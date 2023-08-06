Минобороны нанесло массированный удар по аэродромам ВСУ

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сообщили в Минобороны России.

Эти авиационные базы ВСУ использовались киевским режимом для переброски резервов и вооружений.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил данные об уничтожении сил и средств ВСУ в ходе специальной военной операции за минувшие сутки: на Купянском в восьми атаках и контратаках подразделения ВСУ потеряли до 50 солдат, на Донецком до 170, на Краснолиманском до 110, на Южно-Донецком до 150, на Запорожском до 80, на Херсонском до 40.

Кроме 600 наемников киевского режима наши воины ликвидировали две американских самоходки гаубицы М109 «Paladin», две польских самоходки «Krab», две артиллерийских система М777 производства США, а также десятки единиц советской военной техники, что стоит на вооружении формирований ВСУ.

За это время оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска в Запорожье уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ, а на аэродроме Запорожье поразили ангары с авиационной техникой ВСУ. Артиллерией нашей группировки в районе Парасковиевка разбит пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также нанесено поражение 136 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 16 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5534 - беспилотных летательных аппарата.

428 - зенитных ракетных комплексов.

11143 - танков и других боевых бронированных машин.

1143 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5778 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12098 - единиц специальной военной автомобильной техники.