Евгения ГУСЕВА
78 лет назад, в августе 1945-го, американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.
В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки -74 тысячи. В основном - мирное население.
В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в этих городах проходят поминальные мероприятия - церемонии мира.
- … Виталий Алексеевич, сегодня такой печальный день… Генсек ООН Гутерриш по этому поводу опубликовал свое заявление. Но - там нет ни слова о том, кто бомбил Хиросиму, чьи летчики, какого государства. Как это понять? Как бы все это нам объяснили (не за Гутерриша, конечно)?
- Все мировые события, в принципе, существуют панорамно.
- В каком смысле?
Что происходило 78 лет назад? В Европе закончилась Вторая мировая война. И руководители великих держав, которые, в общем-то, были формально союзниками, уже понимали, что эти отношения разваливаются.
И уже союзничество Соединенных Штатов, Объединенного королевства Великобритании и Советского Союза, в общем, существует только формально.
И вот в это время нарастала в американской пропаганде легенда о том, что в Европе коммунистические партии, особенно в Италии, во Франции, сыграли решающую роль в победе над нацизмом. И, дескать, Сталин очень хочет продолжать наступление, не останавливаться.
А у нас, в СССР, в это время в армии находилось больше 10 миллионов человек.
Мол, мы сейчас тут с вами празднуем, говорили в Америке, а Сталин вот-вот пойдет на Европу.
Американцы заканчивали работу над атомной бомбой, они обогнали нас.
Точно такой же проект, который вел у нас Лаврентий Берия и в котором были объединены крупнейшие физики - это все еще находилось в работе.
И разведчики работали, и физики, и все работали.
Но у нас бомбы все еще не было, а у американцев - была. И вот в Америке умер творец отношений с Советским Союзом - Франклин Делано Рузвельт, и его вице-президент Трумэн - стал президентом.
Который откровенно говорил о том, что он должен остановить это предполагаемое движение, надо остановить Советский Союз и так далее.
В Потсдаме проходила встреча руководителей победивших стран, там собрались Сталин, Трумэн, туда приехали все руководители.
И там Трумэн сказал Сталину о том, что у него есть ядерная бомба, и он не хотел бы ее использовать зря.
Когда это было сказано, его поразило, что Сталин никак на это не отреагировал, совершенно не отреагировал и не впал ни в панику, ни в восторг, просто кивнул головой.
И вот, по американской версии, бомбы на Японию сброшены были - для того чтобы остановить советское движение в Европу и остановить торжество коммунистических режимов в странах, где они были в неимоверном авторитете…
- Так почему же сейчас Гутерриш в своем обращении забыл упомянуть разбомбившую Хиросиму страну?
- Потому что американцы, вообще, никогда ни в чем не извинялись и не извиняются.
Они уничтожили много стран, они уничтожали Вьетнам, Ирак, Ливию, сейчас - в Сирии «резвятся».
Это все страшно. Но ни разу они не признали того, что были не правы.
Штаты гробят своих солдат, они гробят чужестранцев - бессчетно.
Да и сейчас, собственно, вкладывая свои деньги и свое оружие в войну против России, они продолжают то же самое.
- Скажите, а Генеральный секретарь ООН, он же - не американец. И, вроде как, - «над Америкой».
- Так он «вроде» так.
Но живет в Нью-Йорке, и Организация Объединенных Наций находится на полуострове Манхэттен, на самом страшном, в самом таком активном участке американского бизнеса. Организация Объединенных Наций давно уже под контролем американцев, и там ни одного решения, которое предлагало бы, - осуждение, скажем, американского террора в той или другой стране, с осуждением их нападения – от Афганистана до других азиатских стран…
Да и по поводу всех безобразий в Европе.
Ни одного такого решения не прошло, независимо от того, кто руководит, Гутерриш или кто-то другой, кто руководил ООН.
ООН полностью давно находится под контролем Соединенных Штатов.
США там платят основную сумму на содержание ООН
И еще Советский Союз, а сейчас и Россия, серьезно говорит о том, что надо ее - эту международную организацию - перевести в какую-нибудь другую страну. Но серьезных дискуссий об этом нет.
И Гутерриш, в принципе, не может восстать против своего кормильца. Против того, кто содержит Организацию Объединенных Наций.
И, хотя бюджет там складывается из взносов и других стран, но все это построено на американской земле, и дом стоит в Штатах, и ездить по улицам надо по правилам США.
И, если хотят, они не дают визы тем же советским, а потом и российским представителям даже на сессию Генеральной ассамблеи ООН.
То есть, именно американцы заправляют в ООН.
И несчастный Гутерриш, конечно, хотел бы, наверное, быть более объективным.
Да, он - не американец, а португалец, по традиции генсек ООН избирается из нейтральной страны.
Да, и он, вроде, пытается быть нейтральным.
- А Япония, которая отмечает скорбную дату, та тоже уходит от акцентов - кто же конкретно и на самом деле бомбил из города…
- А японцы боятся, японцы оккупированы, японцы дорожат своей зависимостью от американцев.
Они полностью подчинены Соединенным Штатам. И - не только их Военно-морскому флоту, который стоит там, не только их ядерным боеголовкам и подводным лодкам с ядерными же боеголовками.
Вот все это, в принципе, связывается в один узел.
И поэтому сейчас сказать, что это сделали американцы…
Ну, нет! Просто в Японии, когда отмечают эти чёрные дни и поминают погибших,, говорят, что прилетел большой самолет и сбросил ядерные бомбы.
То ли он с Луны прилетел, то ли с Марса, то ли непонятно откуда.
И, вообще, следуя этой пропаганде, можно предположить, что… «самолет, наверное, был советским».
Жалко, противно, но мы живем в плену этой пропаганды.
И сейчас, если уже такая личность, как Генеральный секретарь ООН, вынужден подчиняться этому, то о чем можно говорить?
- Так о чем же? Особенно нам…
- Значит, надо говорить о своей независимости, суверенитете.
И - осознавать, что у нас есть они - атомные бомбы. Но мы никого не собираемся ими пугать.
Но - в тех же Штатах пусть знают - это у нас имеется. И, если что…
- Спасибо вам огромное, Виталий Алексеевич.