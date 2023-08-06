Певица Лада Дэнс попала в крупную аварию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о состоянии Лады Дэнс после аварии, какие прогнозы у врачей. 5 августа российская певица и актриса Лада Дэнс попала в крупное ДТП с участием сразу нескольких машин на трассе М-2 в районе Подольска. Артистка передвигалась в арендованном «Мерседесе» после корпоративного выступления, когда машина, в которой она находилась, врезалась в «Бентли». С тяжелыми травмами Ладу госпитализировали в одну из частных клиник Московской области. На следующий день после аварии «КП» удалось связаться с директором певицы, известным продюсером Сергеем Пудовкиным, который дал некоторые прояснения по состоянию здоровья певицы и расследованию ЧП.

Последние новости о состоянии Лады Дэнс после аварии

- Сергей, в каком состоянии сейчас Лада? Какие новости?

- Лада проходит лечение в подмосковной клинике и находится под наблюдением врачей.

- Характер травм уже установлен? Что говорят врачи?

- В результате аварии она получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы. Прогнозы по состоянию сейчас хорошие.

- Как оценивается состояние?

- Состояние средней тяжести. Она в сознании.

- Что будет дальше? Какие процедуры уже пройдены и какие ей только предстоит пройти?

- Реальная оценка ситуации будет после КТ и МРТ головного мозга. Там основная проблема. Сегодня будет сделано МРТ и тогда будет понятно.

- Известно ли, кто спровоцировал аварию?

- Лады за рулем не было. Сейчас мы готовим иск к транспортной компании, которая организовала данный переезд на автомобиле Mercedes : будет производиться проверка водителя автомобиля, техническое состояние машины, после чего устанавливаться степень вины персонального водителя.

- То есть вина на нем?

- Не могу это подтвердить, но сотрудник клиники, где делали диагностику, сказал, что следы наркотических веществ в крови обнаружены. Будем проверять.