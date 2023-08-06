«Наказать их по-мужски»: российские бойцы пригласили на передовую парней, избивших инвалидов СВО в Забайкалье

Бывший мэр Читы Александр Сапожников Фото: Андрей Минаев

Бывший мэр Читы Александр Сапожников пообщался с политическим обозревателем "КП" Александр Гамовым, и высказался о ситуации с избиением бойцов СВО в Забайкалье.

…- Александр Михайлович, я вам рассказал обо всем, что случилось в вашем родном Забайкалье и о реакции губернатора края Александра Осипова.

- Александр, я сейчас в поездке, и когда все это прочитал, и от вас подробности узнал, - это очень тяжело воспринимается…

- Там информации уже много. Здесь еще что есть? «Злоумышленники называли участников СВО «убийцами» и всячески глумились над инвалидами. В полиции сообщили, что привлечь к ответственности возможно только двоих молодых людей, которые непосредственно избивали пострадавшего, а остальные к ответственности не могут быть привлечены. Также злоумышленники повредили личное авто участника СВО. Также с участников СВО были сорваны и выброшены награды».

Вот такая информация. Извините, что причиняю вам боль, чувствую по голосу… Но хотелось бы услышать и ваши оценки…

- У нас в Забайкалье - и губернатор, и мои земляки - с глубочайшим уважением относятся к участникам СВО, к их семьям. А особенно - к тем ребятам, которые у нас находятся здесь после ранения, которые стали инвалидами. Я так скажу, что вот эти подонки (я их никак больше назвать не могу), которые расправились с моими братьями по оружию, они не понимают, что сделали.

Я хотел бы от всего нашего боевого братства, наших боевых товарищей пожелать ребятам быстрее выздороветь, думаю, сейчас они под наблюдением хороших врачей. Мы все меры предпримем, чтобы ребята быстрее выздоровели. Это будет помощь и от всего нашего боевого сообщества. Уверен, что компетентные органы разберутся, ситуация уже взята на контроль. Но этих уродов (больше их вот никак не могу назвать) нужно наказать по всей строгости закона, это однозначно. Еще вы мне прочитали, что девушки с ними - с нападавшими - были.

- Были девушки, да…

- Они же матери, не дай Бог…Или - будущие матери. Им бы тоже об этом обо всем задуматься. Больно слышать, что с наших ребят ещё и боевые награды сорвали… Это - вообще… Просто они мрази, они не имели права. Медали они не вешали. Медали вешали ребятам за боевые заслуги.

Они ноги потеряли, они сражались за нашу Родину, наше Отечество. Эти мрази просто не понимают, что они делают. Избить инвалида войны… Что у них в головах, я даже не представляю. Для меня это просто… Рвет на части. Так не должно быть. Просто не должно быть!

- Александр Михайлович, если бы эти мрази, уроды, подонки, как вы их назвали, попали бы к ребятам в зону СВО, которые там рискуют жизнью и защищают нашу Родину, что бы с ними было?

- Я даже комментировать не буду, что бы с ними было. Они бы просто по-мужски были бы наказаны. По-мужски! Я с руками-ногами, либо мои друзья боевые, кто десантники, кто спортсмены. Почему они на таких-то не полезли в драку? Они увидели, что ребята – инвалиды, и они не могут дать отпор? Это слабаки, это не мужчины даже.

И у меня ещё вопрос. Если они совершеннолетние, если у них совесть сейчас проснется, добровольцами пусть сходят туда и защищают нашу Родину. И прочувствуют, что это такое. Это было бы справедливо. Но сейчас надо нам иметь светлую голову, ни в коем случае не поддаваться на какие-то эмоции. Все идет под контролем.

Я думаю, все меня поймут, все забайкальцы, но осудить этих людей обязательно надо. И - порицание они получат от общества - нашего Забайкальского края, тем более от нас, ветеранов СВО и ветеранов боевых действий. Я уверяю в этом вас.

- Спасибо вам огромное. Берегите себя, берегите свое здоровье.

- Спасибо, Александр.