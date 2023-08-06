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Звезды6 августа 2023 16:36

По следам Блиновской: Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова запустила курс по картам таро за 300 тысяч рублей

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова запустила курс по гаданию на картах
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Актриса Мария Шумакова

Актриса Мария Шумакова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кажется, печальный опыт работы многочисленных представительниц инфоцыганства (Елена Блиновская, Валерия Чекалина и др.) так ничему и не научил население. Точнее, если научил, то только не тому, чего все так ждали. Увидев, какие баснословные суммы можно зарабатывать, некоторые знаменитости решили тоже попытать удачу.

Фото: кадр с видео ТНТ.

К примеру, на скользкую дорожку ступила Мария Шумакова — звезда сериала «Сладкая жизнь». Эффектная брюнетка, кажется, начала испытывать проблемы с востребованностью (в прошлом году у нее вышло всего два проекта — «Русские» и «Второе зрение-2», в этом — пока ни одного, но запланированы тоже два), поэтому начала активный процесс поиска альтернативного дохода. Тут и пригодилось увлечение картами таро. Мария открывает собственный «курс» по гаданию на картах.

Еще совсем недавно, в начале текущего года, Шумакова признавала, что с детства увлекается раскладом по картам таро, при этом признает это «лженаукой», и все же подчеркивает, что это довольно модное и актуальное увлечение. На личном канале актрисы в социальных сетях можно найти множество роликов, где она гадает на картах по знакам зодиака: «Расклад на вашу сильную и слабую сторону в отношениях», «Что он/она обо мне думает?» и др. Поначалу звезда делала это бесплатно, а потом перешла — согласно ключевым канонам инфоцыганства — к действию.

— Я открываю лист предзаписи на второй поток моего авторского курса «Основы Таро», — сообщила подписчикам Мария. — Успевайте попасть на курс по самой привлекательной цене. Таро — это мощный инструмент самопомощи. Узнайте все подробности первыми.

По ссылке особо доверчивым пользователям предлагается заполнить небольшую анкету, ответив на вопросы: какой результат хочется получить после прохождения курса, каков уровень владения таро на настоящий момент.

Прайс на услуги Шумакова называет «комфортным», но не уточняет — кому. Потому что 80 тысяч рублей (пять МРОТ) за персональную консультацию (конечно, онлайн) может позволить себе не каждый даже обеспеченный россиянин. Не говоря уже про жителей глубинки. Стоимость полного курса обозначена в 300 тысяч рублей, что тоже очень и очень прилично. Конечно, каждый, кто придет отдать эти деньги любимой актрисе, наверняка будет уверен, что заработает потом разы больше, вняв мудрым советам от карт и потомственной гадалки (Шумакова на полном серьезе уверяла, что в ее роду есть бабушки-гадалки), но все это, конечно, отдает обаятельным флером Остапа Бендера.

- Важное условие консультации! - предупреждает Мария. - Необходимая сумма за услугу не подразумевает для вас кредиты, займы и является предельно комфортной.

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